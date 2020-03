Audi Q5 2.0 TFSI 252 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #337

Witam serdecznie Wiele osób ma wciąż otwartą ranę potem jak Audi jest siódemkę z wielkiego słowa ten samochód tak że niektórzy Niektórzy twierdzą stał się wielkim kombi nie sposób nie przyznać teraz on czasem pracy Ja z kolei w zeszłym roku Z niepokojem czekałem na Paryskiej Autosalon gdzie będzie miał pokazać nową q piątkę i też tak się zastanawiam czy właściwie chcesz żeby Kupię udka w nowej generacji była również zmieniona tak jak Q7 No nie wiem czy być może nie chleb i pozostanie taką jaką znamy q piątką przynajmniej z wyglądu i cóż ta druga opcja było mi chyba bliższa tym wybrali trzecią opcję a mianowicie zewnątrz pozostawili ten samochód podobny do poprzedniej generacji Q5 Natomiast w środku i pod w warstwie Technologiczny to jest to samochód zdecydowanie bardziej podobny do Q7 jak wyszło Zapraszam na testy nowe Audi Q5 wygląda jak połączenie tego wszystkiego co obecnie podoba się klientom tej marki Patrząc z daleka jest narysowany dosyć masywnie akcentowaną to nadkole ale mimo wszystko sylwetka auto nawiązuje do kupią tki poprzedniej generacji Nie zazdroszczę projektantom którzy musieli dźwignąć odpowiedzialność za projekt następcy auta na które 9 lat zdecydowało się ponad półtora 1000000 A klient Jeśli natomiast przejdziemy od ogółu do szczegółu to wciąż mamy niezły mix na zdjęciach przodu nie mają skali moglibyśmy pomylić ten samochód sku siódemką Chodź na żywo raczej nie będzie tego problemu z kolei tył reprezentuje to co znamy odprawie dekady reflektory zachowały prawie ten sam kształt Patrząc z przodu lub z tyłu zauważymy to sporo poziomych linii które miałem sprawiać że samochód jest wizualnie szerszy Zbuku z kolei dostrzeżemy wąską linię okien która zwęża się ku tyłowi typowo dla tylna klapa zachodzi też na boki i podnosi się razem z reflektorami pamiętacie to same będziemy w siódemce po dwóch generacji nowe Audi Q5 zamówimy w jednym z 14 lakier wygląd zmienimy na bardziej sportowy z pomocą pakietu S Line ale też jest wersje wyposażenia sport dlatego mamy 10 wzorów felg rozmiarach od 17 do 20 cali i reflektory ksenonowe stan możemy Zresztą zastąpić da mi za 5700 zł lub nawet Matrix lodami za 10000 zł na wygląd samochodu w płynie też nieśmiertelny pakiet czerń a za dwa te 600 zł Możemy nawet ulec złudzeniu że nic się nie zmieniło ale to tylko złudzenie bo to tylko kształt z daleko patrząc jest podobny samochód urósł i to w każdym trakt że mamy większe rozstaw osi teraz wynosi 282 samochód jest dłuższy szerszy nawet wyższy jednocześnie w zależności od konfiguracji może być lżejszy od poprzedniej nawet o 90 kg to zasługa zastosowanie wytrzymałej stali i aluminium W Platformie mlb bo znany jesteś tą za cztery piątki a także School siódemki od wpłynęło jednak na nośność dachu teraz Audi przywiezie na dachu o 10 kg mniej czyli 75 kg kolejne zmiany których nie widać może na pierwszy rzut oka to lepsza ale dla mnie Cat współczynnik oporu aerodynamicznego x wynosi 0,30 Co powinno się przełożyć na niższe szumy podczas szybkiej jazdy autostradą ale też niższe spalanie wnętrze podobne jak na zewnątrz również rosło w prawie każdym wymiarze kierowca z Eska ponad półtora centymetra