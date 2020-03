Audi TT quattro 2,0 TFSI 230 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #175

Witam serdecznie wiele razy słyszałem opinie Czytałem też w internecie że prawie wszystkie modele aut jest są podobne do siebie że nie brakuje im jakości prędkości nowoczesne ale brakuje tego czegoś tego indywidualnego charakteru który był wyraźnie odróżniał wszystkie modele od siebie prawie wszystkie modele Audi dlatego że są wyjątki Jeden z takich obok mnie i jest to trzecia już generacja Audi TT to charakteru nie brakuje Zapraszam na testy za krótki wstęp organizacyjny Audi TT mieliśmy dostać już prawie tydzień temu ale kiedy przyjechaliśmy do Warszawy po odbiór samochodu okazało się że jest on na letnich oponach wtedy w Krakowie było biało Więc jechaniu do Krakowa na letnich nie było mowy zamiast tego w zastępcę dostaliśmy inny samochód który też zresztą już prezentowaliśmy na naszym kanale a Audi to ten w końcu dojechało z tym że zimówki do Audi TT wciąż nie dotarły dlatego że mój dostaliśmy to auto na 17 calowych felgach który nie wyglądają wcale jakby były do tego auta zaprojektowany to jest chyba raczej jakieś A4 wtedy IQ W każdym razie Wybaczcie troszkę ten brak wyglądzie tego samochodu bo właśnie o wyglądzie on zamiar mówić bo z wyglądu naprawdę temu auto nic nie brakuje poza w przypadku tymi kołami fałdy mówi się że poprzednie 2 generacja Audi TT były narysowane pionowo natomiast trójkę i jest narysowana po zioło za tym kryją się prawdopodobnie takie charakterystyczne cechy nadwozia takie rysy załamania czy przetłoczenie które sprawiają że ta generacja w odróżnieniu od poprzednich które były takie bardziej obłe i wyglądały na wyższe wygląda najniższą bardziej i bardziej sportowo tak jak Audi R18 Lemon z przodu w pierwszej kolejności Rzucają się w oczy nowy światła do jazdy dziennej mają takie charakterystyczne pionowe kreski nawiązują do R18 z elementów światła mogą być opcjonalnie w technologii full LED grill jest bardzo ostro nakreślony zmieniony kompletnie Zwróć uwagę na inną ma logo Audi które powędrowała z grilla na maskę tak jak w starszym bracie Audi R8 nie można też powiedzieć że ktokolwiek oszczędzał na projekcie zderzaka bardzo muskularny nadkola z tyłu znajdziemy spoiler który wysuwa się automatycznie przy prędkości 120 na godzinę chyba że naciśniemy odpowiedni przycisk w środku wtedy wysunie się nawet na Zwróć uwagę na kształt świateł i rysunek tych świateł które odpowiadają temu co widzimy z przodu i jeszcze jeden detal Popatrzcie na rury wydechowe są dwie i są bliżej osi pojazdu i jeszcze coś zwrócił uwagę na dodatkowe światło stop i sposób działania ledowych kierunkowskazów otwieramy maskę a tam ciekawostka Popatrzcie IV jest to miejsce dla dzikiego zwierza katowi dać sierść widać że ktoś tutaj się wygrzewa w nocy ale zwróć uwagę że Audi albo jest tak smaczny bo jak widać się ma ta nie jest wyżarta albo też ma smaczniejsze kawałki a mianowicie tutaj widzimy taki kabel którego izolacje i już została żart A mam nadzieję że równie dobrze nie smakują przewody hamulcowe w tej chwili w ofercie jeszcze nie ma w wersji TTS A więc do wyboru mamy tylko dwa silniki albo silnik diesla 2.0 TDI który daje 184 konie mechaniczne nie wiem czy nazwa Ultra oznacza że Audi przerobił o ten silnik to czy to jest dokładnie to samo co znajdziemy w Volkswagenie Golf GTD czy też w Skodzie RS silnikiem diesla w każdym razie II silnik to jest 2 0 TFSI który daje 230 koni mechanicznych przy 4500 obrotów na minutę i moment 370 km od 1600 do 4300 obrotów na minutę prędkość maksymalna 250 km na godzinę zapewne ograniczone elektronicznie A jeśli chodzi o przyspieszenie do setki to