Najnowsze Popularne Wideo + 3 auditest samochoduaudi r8 2 godziny temu Audi R8 Coupe 5.2 FSI V10 plus 610 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #239 Audi R8 II Coupe z silnikiem 5.2 FSI V10 o mocy 610 KM Audi R8 pierwszej generacji było … Rozwiń Transkrypcja: Audi R8 pierwszej generacji było charakterystyczne niepowtarzalne bardzo odważny i przede wszystkim jak na Audi i jak na tamte lata przypomnę było to 9 lat temu Audi R8 drugiej generacji jest charakterystyczne jest to ważne ale czy jest zaskakujące nie zaskakujące auto dlatego że to jest ewolucja poprzedniej generacji i być może dlatego wasze komentarze pod zdjęciami tego auta pod pierwszymi artykułami pod moją pierwszą relacją z genem ten samochód są takie że pierwsza generacja podobała nam się bardziej to nie oznacza Oczywiście że takie raczej nie robi wrażenie to auto naprawdę ściąga w uwagę wszystkich wczoraj wieczorem będę babcia podeszła z laską przed zamykającą się bramą i powiedziała że fajne auto synku do Mateusza Teraz przed chwilą przyjeżdża miejska i chociaż panowie wiedzieli dobrze że my już tutaj Mamy zezwolenie ale jednak odjechali to i obejrzeli sobie samochód nie dziwię się ten samochód naprawdę jest tego wart Zapraszam do drugiej generacji Audi R8 tak się zastanawiam skąd się bierze to jest zgodny chór twierdzący że jednak pierwsza generacja była ładniejsza nawrotek ustalimy coś te wszystkie są naprawdę barowe i jałowe dlatego że przecież większości komentujących taki samochód do garażu się raczej nie zmieści z powodów finansowych ale ja chyba wiem dlaczego O ile pierwsza generacja wyznaczała pewno trendy i musiał jej zupełnie nową taką jutro wolną drogą o tyle druga generacja nabrała tych cech tych kształtów tych takich drobiazgów dotarli innych aut z Audi które znamy których rozpoznajemy I w tym momencie trochę straciła taki swój unikalny wygląd i tak mamy znajomy grill który jest znajdziemy też w modelach Audi przynajmniej jeśli chodzi o kształt mamy też rozpoznawalne reflektory które są w obcy mogą być też laserowe w tym roku na targach we Frankfurcie Audi pokazało koncert Quattro który miał bar mocno zaznaczonych niebieskim kolorem takim neonowym podświetleniem reflektory co miało symbolizować że auto ma laserowe reflektory i w tym naszym testowym samochodzie też są lasery opcjonalne lasery też są zaznaczone takim właśnie neonowym podświetleniem w środku może nie aż tak mocno jak w aucie koncepcyjnym a jednak jest Wygląda na to że założyłem dzisiaj kurtkę odpowiednim kolorze mnie nie zmieniło się aż tak bardzo średnio proporcje bo rozstaw osi pozostało bez zmian auto jest to zrobimy krótsze ale tego nie widać to jest tylko 15 mm widać za to proporcje jeśli chodzi o z-cy z tyłu bardzo krótki znacznie dłuższe to jesteś przyjęta do poprzedniej generacji auto jest podrobiony szare z tej strony tego nie widać i jest też odrobinę niższe Zwróć uwagę na to że zabrakło w drugiej generacji bardzo charakterystyczne z pierwszej czyli tego bocznego panelu teraz on jest przecięty pasem blachy i możemy go co prawda zamówić w różnych wersjach czy to jest akurat Carbon to nie wiem wersja aluminiowej nie pamiętam co tam jeszcze drewniana czy gipso kartonowa W każdym razie Możemy wybierać ale i tak brak tego skrzydła panelu Jak zwał tak zwał sprawia że to