Audi Q8 50 TDI 286 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #405

Cześć każdy z nas pewnie zna takiego kolegę który śmieje się dopiero gdzieś koło powiedzeniem o dowcipów dlaczego ty mówię bo Za mną stoi samochód który postąpił podobnie 10 lat temu BMW opowiedział dowcip o x64 się wszyscy to trzeba Audi 10 lat cieszy aż to wreszcie ha ha ha ha q8 kiedyś miałem okres totalnej fascynacje Audi nie mówię o fantastycznym S7 czy uzależniającym TT RS tylko Audi 80 potem było parę innych fajnych samochodów aż zaczęła się Era klonów a czwórka wyglądała jaka słodka A6 jaka ósemka i tak dalej nawet Q7 choć wersji sq7 Uznałem ten samochód za lepsze auto 2017 roku w swoim postępowaniu na Zachar off to jednak Siódemka Wygląda trochę jak przerośnięte kombi czego można było się więc spodziewać po q8 tego kombi jest zbyt małym bagażnikiem spodziewałem się najgorszego ale zobaczyłem to i teraz tak stoję i boję się zajrzeć do środka bo Otwórz dobrego wrażenia bo coś Przeczuwam że w środku znajdę to czego nie polubiłem w Audi A6 i Audi A8 więc pozostańmy jeszcze przez chwilę na zewnątrz Audi q8 jest oparto o platformy mlb diligence sporo rozwiązań technicznych z Siódemką ale też SkyeN touaregiem Pentagon czy nawet Uruchom do którego zresztą jest chętnie porównywane Czy możemy go okres takie bardziej sportowy Q7 to może ale byłoby to krzywdzące boku ósemka w niczym nie przypomina koło siódemki jest wyglądu Zresztą nie wspomina żadnego innego słowa tej jako flagowy słów w końcu cyfra 8 w nazwie zobowiązuje wyznacza kompletnie nowe kierunki rozwoju turystycznego tej marki najważniejszą zmianą jest kształt grilla do tej pory zawsze wiązał się z poziomymi żebrami ewentualnie z siatką w kształcie plastra miodu jeśli mówimy o dresach w q8 mamy w tym miejscu kratę i jak mówię Audi to zapowiedź w stylu wszystkich przyszłych słów tej marki niedawno zaprezentowanym tronie zobaczycie ten sam Trend światła nawiązują do modeli nowej generacji A8 A6 ja 7 cały nadwozie narysowano bardzo muskularny jak na słowa kupę przestało ale oczywiście w najwięcej emocje wzbudzają kształty tylnej części nadwozia jak nasuwa przypominającego kupę Audi q8 nie jest aż tak bardzo ekstremalne konkurencja tutaj z tyłu mamy relatywnie do okna myjnia dachu również mi opada aż tak bardzo mocno Jak X6 czy wiele kupę i siusiu rozmiary to w porównaniu do q siódemki Ten samochód jest odrobinę krótszy koło 6 cm odrobinę też niszczy w około 3 cm ale pamiętajcie Q7 to po to jest mój samochód więc nawet po takim delikatny zmniejszeniu to wciąż jest pięciometrowy kolos wielkość może tak bardzo się nie zmieniło ale zmieniły się proporcje bo to auto jest od Q7 o 27 mm szersze dzięki czemu wygląda koło odważny koncert niż jak auto seryjne szczególnie na tych 22 calowych kołach efekty zmian jest moim zdaniem fantastyczny Wiem że nie każdy musi podzielić moją opinię ale samochód dla mnie wygląda fantastycznie nawet w tym kolorze który nie szczególnie Rzuca się w oczy ale mamy to równie czarne dodatki czarne relingi czarne felgi czarne ptaki opcjonalnie lakierowany nie Słyszeliście się Audi każe sobie dopłacić 3000 zł za lakierowanie zderzaków kiedy dowiedziałem się o tym to nerwowo sprawdził To rzeczy zderzak i w ogóle są w standardzie są Ale czy ktoś chciałby mieć Audi q8 z plastikowymi zderzakami No nikt dlaczego jest to jest opcja nie wiem no dobra przejdźmy teraz do wnętrza i od razu niespodzianka otwierając drzwi które nie jest producent daje w standardzie widzimy że są one Zamkowe Jak dla mnie to jest atrybut samochodów które są na tyle nie o pół metra niższe więc widzieć coś takiego w słowie wielkim sumie to jest dla mnie zaskoczeniem przyjemne zaskoczenie w środku nie znajdziemy Nisku siódemki to dlatego