czekamy w naszej wersji czy jest Quattro i ze skrzynią S tronic zaledwie 5 i 3/10 sekundy jeśli mielibyśmy napęd tylko na przednią oś i skrzynią biegów skrzynia biegów to wtedy czekali byśmy w 6 sekund jeśli chodzi o spalanie to podobno średnie spalanie to jest 6,5 Natomiast w trasie będzie to poniżej 6 w mieście 9 zarówno przyspieszenie Jakie spalanie sprawdzimy w osobnych filmach jadą tylko że pojemność baku wynosi 55 litrów i jeszcze drobiazg ale warto podkreślić Popatrzcie jak jest miejsce do wlewu do płynu do spryskiwaczy podchodzisz nalewasz nie musisz wrócić spodnie o zderzak ani nic takiego robię a warto wspomnieć bo mi jest względy wizerunkowe u nabywcy Diesla będą mieli jeszcze jeden problem Otóż nie ma tam do wyboru ani wersji Quattro ani automatycznej skrzyni biegów a gdyby tego jeszcze było mało to jest jeszcze jeden powód Popatrzcie na naszą różnicę wysokości Przy tak niskim samochodzie dwumetrowiec ma szansę się odnaleźć Sprawdźmy to zajmuje miejsce za kierownicą naprawdę bez problemu kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach ona się reguluje w dużym naprawdę zakresie dzięki czemu ja to bez jakiegoś ustawienie fotela jestem w stanie zająć miejsce bezproblemowo za kierownicą zgodnie ze sztuką i jeszcze nad głową zostaje mi i ja nie żartuję 3 wolnej przestrzeni tak niewielkim samochodzie Jedyny problem z punktu widzenia było trawce to są te zintegrowany zagłówki które niestety nie dają się wysunąć nieco wyżej więc moim przypadku one chronią raczej kark niż głowę właściwie także To jest jedyny powód do narzekań No i teraz miejsce z tyłu to będzie oczywiście cyrk dlatego że jako patrzycie tego miejsca z tyłu tam jest tyle co na lekarstwo i nie jest to na pewno dla osoby dorosłej a tym bardziej dla kogoś kto ma 2 m no ale spróbuj nim do czego ten fotel nie może powinienem to zrobić elektrycznie i cierpliwie poczekać aż to się przesunie Do zobaczenia moje buty to się nie mieszczą w wersji odsunięty fotel buty Oczywiście tutaj nie wchodzę to fotel więc ja naprawdę nie mam jak się tutaj odnaleźć o może w ten sposób ale nad głową miejsca praktycznie nie mam w ogóle tutaj Myślę że mu 15 ktoś już będzie miał problem z tym żeby się wyprostować więc umówmy się to miejsce z tyłu to jest tylko takie takie takie miejsce do przewożenia nie wiem małego dziecka No też nie bo małe dziecko wozić w foteliku który tutaj się nie zmieści Zabawne jest to że widzimy to z tyłu na którym można powiesić nie wiem płaszcz dla krasnoludkach nie wiem w co najwyżej chyba skarpetki No ale jeśli już ktoś się w mieście to znajdzie tutaj jej podłokietnik jak widać w kieszonkę na odłożenie jakiś drobnych przedmiotów ma po prostu full wypas autorodzinny Ja wiem że zaglądanie do bagażnika w samochodach takich jak Audi TT nie ma wielkiego sensu ale taki jest mój obowiązek więc tak podnosimy tylną klapę i widzimy 305 litrów pojemności w moim zdaniem całkiem nieźle jak na samochód typowo sportowy pod podłogą znajdziemy jeszcze kilka przydatnych która w większości są już wypełnione przez różnego rodzaju apteczki podnośniki I to jest też akumulator numer czy też zestaw naprawczy tam dalej bo tutaj nie ma nawet dojazdowego mamy tutaj po lewej stronie też wyjście 12 woltów i taki jeden pasek którym możemy zamocować drobne zakupy zakupy mocować pod siatką którą możemy też to rozciągnąć jest taka możliwość oczywiście żadnych wielkich haczyków to nie znajdziemy Zwróć uwagę na taki element który zabezpiecza zarówno bagażnik przed oczami ciekawskich bo to jest część rolety która akurat to nachodzi na tą część rolety na przy okazji kiedy zamykamy Boga i tutaj wystają jakieś rzeczy no to chronimy w ten sposób naszą szybę żeby od środka nie została prawda na zewnątrz u klienta Jeśli