auto traci trochę na swojej Zwróć uwagę na charakterystyczne przetłoczenie który biegnie przez cały bok który jest na tyle ostre i wyraźne że klamka która schowana jest pod nim jest kompletnie widoczny oraz musimy się tego nauczyć i na Zaucha łapiemy i otwieramy dwie stówy już lepiej widzimy że samochód jest szerszy niż w poprzedniej generacji ale jeśli chodzi o charakterystyczne elementy No to po pierwsze ogromny dyfuzor oczywiście wykonany z karbonu 2 różnych rozmiarów i bardzo ciekawy trapezoidalny kształtów końcówki układu wydechowego i spoiler który w wersji standardowej podstawowej V10 jest chowany i wysuwany w zależność prędkości awersji plus jest umieszczony to na stałe i wykonany oczywiście z karbonu kolorowych światłach i dynamicznych w kierunkowskazach chyba nie musiałem umówić z Klanu pokrywa silnika podnosimy jednym przyciskiem to że to jest maska na teleskopach A najważniejsze i tak jest to co znajduje się pod nią pierwsza generacja Audi R8 startowało od skromnych 420 koni z Lidla Statham ósemki parę lat później potem się V10 Która trwała aż 525 koni mechanicznych i jeszcze później pojawiło się odmiana GT ograniczone do 336 egzemplarzy która oferowała aż 560 koni mechanicznych teraz druga piosenki zaczyna od razu z grubej rury zaczynając od V10 i daje co najmniej 540 niutonometrów i 540 koni ta sama liczba natomiast wersja plus ta którą Testujemy dzisiaj Daję 610 koni i 561 m momentu obrotowego prędkość maksymalna w słabszej wersji po 320 na godzinę w tej mocniejszej 330 na godzinę do setki w dobra spędzimy się w 3 i 2/10 sekundy ta słabsza wersja Potrzebuję 3 i 10 sekundy więcej spalanie w tym samochodzie naprawdę nie ma znaczenia producent coś mówi o 12 l ale szczerze powiedziawszy możecie między bajki nawet jadąc bardzo spokojnie w trasie z Warszawy do Krakowa wczoraj wyszło nam w okolicach 13 litrów podczas spokojnej jazdy A tak jak mówię to nie ma znaczenie jednak wspomnę o tym z jednego powodu Otóż okazuje się R8 plus ma mniejszy bak 73 l dlatego że wersję beta słabsza ma 83 l Dlaczego Dlatego że dzięki temu że mamy mniejszą pojemność baku możemy zalać mniej pali i ten samochód jest dzięki temu zatankowany do pełna lżejsza a więc ma lepsze osiągi Moi drodzy teraz zaprezentuję wam I jak ten samochód brzmi odpalę go w trybie głośniejszego wydechu sportowego wydechu przekazuję a następnie wyłączymy zrobimy widać standardowy i posłuchać jak to brzmi na obrotach jałowych ale też podczas przy gazówki zaczynamy od sportowego najpierw start silnika kamera tył jak Słyszeliście przejście pomiędzy trybem sportowym atrybut normalnymi jest dosyć odczuwalne kiedy auto chodzi na wolnych obrotach Natomiast jeśli wciśniemy mocno gaz to przynajmniej z punktu widzenia właściwie słyszenia kierowcy jest dokładnie taki sam nie mogłem też odmówić sobie zmierzenia sonometr m Jaki jest poziom decybeli tam za samochodem więc Mateusza Teraz poproszę o o Tutaj korzystanie z tego urządzenia najpierw na biegu jałowym a potem zrobimy przy gazówkę Sam jestem ciekaw czy przekroczymy 100 decybeli no no i jak Słyszeliście widzieliście nie udało się przekroczyć stówy ale 97 i 8 to jest też dobry wynik na pewno Głośniej od kosiarki na której przecież jest na lepione maksymalnie 9 to jest kwiatek i to mnie wcale nie dziwię mój drodze i teraz taki