że poprzednie flagowy stów powstał już 3 lata temu a teraz we wnętrzach Audi króluje przecież bezwzględny minimalizm właśnie znany ja szóstki zamiast przycisków mamy więc ekrany dotykowe Opisz wnętrze Audi q8 moim zdaniem powinien zacząć od odesłania do testu Audi A8 dlatego że kierowca otaczają te same ekrany w systemie z tymi samymi funkcjami i z tymi samymi przyciskami fizycznymi który jest tutaj jeszcze się ostały więc na się skupiać Powiem tylko że to już widzieliśmy i ma Szczęśliwa 7 i No właśnie wspomnianym A8 ja tutaj się skupię bardziej na wymiarze praktycznym i nawet zacznijmy może od właśnie schowków to mamy miejsce na kubeczki a właściwie jak widać na kubeczek jest to wyjście 12 woltów mamy też spore kieszenie w drzwiach i to jest chyba najbardziej praktyczny fragment Natomiast pod podłokietnikiem szczerze mówiąc mamy miejsce mam tylko na to żeby tutaj wrócić kluczyk ewentualnie jakieś drobne i naładować telefon to jest bardzo płaskie schowek tutaj nic ciekawego tak naprawdę nie schowamy przed pasażerem ładnie wykończony schowek nad ale tutaj chyba nawet tak długopis Audi Proszę bardzo i no tutaj coś tam schować i w zasadzie nad głową nie mamy miejsca na okulary więc lista schowku właśnie nam się wyczerpała A jeśli chodzi o wykończenie to mamy to miękkie tworzywo aż pod samą szybę tutaj również nad daszkiem widać że to pięknie pracuje to wszystko jest dobrze wykonane to również jest miękko pięknie wykończone pod lewym okiem jedno ze Świnką nie jest źle Powiedziałbym Chociaż myślę że pod prawym jest znacznie lepiej więc siedzimy wygodnie nie ma problemu to gdzie się da akurat w tym wykończeniu mamy jak widać metal metal wszystko jest chłodny w dotyku więc to jest wszystko prawdziwe tutaj już do plastyki są niestety zupełnie twarde czy więcej od tego poziomu w dół już to chociaż chociaż to jeszcze jest pas tak to jest jeszcze pas z tworzywa które delikatnie pod pasem ugina już chodzi o spasowanie drzwi no to Posłuchajcie nic może spróbuję z tamtej strony nic kompletnie nic Możemy też spróbować poruszać No to akurat może przesadzam Z tym akurat ale to to widzę dosyć dużo amplitudę ale nie to też dużo Piotr Duda jest coś tam się dzieje więc da się znaleźć parę plastików które rzeczywiście pracują ale generalnie nie jest łatwo znasz miejsce które wywołuje jakiekolwiek hałasujące strony jakoś nie no myślę że tutaj nikt Narzekać nie powinien a strony praktycznej No wolałbym mieć przynajmniej ten jeden z łokciem nie to bardziej pojemnej a od strony tego co widzę na około czyli tych niezliczonych ekranów No cóż każdy ma własną opinię i teraz zła wiadomość dla miłośników zegarów Czy znacie kogoś kto chciałby mieć w Audi q8 analogowe klasyczne zegary No myślę że nie jeden by chciał Dlaczego więc w Audi q8 w odróżnieniu od kogo ten akurat gazy czyli Audi Virtual cockpit Jest w standardzie nie wiem plus do Audi że przynajmniej przyciskanie i wirtualnych przycisków jest odrobinę bardziej fizyczne przy wybieraniu Dziękujemy kliknięcie prawym warto powiedzieć parę słów o fotelach są wygodne ładne sportowy i wiecie co w nich najbardziej kocham że nie znikają z tego samochodu włączeniu zapłonu w pojeździe Dzięki ale tego nie było w scenariusz Patrzcie on chciał z kuszą w odróżnieniu od reszty samochodu która zniknęła po włączeniu zapłonu A to nie koniec dobrych wieści bo ona ilość miejsca z przodu nikt to narzekać nie będzie nawet wolę trochę nad głową miejsce nie brakuje również że kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach fotele jakie sobie do kupimy takie mamy a więc nawet takie dosyć podstawowej wersji mamy to całkiem sporo rzeczy do wyregulowania również że punkt mocowania pasa bezpieczeństwa jest regulowany więc na dobrą z dostosujemy