więcej nad głową a pasażerowie podróżujący z tyłu dodatkowy 8mm choć z przodu kabina jest wyższa o 4 mm uzyskała 6 różnice niewielkie ale są wewnątrz samochód można powiedzieć że niczym nie zaskakuje przyzwyczailiśmy się że auto odpowiednie dobre materiały wykończeniowe i odpowiednie spasowanie też to jest więc pod tym względem za chwilę zobaczyć czy coś co możecie w stu procentach przewidzieć a więc to co wygląda jak aluminium jest aluminiowe to co wygląda jako miękkie materiały wykończeniowe się pod palcem tutaj tego miękkiego tworzywa jest całkiem sporo i tutaj i tak dalej wszędzie jest mięciutko na drzwiach jest nieco gorzej ale to też nie jest twardy zupełnie plastik tylko to się może pół mm może ćwierć milimetra ale czuć że też niżej znów aluminium niżej Znów ten delikatnie ubierające się materiał to już mamy welur to mamy skórę i nos 5 mm pianki mogło być lepiej I to jest lepiej tutaj się ugina nieco bardziej więc od strony tworzyw Naprawdę jest okej to znów mamy aluminium to mamy twardy plastik ale taki fajnie wykończony moje to niżej już będą otwarte plastiki poniżej generalnie tej listwy już wszędzie mamy twarde nie schodzi od pasowania tych plastików No to możemy tutaj złośliwy po naciskać w miejscach dowolnie przez nas wybranych przez was ubranych buty się jeszcze kiedyś pokazywał słabe miejsca pod kierownicą cisza cisza uwierzyć możecie to cisza cisza szarpanie za uchwyt Cisza co jeszcze nic się nie dzieje Nic się nie dzieje Naprawdę jest też marnowanie czasu wszystko jest poskładane tak żeby przeszło pasztet za plastiki jest tak jak powinno być Jeśli chodzi o różnego rodzaju praktyczne elementy motyw patrzcie to mamy schowek schowek jakiegoś podświetlany ale w sumie nie bardzo za co No jest za mały na smartfona znaczy no jeszcze trochę i już będzie za mały na dzisiejsze smartfony jesteś za płytki możemy tam wsadzić jeśli to jest takie mniejsze telefon owszem mieści się ale wystarczy dodać lekko gaz telefon natychmiast wyskakuje z tego z tej kieszeni więc w sumie nie wiadomo na co ona to jest może na jakieś bilet parkingowy ale dalej Proszę bardzo planbe mamy to miejsce na takie telefon ale to jeszcze nie koniec miejsce to pod podłokietnikiem Mamy jeszcze jedno miejsce na telefon przy czym to jest tacka która ładuję przy okazji baterię więc jest całkiem sympatycznie i miło A najlepsze jest to tutaj kubeczki Najlepsze jest to że do Tadka jest przesuwna dzięki czemu ona tu jest a jednocześnie możemy mieć dostęp do schowka dwóch wyjście USB OLX a też uchwytów na kubki a przy okazji możemy przesunąć ten telefon tak żeby nam nawet nie nie w sumie był na w polu widzenia nie przeszkadzam i prowadzić powiedzieć że jest cały czas ładowania więc to jest całkiem fajny oprócz tego mamy oczywiście schowek przed pasażerem ładnie wykończony widać z jakimiś takimi drobiazgami typu miejscem na długopis na monety No i jeszcze całkiem sporo przestrzeni o to też jest wyjście jak widać się na kartę jazdy 112 również mamy miejsce do włożenie karty SIM no i na koniec jeszcze może miejsce na na dużą butelkę wody to już naprawdę miejsca będzie nawet i na dwulitrową wydaje mi się butelka na nie tylko na półtorej zdrową także od strony praktycznej rodzinny samochód w którym można niczego nie brakuje no nie Nie pomijając może tą jedną zagadkę której której sensu Nie umiem na