spontaniczny testu Skawinie jest jakieś zebranie przyszło parę osób o czymś tam sobie rozmawiają My stoimy to samochodem samochód tak się odpala nie jest pora hałasu Zobaczymy jak ten samochód zwrócił uwagę wszystkich zebranych to do zamków nawet nie musiałem przygotowywać A co będzie jak przygazuje spróbujemy jeszcze raz Pani mówiłem szpanerskie auta nowe piosenki znajdziemy całkiem sporo innowacje i możemy zacząć od kierownicy która wygląda trochę już jak Ferrari czyli najważniejsze funkcje potrzebne kierowcy na co dzień są wyciągnięte tutaj prosto pod kciuk nie możemy zacząć od startu silnika a następnie możemy tutaj jednym przyciskiem zwiększyć głośność wydechu a więc naciskamy i widzimy do komunikat brzmienie silnika lub sportowe w których możemy jechać na standardowym następnie mija jest przystanek włączamy sportowe wszyscy nas słyszą wszyscy odwracają głowy Oczywiście to jest bez sensu bo i tak wszystko wrócą głowę to jest przecież Drive czyli coś co słusznie powędrował na kierownicę bo wcześniej trzeba było tylko gdzieś szukać na konsoli teraz naciskamy i mamy jeden z czterech trybu to wyboru dynamiczny inwidualny komfortowy czy auto zdążę i dynamiczny pociąg dla nas za mało I wtedy używamy przycisku tutaj Performance a więc po naciśnięciu tego przycisku pojawia się tutaj komunikat Uważaj stary bo nie ma tutaj stabilizacji tego widzimy to napis Performance i oczywiście kontrolkę że mamy wyłączony systemy elektroniczne więc wyłączamy wracamy do dynamicznego myślę że też do szczęścia wystarczy kolejnej nowa właściwie to nie może powiedzieć innowacje w skali Audi bo w aucie to już wiedzieliśmy w Audi TT czyli wielkie ponad 12 calowy wyświetlacz to przed kierowcą widzimy to wszystko od mapy po obrotomierz że prędkość przeciążenie ale to wszystko Oczywiście możemy konfigurować do woli kolejna ciekawostka to też przyjęte po Audi choć nie jeden do jednego ale koncepcyjnie to jest przyjęta i że możemy sterować nawiewami w taki sposób że to jest pokrętło pokrętło jest jednocześnie wyświetlaczem i jednocześnie jest przyciskiem tak samo tutaj prawda regulujemy temperaturę jaki to jest ustawienie od razu w sprawie przyłącza metry w auto ewentualnie my tu mamy przyciskiem do włączanie podgrzewania foteli to akurat w ttc chyba było na nawiewach w przy drzwiach to akurat zostało to rozwiązane inaczej pod spodem mamy kolejne przyciski do sterowania kolejna ciekawostka to jest sterowanie system multimedialny tutaj pod prawą ręką bardzo wygodnie widzi pokrętło które możemy oczywiście również klikać która zresztą włączyłem przy okazji właśnie inne ustawienie mapy z dokładnie widzimy gdzie jesteśmy wprowadzanie adresu odbywa się ten touchpad raz możemy bardzo dokładnie pisać ewentualnie wprowadzać adresy Ewentualnie możemy same takim ruchem sprawiać że przesuwamy ja tutaj obraz na mapie więc to wszystko jest naprawdę mega oprócz tego oczywiście to pokrętło przechylamy do obracamy klikamy no wszystko tak jak należy oprócz tego genialne rozwiązanie zamiast czterech przycisków który z nich każdy oznacza co innego Mamy tylko 2 tak takie elementy sterujące Nazwijmy to które zawsze wiadomo 1 poprawy drugi po lewej zawsze albo go popychamy do przodu albo do tyłu więc nigdy się nie pomyliły co Akurat w tej chwili jest używany musimy odrywać się moczu od