Potrzebujemy więcej miejsca to możemy tak wyciągnąć półkę zostawi się tutaj jak widać się elegancko się mieści na szerokość a następnie 50 x 50 dzielona tylna kanapa 1 ruch II ruch i uzyskujemy 712 l jak na sportowe auto moim zdaniem całkiem zgrabnie i siedział zamykanie to to mamy z dwóch stron uchwyty wewnętrzne nowego Audi TT pojawiło się w tyle nowości że w sumie nawet nie wiem od czego zacząć opowieść może zacznę ją od kierownicy kierownica dosyć ciekawe bo nie jest do końca okrągłej nawet nie mówię o tym że to u dołu wieniec jest spłaszczony tylko o tym że u góry ma nieco większą średnicę niż po bokach bardziej na dole a wynika to z tego że to mamy przed sobą główny ekran komputera i centralne sterowanie wszystkim w tym samochodzie więc trzeba dać kierowcy jak najwięcej przestrzeń stąd to na górze kierownicę jestem nieco większą średnicę co widać najlepiej podczas obracanie duma nowego Audi TT to ten wielki wyświetlacz przed kierowcą który zastąpił wszelkie inne Wyświetl i on może być sterowany z dwóch miejsc po pierwsze to na lewym ramieniu kierownicy znalazła się wszystko co niezbędne aby sterować tym wyświetlaczem Popatrzcie to mamy pokrętło Tym pokrętłem możemy sobie klikać oprócz tego możemy przechodzić w lewo lub w prawo oprócz tego zmieniamy też widok możemy wycofać się z aktualnego ustawienia i pomiędzy najważniejszymi ustawieniami również w ten sposób sterujemy tym z kierownicy w całości oprócz tego po prawej stronie mamy standardowe dosyć Rosie chociaż nie do końca mamy to Pokrętło na pokrętle Możemy też wpisywać różne literki podczas wprowadzania adresu mamy to standardowe przycisk menu czyli twojego naciśnięciu tutaj do głównego menu przycisk Cofnij dwa przyciski tylko dwa przyciski na około i bardzo ciekawe rozwiązanie zawieźć czterech przycisków są to takie dwa Można przykryć do przodu i do tyłu w ten sposób kiedy położymy to rękę i patrzymy na drogę to zawsze wiemy znaczy dotychczas nie było wiadomo do końca na którym przycisku palec wiadomo namaczamy ten po lewej strony od Ustronie od pokrętła i do siebie to będzie zawsze przycisk telefon a od siebie zawsze przycisk nawigacja proste i skuteczne zobaczmy teraz Co możemy znaleźć w poszczególnych okresach menu pierwsza obce samochód po wejściu do tej opcji mamy do wyboru przykładowo lista asystentów o spalaniu z pamięci długookresowej tymczasowej aktualnie zużycie paliwa datę i czas idziemy dalej wchodzimy do następnej obcy dźwięk możemy sobie ustawiać wszelkie ustawienia tutaj są dostępne dźwięku Wychodzimy idziemy dalej radio tutaj chyba wszystko będzie jasne mamy nie stacje do wyboru są różne opcje na skróty jak widać można przejść do ustawień dźwięku i tak dalej i tak dalej idziemy dalej możemy przejść teraz do mnie po wyborze tej obcy możemy tutaj wybrać na przykład odtwarzacz Bluetooth idziemy dalej przechodzimy do telefonu Radom od telefon trzeba było najpierw kolejna opcja to nawigacja i kolejna to mapa może Wrócę jeszcze do nawigację wejdę do mnie nie nawigację i to możemy wybrać prawda to odebrać różnego rodzaju obce w historii Ewentualnie możemy po prostu wpisywać Jaki dać tutaj sugestie dokąd pojechać piszmy to nie więc możemy wpisać tutaj a sugestie fast-food bardzo brzydko sugestie Moim zdaniem jak na tego producenta może zaproponuję na przykład coś innego na p halo A no i tak dalej prawda wpisujemy Plac następnie zostajemy informacje o tym jakie tam prawda o tutaj Prowadź Prowadź spacer przy pomocy takiego właśnie w prawo no i ładuje nam się od razu lista wszelkich możliwych prawda 4 adresów które pasują do tego zapytania okej Wróćmy teraz jeszcze tutaj do przycisku jak widać rozpoznawanie głosu wprowadzić cel krutynią wpis ratują wpis nie wiem o jakiego kraju chcecie państwo