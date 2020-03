WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotoaudiaudi s7 2 godziny temu Test Audi S7: sportowa limuzyna z mocnym dieslem pod maską Nowe wcielenie Audi S7 z wyglądu stanowi kontynuacją poprzednika. Inaczej jest pod maską, bo tam nie znajdziemy już V8. Co więcej - w Europie... Rozwiń Cześć do Audi A7 Nie trzeba nikogo … Rozwiń Transkrypcja: Cześć do Audi A7 Nie trzeba nikogo Przekonywać Poprzednie generacje i ładne sylwetka i charakter wygodnego komfortowego samochodu klasy premium z lekko Zacięcie Przypadły do gustu Wieluń To sportowe zacięcie przybierało najwyższą formę wreszcie Pomocy nie brakowało też w nieco słabsze ale wciąż piekielnie mam S Siedem pomost pomiędzy RFN a zwykłą a siódemką miał pod maską 4 litrową benzynową Tak było Ale w najnowszej generacji Audi S7 1 straciło V ósemkę To jeszcze w Europie dostęp Wyłącznie z siewnikiem Czy Audi wie co Poszukaj Poprzednia 7 czekała na nową generację cały No po tym czasie nie zestarzała się za bardzo jej linię wciąż jest elegancka i taka trochę ponad Nie należało się więc spodziewać rewolucji i rzeczywiście nadwozie Sportback zostało zachowane A patrząc w Perspektywy ile Płynnie powoli opadająca linia dachu Nadal pozostał Kluczowym elementem Zmiany są jednak z przodu stał się bardziej zadziorny już wasi A w S7 z tym szerokim grillem i wlotami Na przednim zderzaku stał się po Agrest I wreszcie tyłu tak jak w innych nowych modelach aut jest tylne światła zostały to połączone Efektowny Całą tylną It4 końcówki układu wydechowego Nie jest tajemnicą że to właśnie te rury wydechowe są najbardziej krytykowane Element Tego samochodu bo wszystko da się zasadzić nawet Diesla pod maską Basiu zasady Ale te rury Zatrzymaj Bo to jest Właściwie to teraz Prawdziwe 2 rury wydechowe są schowane Pozdro Jestem wstrząśnięty jest Audi przyzwyczaiło nas że w tych samochodach nie ma udawanie i nagle Hejka Wydech Konkurencja nie ma Oczywiście na zderzakach jakieś tam nawiązanie do niby wydechów ale to raczej takie Pewnej tradycyjnych wydechów już nie ma ale żeby nie było tam łyso No to machnij Jakieś chromowany Dekor okej Robienie 4 Bardzo płyt Plastikowych Których dno widać dosłownie metr za samochodem nie musimy się wcale Jest tak daleko idącą udawaniem Że nie Nie pasuje do mocy auta Nie pasuje do klasy Do Audi Nie pa Do tego wszystkiego sztucznie podkreślone brzmienie silnika z zewnątrz wydaje się już być naprawdę manga To dobrze Chyba jak Przyjrzyjmy się jeszcze koło Już w standardzie jest siódemka oferuje 20-calowe koła ale zaledwie za 7000 zł Można je podmienić na 21 Biorąc pod uwagę klasy aut 7121 Taniec Brać bo wygląda w Obłęd Za tymi felgami możesz zobaczyć sześcio tłoczkowe hamulce ze stalowymi tarczami o średnicy 40 zł Z przodu i 35 z Siódemka ważne jednak swoje dwie tony Jeśli wiesz że będziesz jeździł bardzo dynamit Wyszło mi 47000 zł na hamulce Ceramiczne nieco większymi tarczami w O średnicy 30 Centyle Jeszcze pozostając w tematyce Za niecałe 11000 zł do S7 możecie dokupić system czterech skrętnych kół do Specjalnie do tego modelu Efekt jest naprawdę imponujący bo średnica zawracania zmniejsza się o metr i 10 cm Sprawdziłem to Gorączka przed domem samochód zawracają KRUS a to nie koniec Fiszki To to Otóż standardy do tego auta dostajemy zawieszenie sportowe o zmiennym stopniu tłumienia a Potrzebujemy więcej komfortu to za ponad 11 kolejnych tysięcy zł Możemy dokupić zawieszenie pneumatyczne S7 Standardowo jest już niższa od Asi O 11:00 S7 konie