drogi miasto jest to świetne rozwiązanie to widać się trochę zmieniony też zmieniam dźwignię zmiany biegów gołębie zaglądamy to widzimy miejsce na komórkowy zresztą jest odpowiedni symbol widzimy też miejsce do ładowania telefonu komórkowego to wyjście USB mu po lewej i po prawej zwykłe USB No i wyjście 12 voltów jeśli chodzi o wymiary pomijając ten schowek w który jesteś tą należy do jednego z najbardziej pojemnych u mnie to widzimy jeszcze bardziej pojemny schowek przed pasażerem aby właściwie to przed pasażerem pewnie w drzwiach theft auto sportowe tutaj o żadnych butelkach nie może być mowy Zmieścił się kabel USB i tak dobrze to oprócz tego po prawej stronie widzimy taki schowek to widzimy popielnik miejscu ma odłożenie kubeczka z kawą gdyby komuś tego zabrakło to odwracamy się jeszcze dalej ze sobą widzimy takie miejsce na No na to się jeszcze na kurtkę może to jeszcze siateczkę możemy to schować jeszcze jakiś drobiazg widzimy też wejście na karty na płyty i na kartę SIM mam oczywiście tutaj połączenie stałe z ze świata internet LTE to widać stosowną informację czy tylko wiesz to to było napisane te ale musiałam zmienić jakieś ustawieniach Nie wiem Nieważne w każdym razie wiem na pewno że jesteśmy online jeśli chodzi o wybór materiałów wykończeniowych No to myślę że w aucie tej klasy i za te pieniądze to z tym nie będzie problemu prawda to mamy wszędzie Zresztą tutaj widzimy mamy albo skórę albo Carbon tak jak tym przypadku Carbon Skóra Skóra Carbon prawda to w środku no dobra trochę plastiku znalazło kierownica bardzo ładnie wykończona spłaszczona u dołu to mamy jak widać Popatrzcie jak starannie wykończony są łopatki nawet do zmiany biegów na drzwiach mięciutko mięciutko nawet dosyć siemienko po prawej stronie zresztą też nie najgorzej Popatrzcie mimo że to jest element ruchomy to nie skrzypi wszystko jest naprawdę bardzo solidnie spasowane co Zresztą możemy sprawdzić szarfę z całej siły za uchwyt uwaga tutaj znalazł mankament jeszcze raz no dobra czy ty po lewej stronie bo to jest i muszę zwrócić uwagę to jest taki uchwyt to po stronie kierowcy jest inny to jest asymetryczne co tutaj z kolei jest cicho i nie odkształca się No cóż nie wszystko musi być aż tak idealny No powiedziałem jakby elementy takie praktyczne czy wykończy stylistyczne Bo tutaj jakby każdy pewnie lubi Każdy boli inne rozwiązanie mi ten te zmiany bardzo przypadły do gustu a przede wszystkim to zostaw te elementy którymi się szalenie spodobały w Audi TT czyli właśnie sterowanie nawiewami właśnie w taki sposób czy to jest sterowanie system multimedialny wielki ekran a przede wszystkim i to jest akurat chro są właśnie te przyciski na kierownicy zawsze pod ręką do testu do metrowca musiałem ściągnąć kurtkę dlatego że w tych świetnie wyprofilowane w fotelach sportowych kubełkowych Recaro i ja się po prostu nie mieszczę nawet teraz siedzę z to czuję Trochę aż za bardzo jak te boczki próbują mnie utrzymać żebym nie Wypad z tego fotela na zakręcie a siedzą stwórcę Ja po prostu się do niego nie wpasował co możemy zrobić z tym fotelem niewiele dlatego że możemy co najwyżej przesunąć go do przodu lub do tyłu ewentualnie wyregulować tutaj jednym jednym przyciskiem na wysokość poza tym nic kompletnie nic nawet jeśli chodzi o kąt pochylenia oparcia zostało ustawione raz