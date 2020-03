WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 audiaudi r8test spalania 7 godzin temu Audi R8 Coupe 5.2 FSI V10 plus 610 KM (AT) - pomiar spalania Test spalania Audi R8 II Coupe z silnikiem 5.2 FSI V10 o mocy 610 KM tym razem Testujemy średnie spalan … Rozwiń Transkrypcja: tym razem Testujemy średnie spalanie Audi R8 V10 plus Czyli napęd na cztery koła 610 koni i automatyczna skrzynia biegów na tempomacie ustawione 9 kilometrów na godzinę co daje na tryb boksie wynik dokładnie 90 jak widać na obrotomierzu w jedziemy 2350 obrotów na minutę A jeśli chodzi o to Po dwóch kilometrach jedziemy na komputerze pokładowym 10 i pół i na koniec zmiany średnie spalanie przy 90 wyniosło 10,5 tym razem na tempomacie 142 km na godzinę Madryt w boksie wynik w okolicach 140 a ona do mnie że będziemy około 3000 550 obrotów na minutę natomiast na komputerze pokładowym po około 4 kilometrów przejechanych średnie spalanie 15 firma i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 14 i 7 spalanie na zimnym silniku pierwsze składanie komputera 44 po pierwszym kilometrze 30 i 1 po 2 km 22 i 8 i 18 i 6 spokojna jazda po mieście Nie tylko opłaca się bo nie mamy mandatów ale też dlatego że mamy niewielkie spalanie zaledwie 13,5 l na 100 km dynamiczna jazda po mieście ponad 20 litrów