różni się w środku za bardzo od zwykłej Siódemki wcześniej można było poza Sportowe wersję po szarych Ale od kiedy zostały zastąpione przez Widzimy Askana Męska napro Przyjdziemy eskę też Fot Ale przypuszczam że te literki może wydostać też do A7 w ramach pakietu esl Cała nadzieja Audi uważasz że o sportowe wrażenie w środku za Do wszystkim ciemna Mamy więc standardowo czarny fotele Sport połączony z dekorami z matowego aluminium Czarna podsufitka która moim zdaniem powinien Standardem kosztuje to Dlaczego 40 zł OK Drobne Ale jeśli dla ciebie największe wrażenie Saszetka z alkantary to Musiał Prawie 2 1000 zł Jeśli chodzi o jakość wnętrza Tworzywa gadżety Ekran Jak się Kto wszystko Rysowałem nasze Film jest miastem Audi Cudowne Shrek Nie różni się za bardzo Essien Więc To się powtarza Jest jednak jedna bardzo Mocna To jest oczywiście Kształt dachu i wynika Z tyłu Na początek sprawdzimy czy nic się nie zmieniło Logował mam to 2 no Trzy palce Przestrzeni Okej Kierownica regulujemy Elektrycznie Ile jest Fajnie Żadnego problemu Teraz Fotel regulujemy elektrycznie Jak lędźwiowy Pochylenie opar Możemy regulować Punkt mocowania pasa bezpieczeństwa nie natomiast o zagłówek Zintegrowane Musimy Uznać że to A tak to wygląda z tyłu Miejsca na nogi nie brak Nad głową O dziwo też nie brakuje No jestem prawie Skale Na 100 Troszkę Tego miejsca więcej ale też nie Więc Brakuje trzy miejsca na tylnej kanapie Otóż jest to samochód Nie 4 osoby W zasadzie jest to co Sprytny jest grab Co to nie powód Jest potężny Zabudowany do Pan Sterowanie Nagrywam Jak bar 2 Fotele Jest to miejsce na No nie Sportowe Windows Być może Na dwóch No to co Kubeczki Dosyć miękkie ale wie Bukiet Holecki Są Regulacja Nie Nad głową 2 B Całki Drzwiach Forum Właśnie Do bagażnika jest siódemki zmieścimy 502 Uwaga żyje moim zdaniem Bardzo dobry wynik chociaż czy jak to Nadwozie Jest Specyficzny Jest Ustawy Jest Bardzo długi Ale jest też bardzo niski Więc Ta pojemność bierze się głównie z jego imponującej Test Kłopot no Ja mam 2 m Spory zasięg Ale jeśli chciałbym sięgnąć do tego Tam na samym końcu Kolanami OB Zderzak Powiedzmy że Lekko zakurzone i dopiero Ostatnio Księga Nie jest to takie Bardzo Proste właściwie to Pokazać Jak Ten piękny Sportowy Może nas Vasco Pojemność bagażnika po złożeniu oparć tylnej Całości 380 litrów a to już jest naprawdę imponująca Wynik Nie można powiedzieć ten samochód Niepraktyczny Aczkolwiek ze względu na rodzaj nadwozie jest Takie przyjemny Doda Siateczki Pod Dojazdówka Jest Kieszeń Stronie Znalazł Dramat masakra diesel pod maską klekot S7 niemożliwe Dokąd jedziesz Audi koniec świata Kiedyś to były czasem są cytaty Waszych komentarze które można znaleźć pod zdjęciami S7 Na Facebooku na Instagramie rzeczywiście samochód wzbudza ogromne kontrowersje ale Się podoba z wyglądu ale no właśnie ten diesel pod maską i nie do końca wszystko To pasuje nie brakuje oczywiście też komentarzy w których No to z drugiej strony i widzieć też zalety takiego rozwiązania prawda duży zasięg niż CO2 i tak dalej ale generalnie Wiele osób uważa że stało się źle i ja to doskonale rozumiem Poprzednia a siódemka Była ładna Luksusowa i bardzo Nowa Siódemka jest jeszcze ładniejsze i jeszcze bardziej Luksusowa jeszcze bardziej wygodne Wszystko poszło do przodu A jak było z Siódemką S7 Chodziło tak naprawdę o Szybkość i super bo za to działa RS7 zresztą Też nie było wolne Słaba s7c chodziło o tą wyjątkowość zdobycie Krok pół stopnia Na H7 a dowodem na to był ból 4 litrowych a ósemki i tego teraz mam zabrakło i ja to doskonale rozumiem IV dało się to