i mamy się dopasować podobnie z odcinkiem lędźwiowym który jest tak a nie inaczej wyprofilowany i musimy to zaakceptować musimy z tym jeździć możemy oczywiście klasycznie regulować w kierownicy w szerokim zakresie i szczerze powiedziawszy na z tymi ustawieniami jak się tak dopasuję W tym co mam to jestem w stanie odnaleźć się w tym samochodzie i zająć poprawną pozycję dom na co mogę ponarzekać to trochę za mało miejsca nad głową Ten samochód jest odrobinę niższy niż poprzednik więc mamy to no tak jak widać jest trochę na wcisk jak ja tak usiądę do jazdy tak się troszkę w garbie to nie przeszkadza Chociaż czuję że włosy już robię bo podsufitce ale o jakimś tam usuwaniu palca jednego czy drugiego absolutnie nie ma mowy to po prostu na to zwyczajnie nie ma miejsca do schowka pod maską dostajemy się dwa razy Czyli wcześniej bo wiem że bagażnik gotowa Tesco tylko 112 litrów a więc na początek trzymamy przycisk na pilocie ewentualnie na drzwiach kierowcy jest też odpowiedni przycisk a następnie sięgamy tutaj poprawić maski myją łagodnie to góry reszta dzieje się sama i dostajemy coś Zresztą Zobaczcie sami ale umówmy się że jest to zestaw kijów golfowych polowych zależy kto co lubię i spróbujmy to dopasować do tego bagażnika a więc układamy to jakoś tak dociskamy bardzo mocno Popatrzcie prawie sukcesów ale niestety niestety musimy pojechać tramwajem to się nie domknie więc musimy zmienić środek Komunikacji także 112l to nie żart to naprawdę jest pojemność tego schowka pod jej widzimy to oczywiście bardzo starannie wykończone wnętrze nie Widzimy tutaj siateczka jedną drugą trzecią nie wiem co to właściciel ósemki będzie chciał przywozić na pewno znajdzie coś na czym dyskutowaliśmy dosyć długo i w wciąż nie wiemy co to jest właścicielem susełek Proszę pomóżcie nam Co to jest Ja mam dwie koncepcje pierwsze to jest mini MBA dla koleżanki która ewentualnie jak będzie chciała się przebrać na imprezie druga opcja to oczywiście parawan polski wynalazek czyli Jedziemy sobie na plażę rozstawione na około zawsze coś ale żarty na bok to jeszcze widzimy widzimy gaśnice widzimy kamizelkę kuloodporną oczywiście bo to jest taki samochód wiadomości w szybę i oczywiście naprawczy no oprócz tego widzimy ledowe światełko wyjście 12 V doładowania doładowania czego lodówkę oczy ze sobą Turystyczną lodówkę więc tutaj staram lodówkę i dzięki temu przyjeżdżamy nasze kanapki Które ze sobą Oczywiście zabieramy prawdę Tam cebula czosnek Ale jazda Dobra nieważne to nie jest samochód bo wyjazdów wakacyjnych to nie jest samochód który ma jakikolwiek praktyczny wymiar naprawdę i nie ma sensu Wychodzi na to że jadę teraz jednym z najmocniejszych samochodów jakimi kiedykolwiek jeździłem kiedyś miałem okazję jeździć jeszcze 12 konną z klasą kupę ale mówię V12 miałem też okazję jeździć Ja też mercedes-benz e-klasa po treningu które miała ponad 800 koni a teraz mamy coś co ma 610 koni ale w odróżnieniu od wcześniej wymienią jest dosyć lekkie i jest też to że jeszcze o 40 kg niż pierwszego Race i dzięki temu właśnie osiąga taki a nie inny wynik i wsparcie do setki to już naprawdę nie są żarty i ciekawostki o w tym samochodzie moim zdaniem jest to i ja tak to czułem że to oczywiście jest Audi Drive Select możemy sobie wybrać koło auto-dynamics indywidualnie i tak dalej w każdym