Audi Q5 2.0 TFSI 252 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem do redakcji przyjechało nowe Audi Q5 z dwulitrowym benzynowym silnikiem TFSI o mocy 252 koni mechanicznych tempomatu 52 km na godzinę co na 90 i na początku pomiaru i średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 52 No już 5 dni 3 dni na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 6 i 5 l na 100 km tym razem tempomat zostawiłem na 142 km na godzinę to na tym boksie daje też czterdziestkę na obrotomierzu widzimy wokoło 2300 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości i wynosi 9 i 1 i na średnie spalanie przy 140 wyniosło 9 i pół spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 16 i 2 km 14 i 4 i po 3 km 12 i 6 spokojna jazda po mieście 7 i 7 i 16 i 5