zauważyć już jakiś czas Bo Audi jak jest 2 lata temu Może nawet więcej Zmieniło znaczenie swoich samochód Wprowadzają Wszystkim że zaglądanie pod maską nie Bo nieważne co generuje taką Ważny Ten sposób Oznaczenie typu Albo Audi Audi Audi A1 może mieć na przykład ogłoszenie Konie oznacza 3 litrowego silnika Mo Którą Audi Dziękuję to oznaczenia 30 Tyle Skoro już dawno temu Audi zaczęło nas przyzwyczaić do tego że oznaczenie nie Związku z napędem to kwestią czasu było na wyprodukowanie Audi S7 Której to Ewka nie mogę naprawdę nie musi to być benzyna nie musi być Wystarczy że przejmie zdaniem Audi osiągi które z tego wszystkiego Kierowca klasyfikują auto do tego aby można było go na noc S7 koniec Czy my się z tym musimy zgadzać No oczywiście nie musimy tak ale jak ktoś się nie zgadzał to nie może jednak To jest fantastyczne auto Kwestia jest tylko nazwanie to jest A7 czy to jest s Wyobraźcie sobie że ta beznadziejne jest siódemka która ma kota pod ma Nie ma V ósemki nazywa się teraz 7 competition Carrefoura Mocny silnik 5 sekund do setki zasięg z Krakowa do Trójmiasta i z powrotem na Parkowanie wielka felga obniżone zawieszenie mnóstwo fajnych dodatków No ktoś tak z rozpędu do tego pakietu S Line jeszcze do kleju eskę z przodu i z tyłu trochę Moje podejście i to te dziwne wydechy też bym może urząd kleje kiedyś tak Poza tym fantastycznym wygodne szybkie komfortowe ekonomiczne Piękne auto same plusy to auto jest to samo tylko Nazewnictwo i naszego odbioru Więc pytanie kto to problem auto czy my Którzy nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego że ono zostało jedynie tak nazwane bo tak naprawdę Pojechaliśmy tak nazwy samochód jest super i to gdziekolwiek Tak przyjedziemy na wprost a potem robimy No teraz akurat za mną jedzie samochód Straszyć robimy test łosia Ten tylko się wychodzi w bosko prosto auto wkrętami jest Jak szacujemy Moskwie przez progresywne kierownica to to to można naprawdę auto w wyszarpać Równowagi ale i tak jedzie jak po sznurku delikatnie gdzieś tam stał się pod Elektroniką Ale jak ja robiłem ten test łosia kilkukrotnie tylko raz mi się to udało a poza tym Jak po sznurku Dziękuję Ale poza tym Do tego oszczędność nie muszę mówić do tego przyspieszenie Nord 500 nie muszę mówić jedna jedyna rzecz do trybu sportowego no taką uwagę mam Dosyć się poważną to To że Mavic który właśnie włączyłem To sztuczny dźwięk udający czego coś tego tutaj nie ma Na szczęście w trybie indywidualnym wszystko na sport Ale wyłączyć Dźwięk silnika Program Tak jak Bo ten się nikt nie może zapomnieć o kocie nie słychać Tylko to mi może ci z brzmi Bardzo dobrze bardzo dobrze Oczywiście jest to nuta d z Ale to nie jest sklep To jest po prostu Oszustki którą Słychać To jest takie pozytywne buczenie miś Więc to Da się to osiągnąć mamy to też kompresorek który Sprawiasz że Elektryczny który sprawia że ten samochód już od dołu już od samych najniższych obrotów Po dwóch 1000 mamy 4 i 700 niutonometrów Ale on już od dołu jest w stanie zebrać się Samochód się zbiera że samochód przyspiesza bardzo dobrze nie chociaż Nie jest aż tak no to światowej jakie bym się spodziewał po s7c choć Przypuszczam że benzyna też bym miał Się znowu nie mam na co narzekać ale trochę mi się przypomni Problem opisywany w kuchence która Po wciśnięciu gazu chwilę musiała po mnie Tutaj ta chwila jest dwukrotnie albo i trzykrotnie krótszy ale wciąż jest jest pewna bezwładność Która dobrze stał Jedziemy sobie teraz akurat w trybie sportowym w sprawie tego nie będzie czuć przy tym gazem Transport gra a teraz włączę tryb Włączę Komfort albo