samochodzie ale każdy auto ma taki swój standardowy tryb podróży przy którym bez wysiłku osiągamy pewne prędkości pewne wraz odczucia I tutaj bez wysiłku ściągamy wrażenie szarpania przyspieszanie głośnego jakiegoś przygotowywania i 1000 sportowych emocji natomiast żeby jechać tym autem spokojnie trzeba się skupić trzeba nad tym pracować tak przełączyć tryb komfortowy Ale broń Boże nie będzie ktoś za mocno gazu nie wyjeżdżać do jakichś większych dziur bo to nam w trybie komfortowym ten cały samochód podskakuje to wszystko jest skupiony na tym aby były emocje kiedy tylko kierowca tego zażyczy no i tak się składa że powyższej samochód tak do końca nie potrafi być spokojny kwasowych inny ale też kierowca życzę sobie tego dosyć często było ciężko naprawdę jeździć takim samochodem zupełnie spokojnie 60 50 prawym pasem tak jak ja teraz robię bo ten samochód jest stworzony do jazdy a nie do jazdy i opowiadania do kamery Więc jeśli chce opowiadać do kamery to tak naprawdę postaram się na prawą stronę i tylko tak można tym autem jeździć ale Gdybyśmy chcieli szybciej No to mamy to do wyboru dla oddawał Drive Select e tryb daj nam jakieś tylko musisz mało to może włączyć jeszcze perform tego Performance ma tam do wyborów Włącz Właśnie włączyłem ma do wyboru trzy tryby suchy mokry i nawet po śniegu możemy jeździć w trybie Performance wyłącznie bo pewnie mnie nie słychać prawie wcale nie do trybu Komfort Komfort jedziemy 50 1250 obrotów na minutę ptasie ptasie ale jak długo bardzo krótko jeśli Dynamic to mamo za 2500 obrotów na minutę czwarty bieg i jeśli tylko komuś nie my pedał gazu głośno z tyłu wybuchy niedopalony Aqua Viva 5000 obrotów na minutę 2 bieg i solidny masaż pleców Hej to wszystko sprawia że jest dokładnie tym czego chcemy kiedy wybieramy się do salonu po l ósemka V10 Plus Generalnie to jest mechanizm przetwarzający benzynę 90 kołysankę na mnóstwo emocji będziemy się przyglądać poszczególnym elementom tego samochodu prawda że układ kierowniczy gokartowy nawet w klubie sportowym ja tutaj nie widzę zbyt wielu w komfortowym nie widzę zbyt wielu luzów w klubie sportowym on się robi taki przyjemny ciężkie takie prawie dokładnie naturalnym oporem i jeździmy dokładnie tam gdzie chcemy iść z nim dokładnie tak jak chcemy już chodził przy chroniona późno to coś takiego w tym samochodzie nie występuje to jest oczywiście system Magnetic i gdzie możemy wybrać że te amortyzatory będą chodziły No nieco luźniej ale szczerze powiedziawszy nawet w tym to wciąż jest całą który podskakuje na każdej nierówności to pewnie widać teraz w kamerze jest ale ja to teraz Zakopianka i to jest miara równa droga ale wciąż pewnie kamera się rusza ale w trybie to szczerze mówiąc nawet na rogu na asfalcie znajdziemy w każdą nierówność b skrzynia biegów momentalnie redukuje skrzynia biegów odpowiada na wszystko wszystkie życzenia kierowcy to mam podłogę pod kierownicą łopatki Będziemy Możemy zredukować to wszystko naprawdę jeździ No właśnie kliknąłem o jeden za dużo przeskoczyłem na 50 nie ma sprawy pojedziemy na pierwszym biegu i 50 to nie jest samochód do jazdy spokojny i na wprost Powiem tak to trzeba się mocno skupić Ja ja mogę jechać tylko No właśnie tak szarpią chyba to nie jest samochód tak do końca do jazdy na codzień chyba raczej tylko na weekend i chyba