tutaj samochód do każdego wzrostu nie jednak bardziej interesuje co się wydarzyło z tyłu a z tyłu pod też do niespodzianka o bezramkowych dniach już z wiadomo natomiast porównując ilość miejsca w kuchence z tym co pamiętam sku siódemki to w kursem to jest więcej miejsce to jest troszkę mniejsze samochód jest naprawdę więcej tutaj na kolana nad głową również zostaje mi tutaj jestem nocne trzy palce wolnej przestrzeni i to jest to co najmniej dwa albo co najmniej jeden więcej niż kierowcy oczywiście siedzę dosyć niska oczywiście kolana od rana pewnie wysoko Ale przestrzenie tutaj nawet dla dwumetrowca Zadzwoń metro semvac ósemce która jest przecież samochodem który wyglądać a dopiero później dawać przestrzeń z tyłu tutaj jest naprawdę z miejscem dobrze Jestem pod wrażeniem No tego komfortowe dodatki nawiasów Kubę nawiewy na środku dwustrefowa klimatyzacja takie różne tam Holecki jeszcze nie przestrzeń na nogi tutaj możemy spokojnie sobie zatańczyć No nie umierać przesiadam się teraz na drugą stronę ten tunel On jest bardzo szeroki ale nie jest zbyt wysokie więc nie Szczerze mówiąc to nie będzie aż tak bardzo uciążliwy w domu mamy zagłówek to mamy miejsce na kubeczki to mamy Popatrzcie mocowania ISOFIX to mamy najniższą najwyższą opcje ustawienia mamy też dla osoby światełka dzięki którym możemy czytać w nocy tobie też całkiem spore okno dachowe ale krótszy niż w przypadku siódemce dlatego że bardzo pewnie poszło o sztywność nadwozia Pamiętajcie to mamy drzwi więc no projektanci nie zrezygnowali szyby panoramicznej na cały dach Tak czy inaczej miejsca to nie brakuje komfortu nie brakuje gadżetów ty mi brakuje miejsce do telefonów również elektrycznie podnoszona klapa jest to standardem natomiast za otwieranie bagażnika pod ruchu nogi trzeba dopłacić podobnie za elektrycznie przesuwają roleta środku znajdziemy 605 litrów pojemności i nie jest to jakoś ekstremalnie dużo biorąc pod uwagę że q Siódemka oferuje aż 890 różnica No prawie 300 litrów więc nie możemy złożyć oparcia tylnej kanapy i to nam znać nie powiększy przestrzeń tutaj mogę złożyć jeden z hoteli i wtedy możemy uzyskać nawet 1755 możemy też regulować to w nieco mniejszym zakresie po prostu przesuwając całą kanapę więc wciąż mamy miejsca do siedzenia ale już mamy więcej przestrzeni więc Wągrowiec tymi wszystkimi parametrami możemy tym samochodem i mimo wszystko jak na wsuwa udającego covid całkiem sporo a pomagać w tym będą taki oto ułatwienia które sprawiają że organizacje tych drobnych rzeczy w bagażniku będzie prosta mamy przyciski do sterowania wysokością w progu załadunku jak również haczyk który jednak wisi tak nisko nad podłogą bagażnika że prawdopodobnie będzie kompletnie bezużytecznym kołysanka teraz możemy zostać tylko z jednym silnikiem oznaczonych 50 TDI a więc V6 TDI 3 litry pojemności i 286 koni mechanicznych standardzie mamy 8-biegowa cyfronika w standardzie również napęd na cztery koła który rozdziela moment obrotowy w stosunku 40 do 60 Natomiast w razie u ślizgu jednej Zosi gadać nawet 70% na przód albo nawet 85% na tył tym silnikiem jest tym napędem samochód jest w stanie przyspieszyć do setki szczęśliwcy 10 sekundy i pędzi z prędkością 245 km na godzinę Ten samochód podobnie jak inne nowe modele Audi to tak zwany mając Hybrid czyli jest samochód który w trybie efficiency jest w stanie co jakiś czas ten silnik wyłączyć ma to 48 woltową instalację elektryczną i dzięki tym wszystkim zabiegom ten Samochód zużywa około 7 nieco powyżej 7 litrów w mieście i teraz uwaga w trasie niewiele mniej Około litr mniej a więc niewiele powyżej sześciu średnie zużycie paliwa więc jest w okolicach siedmiu litrów i oczywiście dla was sprawdziliśmy zarówno realne spalanie jaki realne przyspieszenie