pojechać jest grzeczna państwo pojechać do Polski Proponuję nie zrozumiałem nazwy kraju Proszę ją powtórzyć Polska przejmują Polska Proszę podać mi miejscowość ulica i numer domu Kraków ulica Zawiła 69 Kraków ulica Zawiła 69 rozpocząć prowadzenie do celu zwróć uwagę że ona powiedziała ulika a nie ulica Nie dziękuję mam powiedzieć tak aby rozpocząć prowadzenie do celu albo nie aby skorygować swój wpis wróć dokąd chcecie państwo pojechać Proszę bardzo to jest inteligencja sztuczna mówię Powiedz tak albo nie Ja mówię wróć ona też sobie radzi dobrze No to już nie będziemy to ćwiczyć dłużej dobrze dobrze Naprawdę tak bardzo grzeczny grzeczny i fajnie i to ja już dawno nie widziałem wszystko wszystko proszę państwa proszę państwa a teraz pani już nic nie dobrze Zwróć uwagę że podobnie odcinku zwrócił uwagę że podobnie jak w Seacie Jak podajemy miasto to samochód natychmiast miasto przejmuję idziemy dalej w menu możemy znaleźć jeszcze mapę tutaj oczywiście bardzo ciekawa historia dlatego że moja samochód jest zawsze online tutaj widać się znaczek LTE ściąga dane włączyć mapę w tryb satelitarne i wtedy widzimy dokładnie zdjęcia satelitarne wszystkich budynków które mijamy co znakomicie ułatwia również orientację w przykładowo w Nowym Mieście nad nakładane są linie pokazujące najważniejsze ulicy również nazwy tych ulic więc naprawdę wszystko jest super czytelne gdyby takie ujęcie mapa było niewystarczające Czy można zmienić to i zobaczyć to jeszcze bardziej czytelnie Czy w tej chwili mamy to niewielki wyświetlacze prędkościomierza i obrotomierza za tą mapę która pokazuje to wszystko naprawdę można to z kierownicy również świata oddalić zobaczyć takim nieco szerszym ujęciu No rozwiązany to jest wszystko naprawdę z rozmachem to jeszcze możemy znaleźć tutaj to jeszcze nie koniec atrakcji i dlatego że przed nami Jeszcze jest obce Audi Connect po wejściu dostajemy przykładową opcje takie pogoda dobrze zobaczymy jaka będzie pogoda w tą momencik pogoda pogoda Oto jest pogoda to było ostatnie Zobaczmy pofałdowanie treścią pewnie rozpozna miejscowość która jak obecnie jestem Skawina Proszę bardzo w Skawinie 8 na plusie wiatr taki owaki idziemy dalej co to jeszcze ciekawego ceny paliw zobaczmy gdzie najtaniej zatankować na Autocentrum też jest taki serwis możemy się nazywa się paliwa też są różne ceny paliw w Grójcu widzimy różnego rodzaju informacja cenniki możliwość oczywiście odpalanie od razu przypuszczam nawigacyjny która pozwoli nam pozwoli nam dojechać tam i tak dalej to już nie będę teraz włącz Odczytaj Rozpocznij prowadzenie do celu więc możemy od razu jechać jej prawda tankować No ale nie będziemy tego robić zamiast tego popatrzymy co jeszcze Audi Connect mamy to momencik teraz muszę wycofać wycofać jeszcze raz wycofać informacje o miejscach parkowania też działa wiadomości online owszem działa można tu wejść i poczytać coś ciekawego na przykład przed To jednak mnie na całe miasto i mamy te mamy na przykład Kasia astronautach proszę bardzo wchodzimy to ciekawe To wszystko można oglądać i czytać nawet podczas jazdy co prawda samochód lojalnie ostrzegam że nie wolno tego robić ale jednak wszystko pokazuje oczywiście syty i zając informacje o podróży Facebook informacje o locie nawet Więc można to pewnie wprowadzić numer lotu i wszystko zostanie pokazany No cudowne system naprawdę przyjemnie się z tego korzysta No i ostatnio obce to ustawienia No i to standardowo prawdę ustawiamy różnego rodzaju podstawowe informacje na komputerze w każdym razie jest naprawdę dobrze w samochodach sportowych schowki są często traktowane po macoszemu ale nie w Audi TT Popatrzcie tutaj znalazło się miejsce na niewielką butelkę wody pasażerem znajduje się całkiem pojemny schowek na różne