raczej w pojedynkę co powiedzieliście ale biorę dwa razy 3 razy szarpała za rękę że za szybko chcesz cały czas raz tak No dobrze w każdym przekroczyłem 60 a już było gorąco No i tak jest ten samochód emocje emocje strzały z wydechu wszystkich naokoło przyspieszenie prędkość dokładnie to wszystko za co zapłaciliśmy a teraz garść nieprzydatnych nie praktycznych informacji czy cenie 790800 zł to podstawowa wersja Audi R8 drugiej generacji czyli moc 540 koni do dyspozycji jeśli jednak jest tego za mało i chcemy mieć więcej no to 610 koni dostaniemy w wersji plus które kosztują 895000 zł wpłacamy za te 70 koni równa jest 105000 zł prawie równe 105000 zł ale oprócz tych 70 koni dostajemy jeszcze parę elementów extra wyposażenia takich jak przykładowo Zara Czytasz ten rzucający się z daleka w oczy parapet Oczywiście tych dodatków jest jeszcze znacznie więcej ale to i tak nie ma znaczenia bo jeśli już zaczynamy zaznaczać obcy wyposażenie tak jak to zrobi autem testowym to znaczy my jeszcze na przykład lasery parę innych skórzanych przyjemnych pakietów i tak dalej i tak dalej i tym razem No może tak jak w tym przypadku przekroczyć 1000000 zł a do 1026960 zł w podstawowej wersji V10 dostaniemy stalowe tarcze hamulcowe Natomiast jeśli ktoś kupi mocniejszą wersję plus to w standardzie dostanie ceramiczne hamulce Niezależnie od tego Którą wersję wybierzemy zawsze dostaniemy napęd na cztery koła Quattro i automatyczne Osiedle biegową skrzynię biegów S tronic Zwróć uwagę że w poprzedniej generacji możliwy był zakup tego samochodu ze skrzynią biegów teraz w drugiej generacji jest już córko automat to możemy kupić za 1000000 zł to w pierwszej kolejności do głowy przychodzi Lamborghini Huracan z tym samym silnikiem w tym samym napędem na cztery koła i z tą samą mocą oprócz 458 Italia porównywalna cena nieco mniejsza moc 570 koni i nieco mniejsza pojemność 4,5 l No i wreszcie Porsche Turbo S Który z silnika się wydobywa 560 koni mechanicznych i szczerze powiedziawszy jest tutaj do tej konkurencji dobrany trochę na siłę bo ma jako jedyny z tego zacnego towarzystwa turbodoładowany silnik nie ma to jak wolnossąca i jak podsumować takie auto praktyczne nie komfortowe nie oszczędne też nie ale imponujące tak pięknie niedrogie tak bardzo szybkie bardzo głośne tak bezsensowny bez dwóch zdań i to jest właśnie piękne motoryzacja jeszcze w czasach kiedy ekolodzy dążą do miniaturyzacji wręcz silników tutaj wciąż możemy jeździć autem 10 cylindrów i ponad 600 koni mocy i przypomina mi się historia którą opowiadałem sam na podsumowanie testu Audi RS6 kiedy powiedziałem Po co ktoś miałby kupić auto za 800000 zł Kiedy można mieć innego dużego Kubiaka i jeszcze za pozostałe pieniądze kupić dom a Co powiecie na to Audi R8 kosztuje 1000000 zł możemy za te pieniądze mieć RS6 i jeszcze pozostałe pieniądze wystarczą do Jeśli na dom to na całkiem spore mieszkanie ale wiecie co jeśli przejdzie ci się tym samochodem to podejmiecie prawdopodobnie taką decyzję że niby się do wyboru jeździć RS 6:00 i mieć dom to chyba będziecie raczej chodzić w ten sposób i mieć na plecach odbite ręce albo wybierzecie ósemkę właśnie dlatego że o komentujecie i udostępniajcie nasz kanał możemy wam czasem zaserwować niespodzianki tak jak te Jeśli chcecie więcej takich niespodzianek róbcie to dalej