linki do tego znajdziecie w opisie do tego filmu na koniec powiem tylko o potężnym zbiorniku paliwa 85 litrów który pozwoli jadą spokojnie tym samochodem na paliwie jest zatankowany na przykład w Warszawie dojechać do Wenecji pierwsza rzecz której się spodziewałem po tym samochodzie że będzie mi się chciało z niego prędzej wysiąść nic do niego Dlaczego Dlatego że ósemka przyszła na świat po to aby konkurować z X6 na przykład x Ruska to jest samochód to którym mam wyrobioną opinie to jest samochód który fajnie wygląda który stworzył cały segment ale który tak bezwzględnie bezwstydnie dąży do tego aby być samochodem sportowym że zapominając przy tym podstawowych potrzebach istnień ludzkich czy na przykład do takich zaliczamy jest jazdy samo które mają zawieszenie i wsuwka zawieszenia nie ma bo jest szóstka ma całą uwagę skupiono na tym aby pokazać jaka to ona jest sportowa i jaka to ona jest świetna zakrętach ale przez większość czasu jadę jednak na wprost i przez większość czasu fit6 Odczuwam że samochód Niestety nie został w fabryce zawieszenia i do kół ósemki szczerze mówiąc nie spodziewałem się niczego innego a szczególnie że wsiadam do auta które ma 22 calowe koła czy szybko odbębnić test umówić się do lekarza który Sprawdź jeszcze mój kręgosłup wciąż jest w jednym kawałku z tym kręgosłupem w innych jednym kawałku ale tak się mówi i wrócić do samochód dalej w redakcji komuś kto się tym już dalej zajmie i ja tym autem nie będę jeździł No i muszę wam przyznać No teraz jadę średnio dobrą drogą ale jadę w trybie komfortowym i jak powiedzieć że ten samochód w trybie komfortowym prowadzi się pionowo w szóstce nie matematyki to jest ten samochód pneumatyką na 22 calowych kołach sportowym prowadzi się tak jakby to była ostateczna spokojna Komfortowa rodzinne ósemka w trybie dynamicznym w ten samochód zaczynał dawać dynamikę I tak oto układ kierowniczy który w tym samochodzie jest kompletnie pusty i szczerze mówiąc poznaję to jak to dobrze skręciłem potem gdzie samochód zaczyna jechać A co czuję na kierownicy i jestem w stanie z tym żyć w trybie komfortowym pod Tak właśnie chcę komfortowo i bez żadnego skupianie się na szczegółach prowadzić ten samochód to myślę Natomiast w trybie dynamicznym oszukujesz że ten samochód będzie ze mną rozmawiał tak między innymi od czy tam coś tam z kierownicy A to kierownica stało się nieco cięższy ale żeby czytać a w życiu kompletnie nic w związku z tym a ty dynamiczny jest trochę dla mnie rozczarowaniem jeśli chodzi o układ kierowniczy jest elektryczny zbyt sztuczne zbyt nie jakie nieważne czy w trybie sportowy muszę w trybie komfortowym w tym momencie czujemy potrzebę na przykład wykonania jakiegoś nagle tego wizerunku samochodu który sobie płynie leniwie i komfortowo i bez czucia kierownik płynie do przodu wyłania się coś co mówię Hej ja tak naprawdę to chciałem być luz m i a tak naprawdę to chciałem być Kevina pochód takich właśnie sytuacja Kiedy musimy z nią zrobić coś naprawdę ostrego nagle okazuje się że cały To zawieszenie potrafi tak zagrać że ten samochód z trybu uśpienia pójdzie się momentalnie w trybie sportowym Ale z drugiej strony jeśli pojedziemy takim szybkim łukiem i za bardzo będziemy dokręcać kierownicy to potrzebujemy że zaczynamy od pływać że mamy tutaj jednak całkiem sporą na sterowności że z tą nadsterowność Auchan elektronika jak jest gotowa walczyć włącza się dosyć wcześnie i prawdopodobnie wie że to niedługo zastąpi więc trzeba jednak pamiętać masa prześwit to wszystko działa na niekorzyść przy manewrach przy wyższej prędkości o tym po prostu trzeba to można jeszcze dodać dosłownie parę słów na temat silnika No bo okej wa szóstce niedawno testowa jest ten sam silniej Kaszubska daję radę ten