drobiazgi to przed kierowcą również jest fajnie otwierające się i zamykające się który jest naprawdę dość pojemny i podświetlany mamy tutaj jak widać wyjścia USB mamy to również możliwość się schowa nie widać telefonu komórkowego zespołów to nawet to się nazywa salon Vox co możemy to ładować przy okazji telefon oprócz tego mamy schowek to wystarczający na 1 etatu po otwarciu widzimy miejsce również na drugi kubek tak żeby nikt nie powiedział że jak nie ma tutaj miejsce na drugą kawę ciekawostką jest to to znalazło się miejsce na wyjście 12 V Co nie jest to zbyt wygodne Jeśli chcemy podłączyć coś to ma gdzieś tutaj wisieć tuż przed szybą więc tutaj cały czarny przez cały samochód musi lecieć się kabel to akurat dałbym na minus No a Popatrzcie coś jeszcze to na plus w tej samej Jak jest po lewej stronie udało mi się nie bez problemu ale udało mi się zmieścić półtora litrową butelkę wody podejrzewają że producent nawet nie wie że to się mieści półtoralitrowych Ozorkowa do ja właśnie udowodniłem że of da się ją tutaj schować także jest naprawdę dużo bardziej praktycznie w środku niż mógłbym się spodziewać wsiadając do typowo sportowego Nie no i na koniec sprawdzimy może jakość tworzymy Zacznijmy od szarpanie uchwytu uwaga minimalnie się odkształca praktycznie nie wydaje dźwięków jest jeśli chodzi o tworzywa to naprawdę Uwierzcie mi jest również dobrze tworzywa są miękkie tutaj Wszędzie są miękkie Również tutaj coś słyszę skrzypie niestety tutaj Mamy również mięciutko schodzimy niżej Uwaga schodzimy jeszcze niżej wciąż jest miękko i przyjemnie tutaj mamy już po tej stronie mamy już aluminium to mamy bardzo przyjemny w dotyku takie fajny plastik to mamy również metr i dopiero gdzieś w strefie już niewidoczne i tak naprawdę gołym okiem bo trzeba się schylić bo to też mamy ciekawy plastik który jest przyjemny w dotyku i też ładny i dopiero tam piętro niżej widzimy ten standardowy taki twardy plastik który jest w innych samochodach prawda znacznie wyżej tutaj jest on dopiero gdzieś na dole gdzie już na oko nie sięga na drzwiach sytuacja jest podobna tutaj nie jest to tworzywo może zbyt miękkie ale trochę się ugina więc nie jest źle są skórzane przyjemne po lewej stronie jest całkiem miękki podłokietnik tutaj dopiero od odtąd zaczyna się twarda skorupa po prawej stronie podłokietnik bardzo poproszę bardzo da się go również przesunąć bardziej do przodu a więc od strony tworzyw jakości wykończenie to Audi TT tutaj też nie pozostawia zbyt wiele do życzę jeszcze jedna ciekawostka dotyczy nawiewów i klimatyzacji Zwróć uwagę że nawiewy są ale przycisków do sterowania klimatyzacją nie ma okazuje się że przyciskami są tutaj środki to zwróć uwagę teraz się pokazały to odpowiednie ustawienie to są zarówno pokrętła Czyli możemy zmienić siły nawiewu jak i przyciski Czy możemy włączyć czy wyłączyć to ustawiamy temperaturę co ciekawe to jest jednostrefowa klimatyzacja to wybieramy prawda kierunek tu ustawiamy obieg zamknięty a na skrajnych Możemy wybierać ogrzewanie foteli więc bardzo ciekawe rozwiązanie bardzo nowatorskie i takie Przy okazji bardzo wygodne Gdyby mnie ktoś przed testem zapytał Jaka cecha Audi TT będzie dla mnie najbardziej interesująca to przed testem odpowiedziałbym że będą największa uwagę zwracał na zegary na ten wielki wyświetlacz na nowatorskie sterowanie klimatyzacją na różne inne gadżety w stylu połączenie z internetem możliwość ściągania map na bieżąco zdjęcia satelitarne fantastyczno nawigacja i inne gadżety No potem wsiadłem do wsiadłem do samochodu wcisnąłem głębiej gaz przejechałem parę zakrętów i stwierdzam że ten samochód nawet na zimowych oponach a dosyć profilu jeździ fantastycznie żeby nagrać ten odcinek ja musiałem znaleźć najróżniejsze w Krakowie dlatego