efficiency Takie sobie wpiszę sobie jadę I wszystko gra Oni dopiero a jeszcze o trochę dłużej Ale to wciąż krótko w porównaniu z kursem kopytko jest Samochód jest fantastyczny i nazwa nam nie pasuje tak naprawdę tylko o to w tym wszystkim chodzi Jeśli komuś nie pasuje samochód No to Kupujemy odklejamy f Tak w ogóle to Przypomina mi się całym tym samochodem taka historia z początku lat 7 Kiedy nasze wielki kryzys paliwowy I kiedy producenci musieli się dostosować do nowych warunków weszli Prezes potężnymi silnikami TV ósemkami z bibloc Które z używały dzikie ilości paliwa i trzeba było się dostosować i nagle się okazało że też się da Da się przetrwać każdy kredyt po prostu trzeba produkować bardziej ekonomiczny mniejszy silnik i mniejsze samochody i jakoś to Naprawdę udało się udało się tylko że dzisiaj jak się Spogląda tamte czasy to pamiętamy Jesteśmy w stanie nawet nie jesteśmy wielkim fanem motoryzacji wymieni te dwa trzy modele z końca lat 60 A kto pan Było ustalone w tablecie włączone 10 lat później nikt to nic ciekawego tam się nie działa to wszystko Płytki Eco i być może kiedyś w przyszłości patrząc na Dzisiaj 7 również będziemy mówić o tym że to było to były czasy kryzysu CO2 Być może kiedyś na to nie będzie obchodziło nie wiadomo jak to się potoczy Oby tak się I być może wtedy będziesz mówić a końca lat takich i takich KV ósemka to było to bo później to było takie troszkę właśnie dostosowywanie się producentów Tego czego sobie życzy No na ten moment Unię Europejską W każdym razie jeśli ktoś patrzy na S7 Właśnie przez pryzmat tego że to Naprawdę Do tego Jak Ma Europa wobec samochodów po Audi S7 Nie ma Audi jedynie dało nam to Czego Jednym z największych zaskoczenie w środku S7 ci był oczywiście silnik czyli V TDI Kto jest silnik który wtedy oczywiście nie Podaj 349 Daj Potężny moment obrotowy 700 dni Sodomy Który jest dostępny od 1000 zł Obrotów na min Daj to Też fantastyczny przyspieszenie do setki Stopniowo automatyczną skrzynię biegów Napęd na cztery koła Wszystko sprawdzam Do słodkich Ian Sekundy To dobry wynik a człowiek gorszy niż w poprzedniej generacji gdzie wynik Pół sekundy To dużo czy to mało procentowo to jest raczej dużo bo to jest Procent gorzej Nie Poprzedni S7 Można by powiedzieć że Europa troszkę ucierpiała Z powodu Na różnych regulacji Związanych z co2 bo poza euro W tym Znajduje się zupełnie inny silnik dobrze znam znam Zayn Marek koncernu Volkswagena też dał A teraz Czyli V 29 OtoMoto 150 Nie dla euro Pojemność zbiornika paliwa w tym samochodzie to 63 l czy to dużo czy to mało jak na S7 No kiedyś to Mało ale teraz kiedy pod maską jest ekonomiczny diesel To moim zdaniem wystarczy żeby przyjechać tym samochodem bez problemu ponad 900 km Bo średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta to 6.5 l na 100 km Vnarf Teście przejazd z Warszawy do Krakowa Wyszło że zużycie paliwa Nie niewiele przekroczyło 7 l Co przy szybszej trasy Eska Do Krakowa Jest bardzo dobrym Co by nie mówić o Audi S7 jest to sam Piękne Podoba mi się Komentarz na Facebook oczywista Przed Tofifest Odda Jak wygląda ten samochód słyszymy tylko jeszcze nie ile ta 5 Kosztuje o to że Mamy to jak zwykle w Audi porządnie opisany cały samochód w którym wycena dachowego i Testowe Bazowe Model zaczyna się od C 411 000 zł Masz Samochód po doposażeniu Długą listę gadżety Koszt 572 Tysiąc Niech to Spodziewać się można że za 7 Tyle zapłacić A oceny tego czy to jest dużo czy też mało w kontekście wszystkich tych plusów i minusów Wymień Ten film Poza Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia Nast