samochód jest cięższy i ten silnik już daję radę tutaj mam wrażenie że względy zużycia paliwa i emisji tak bardzo wzięły górę że on naprawdę na wszelkie sposoby i to działa zmuszanie do tego aby nie naciskał Za mocno gazu bo ja się teraz jadę na przykład 40 na godzinę i wciska 42 43 450 dopiero się zrobiły studia sekundy minęły niewiele się dzieje przez pierwszy No właśnie przez pierwszą w sekundę co najmniej jest coś co pasuje mi do tej nocy do tego momentu obrotowego to tych wszystkich ośmiu szybkich biegów i fantastycznego napędu po prostu samochód jest tak zestrojony aby zniechęcał do zbyt szaleńczej ostrej jazdy płynnie i wtedy nie czujemy tego tej No to nie jest turbodziura to jest jakiś jak powoli płynnie i wiecie co ty tak zacząłem jeździć żeby się nie denerwować tą pierwszą czy jak chce przyspieszyć to przez to powoli naciskał co on tam sobie redukuje wkręca się nie zaczyna przyspieszać okej bez stresu bez nerwów szkoda swoją Audi q8 w bazowej wersji kosztuje aż 369 złotych to jest 90000 zł więcej nie jest Q7 nowe powiedzieć że w aucie tej klasy całkiem sporo wyposażenia będzie już w standardzie w szczególnie w takiej cenie błąd lakierowanych zderzakach już mówiłem w standardzie nie znajdziemy też reflektorów HD LED Matrix za które trzeba zapłacić 8600 zł za dopłatą są po prostu ledowe oprócz standardowych foteli mamy do wyboru inne kombinacje komfortowe sportowe i e-sport ceny na poziomie kilkunastu tysięcy zł chociaż sportowe wchodzą w skład pakietu S Line za 44500 zł w tym pakiecie dostanie 21 calowe koła pneumatyczne zawieszenie i tapicerkę z alkantary ale żeby jeszcze zderzaki były z pakietu S Line trzeba do tego dodać kolejne 10890 zł który chłopcy wyposażenie są więc dosyć rozsądnie ale nie zmienia to faktu że tych podstawowych 369000 szybko zrobi się pół miliona według wyliczeń Karczma ten samochód można mieć abonament od 3579 zł netto Do tego należy doliczyć 85 zł za kilometr wyliczenie to bazuje na 10% wkładzie własnym w cenie za serwisowanie samochodu drugi komplet opon na sezon zimowy oraz przede wszystkim Pełen komplet ubezpieczeń jeżeli jesteście zainteresowani ofertą najmu lub leasingu warto sprawdzić ile będzie kosztować konfiguracja w carsmile A wracając do tej podstawowej ceny x Ustka jest o 15000 zł tańsze wiele kupę o 30000 zł tańsze i mają podstawowej w lakierowane zderzaki nawet Porsche Cayenne jest tańsze o kilka tysięcy Audi chyba chciało ósemką przypominać Ursusa nie tylko wygląd jest tak zmęczeni bo dwudrzwiowych niby terenówek ma nowego gracza Czy ktoś na niego czekał Ja na pewno tak może bardziej jako wyznacznik dla przyszłej linii model IQ w gamie Audi nie jest na Wielkiego 8 które przyjdzie i pozamiatane ale jednak samochód ten przyszedł i choć śmiej się z Martą po 10 latach to jednak żart niesprawnymi istotnymi poprawkami Zwróć uwagę że jest pośród samochodów typu X6 czy GL Coupe Ten samochód jest najmniej kupę oferuje absurdalnie dużo miejsca na tylnej kanapie Pomimo to pomimo że ten dach nie jest tak mocno ścięty mam wrażenie że na drodze wyróżnia się bardziej nie szóstka GLC Coupe czy nawet Cayenne chyba o to właśnie w tych samochodach chodzi także może i śmieje się zdjęcie tego samochodu umieszczone na Facebooku pokazały że bardzo wiele osób zobaczysz czy ten samochód po raz pierwszy powiedziało o 8 a potem w zależności od komentującego to było że samochód jest taki albo też taki i chciałbym żeby pod tym filmem były nie tylko komentarze lubię albo nie lubię ale też komentarze dlaczego Bo to jest bardzo interesujące samochód niby się spóźnił 10 lat ale przyszedł z bagażem doświadczeń innych producentów właśnie 10 letnim i moim sporo wniósł Ale z drugiej strony właśnie Spóźnię się trochę Jakie jest wasze zdanie