że samochód podskakuje nawet na tych oponach jest tak twardo zawieszony to akurat w tym samochodzie jest zrozumiały ale w efekcie jeździ po prostu bosko trzyma się drogi jak przyklejony Jak próbowałem go w szybszym zakręt dokręcać mocniej plus sprowokować go żeby cokolwiek się stało w tym aucie co najwyżej zaczynają piszczeć opony ale to tak późno że ja już myślałem że ja już będę jechał bokiem Tymczasem jadę dalej słyszę pisk opon nawet nie miga kontrolka kontroli trakcji tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę w tym zakresie w którym się człowiek spodziewał że już samochód będzie pod wrażeniem to kierowca jest pod wrażeniem samochód robię swoje nawet na tych zimówkach do tego jeszcze dźwięk prawda przy gazówki podczas przyspieszania to jest naprawdę fantastyczne Zresztą pod skrzynię biegów działa Bardzo szybko precyzyjnie w zasadzie Tutaj nie można mieć do niej uwag układ kierowniczy przyjemnie ciężki dokładnie informuje mnie o tym co się dzieje z przednimi kołami w No i dodajemy do tych wszystkich wrażenie otwarte z układu kierowniczego odpowiedniego silnika oczywiście 230 kochanie to tak naprawdę daje radę Quattro to wszystko składa się po prostu w jedną całość mam wrażenie że nie mam co odpisywać auto na zasadzie układ jest taki Kierownica jest taka tutaj prawda skrzynie biegów jest taka Całość jest taka że ten samochód Daje ogromną i przyjemność po prostu uśmiech banan na każdym zakręcie i i chęć powtórzenie tego zakrętu natychmiast po tym jak z niego wyjeżdżam to jest coś niesamowitego do tego mamy jest system Audi Drive Select możemy to wybierać tryb efficiency Comfort auto Dynamic indywidualnie więc wybieramy dobieramy odpowiednie i odpowiednio też reaguje i na skrzynia biegów reaguje inaczej kierownica inaczej reaguje pedał gazu silnik więc samochód na każdy nastrój na każdą okazję A jeśli mamy nastrój na ostrą jazdę Będzie pan zadowolony nowy Audi TT możemy mieć za 160 000 zł i w tej cenie mamy wybór możemy dostać albo silnik Diesla albo silnik benzynowy 184 konie kont 30 koni wybór wydaje się być prosty dodam tylko że w tej cenie mieści się napęd na przednią oś i manualna skrzynia biegów jeśli zechcemy dokupić do tego auta S tronic to do 10 000 zł a topowa wersja z silnikiem benzynowym Quattro i S tronic jem kosztuje 183600 zł i tyle właśnie kosztowałby masz testowy model gdyby nie do kupiono do kilku dodatków Posłuchajcie i jaka jest lista dodatkowego wyposażenia Audi park parking system na tył asystent świateł drogowych tempomat Bang Olufsen Elimination autoalarm Audi Drive Select full LED reflektory przednie pakiet S Line exterior tapicerka skórzana Alcantara fotele sportowe typu S elementy dekoracyjne w fotelach sportowych antracyt kierownica sportowa trójramienna spłaszczonym wieńcem wielofunkcyjne ISOFIX ogrzewanie przednich siedzeń pakiet skórzany obręcze ze stopu metali lekkich a których Akurat nie mamy Audi extensive serwisowy 5 lat 100000 km lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciw oświetleniową z czujnikiem deszczu i świateł mijania pakiet oświetlenie pakiet schowek cyfrowy odbiór stacji i pakiet sportowy S Line firana cena 257940 zł Witamy w świecie testowanie Audi totalnie było dla mnie prostym zadaniem A to dlatego że jak nie oglądaliście moje wcześniejsze filmy to wiecie ja zawsze muszę znaleźć jakąś wadę a w tym samochodzie jest to niezwykle trudno samochód jest ładny szybki ma napęd na cztery koła ma skrzynię szybką S tronic jest niesamowicie dopracowany w środku jest bardzo nowoczesny w środku i świetnie brzmi chętnych ma długą listę wyposażenia dodatkowego ale żeby tradycji stało się zadość Powiem tak ma za mało miejsca z tyłu a lista wyposażenia dodatkowego jest bardzo droga No udało się a teraz czekamy na wersję na letnich oponach Koniecznie to jest koniecznie Cabrio jeśli znajdziemy taką w parku prasowym koniecznie Mam ją pokażemy być może teraz te skuteczności słupek A jest dosyć gruby ale znajduje się daleko od oczu kierowcy i nie jest zbyt mocno pochylonych Szczególnie jak na auto z tego segmentu więc nie przeszkadza przy parkowaniu dodatkowo to jest większa tutaj ta przestrzeń między lusterkiem a Słupskiem a lusterko jest dosyć szerokie widać w nim wszystko co trzeba górna krawędź przedniej szyby dość wysoko natomiast wewnętrzne lusterko jest już za nisko i wycina tutaj część horyzontu po prawej stronie słupek A jakie też nie jest wiele szerszy więc tutaj wciąż mamy tą tą przestrzeń między lusterkiem słupkiem a jest dobrze za fotelem to coś widzimy jeszcze w tym takim trójkąciku A poza tym z tyłu mamy jedną wielką szybę która jest oczywiście pochylona pod spodem kontem i tak do końca nie wiadomo czy końcu ten samochód szczególnie kiedy mamy tak jak widać podniesiony spojler Specjalnie to zrobiłem no i teraz jeśli uruchomimy silnik i włączymy wstecznym to nad naszym samochodzie akurat nie ma to kamery cofania ale mamy jak widać taki zestaw czujników które trwają właśnie inne auto za nami Możemy to delikatnie wycofać widać to odpowiednią reakcję i zwróć uwagę że kiedy jedziemy z prędkością do przodu w tej odpowiednio linię się wyginają Oczywiście jak włączymy Bieg wsteczny to sytuacja jest identyczna widzimy dokładnie i gdzie wycofany i po jakiej taki trajektorii jak to niewielkie auto które ma 2505 mm rozstawu osi Audi deklaruje całkiem sporo średnicę zawracanie 11 m taśmy jak to wyjdzie w praktyce i jak widać po wyprostowaniu samochodu jesteśmy minimalnie jeszcze na krawężnik po prawej stronie więc faktycznie jak na rozmiar samochodu mogłoby być lepiej ale chyba dramatu w nocy Audi TT również przekonuje do siebie podświetlone są wszystkie standardowe przyciski podświetlone nawet są łopatki do zmiany biegów pod kierownicą również wszystko jest oczywiście te małe ekrany na drzwiowa do sterowania klimatyzacją to na środku również wszystkie przyciski odpowiednio wszystko podświetlone uwagę na stan nieustannie podświetlone drzwi mamy to podświetlenie na klamkach w płycie takie Całkiem spory pas podświetlenia miętowego oświetlony również schowki i na głośnikach bo my takie wyraźne białe kreski po prawej stronie pokażę to drzwi w całości jak widać mu całkiem sporo się tutaj dzieje w środku również przez pójście jest dobrze podświetlone Nowym Światem oczywiście 1 schowek to był opiekunką i drugi Sławek podświetlane przy pomocy te źródła przy wejściu 12 woltów centralna część Etykieta jest podświetlona takim ładnym czerwonym światłem które wpada z podsufitki To mamy dwie diody które światło Tak więc jeszcze można dodać że miałem potwierdzenie również inne miejsce na magię także w nocy Małdyty jest naprawdę no takim samym poziomie jak je za dnia światła z tyłu reflektory i bagażnik światła drogowe jak po lewej stronie i odpowiedni fragment jest wyłączony albo nie oślepiać kierowca nadjeżdżającego z naprzeciwka ja teraz on przyjechał i znów mamy światła drogowe w całej szerokości także światła w ogóle tutaj Sprawdzają się w nocy podczas jazdy naprawdę doskonale jazda po mieście wiadomość Radom praca skrzyni biegów w trybie manualnym z piątki na czwórkę piątki na szóstkę piątki na trójkę i Kinga 70 wyciszenie na postoju 43 i 9 ostatnio w komentarzach ktoś napisał że powinniśmy sprawdzić czy samochody mają czujnik przy zamykaniu automatycznym szyby który by Zabezpiecza przed zaśnięciem ręki głowy i może ucha Więc postanowiliśmy to sprawdzić A że jesteśmy z natury bardzo ostrożnie i postanowiliśmy zacząć od takiego oto patycka a więc Uwaga to jest Audi TT