razie złapać Po co komu by był potrzebny taki tak tak tak tak taka mała kieszonka która do tego jestem zbyt płaska jak na możliwości z jakimi ten samochód potrafi przyspieszać mówiłem że to jest dla mnie nie zrozumie i na koniec jeszcze jedną fajny gadżet A mianowicie fakt że samochód pilnuje telefonu który jest ustawiony w tej paczce do ładowania jak widać teraz jest ładowane więc o jego istnieniu w związku z tym kiedy ja tylko wyłączam silnik i otwieram drzwi słyszę następujący komunikat o to chodzi A teraz sprawdzimy jak to wszystkie zmiany w milimetrach i centymetrach przełożyły się na to czy samochód zda test dwumetrowca Zacznijmy od miejsca nad głową okno dachowe więc jest trudniej tymczasem ja no spokojnie trzy palce wolnej przestrzeni tutaj odnajduję Mam tutaj na głowie jeszcze zarzucone okulary bez problemu mogę jechać bez ryzyka żyje złamie o podsufitkę więc to jest naprawdę dobrze kierownica regulujemy w dużym zakresie ja ustawiam maksymalnie wysuniętą do przodu maksymalnie podniesioną widzę idealnie zegary zgodnie ze sztuką tutaj jak widzicie Siedzę w fotelu ustawiam elektrycznie na wysokość reguluje go osobno przód osobno tył dopasowuje jak tutaj Mamy również odcinek lędźwiowy regulowany na 2 różne sposoby Popatrzcie że za mną zagłówek jest na odpowiedniej wysokości na wysokość również regulujemy punkt mocowania pasów bezpieczeństwa więc myślę że tutaj dwumetrowiec w kupujący odnajdzie się jak u siebie A tak to wygląda z tyłu jak wyjdziecie sam za sobą dwumetrowy zadzwonię transcem bez problemu zna dość miejsca i na kolana i nawet co Nie naprawdę bardzo dziwnie nad głową a tutaj Maciek akurat pokazuje przestrzeń na nogi nie ma sprawy pokazujemy przestrzeń na nogi tutaj w letnich butach na pewno problemu najmniejszego nie będzie a Wróćmy jeszcze do tej przestrzeni nad głową o której zacząłem mówić czujesz okulary musimy ściągnąć i teraz bez problemu się jeszcze nawet w wersji z oknem dachowym Przypominam bez okna dachowego tego miejsca byłoby jeszcze więcej więc test dwumetrowca zdecydowanie zaliczonej teraz przesiadka na prawą stronę to Muszę pokonać spory tunel środkowy Popatrzcie sami bardzo szeroki bardzo bardzo wysoki więc ta trzecia osoba na tylnej kanapie to będzie musiała jakoś z tym się poukładać widzimy to też powiem gadżet Który widzieliśmy też w Tiguanie czyli możliwość regulacji kanapy osobno 2/3 osobno jedna co sprawi że możemy powiększyć przestrzeń w bagażniku o czym za chwileczkę też powiemy pozostając tutaj na tylnej kanapie co my to Widzimy widzimy nawiewu na środku widzimy w ogóle klimatyzację która jest Oczywiście opcjonalna widzimy to wyjście 12 woltów i coś w rodzaju popielniczki widzimy jest schowek właściwy kieszeń 1/2 również w drzwiach Zwróć uwagę że naprawdę bardzo bardzo pojemne widzimy też światełka nad głową na dotykowo działają widać że nie ma przy sobie tylko że teraz zapłon jest wyłączony więc tego nie pokażemy No i standardowo w sklepie uwagę też na duży komfortowy mięciutkich podłokietnik i miejsca na kubeczki oprócz mocowanie ISOFIX których nie mogę wyciągnąć Dlaczego nie mogę wyciągnąć mocowanie ISOFIX O jest no dobra nie najbardziej zgrabny sposób na osłonięcie bo takie Elementy mogą się zgubić ale ale tak już to zostało zrobione No i regulacja zagłówków tak jak widać ustawiłem tutaj przed chwilą pod siebie maksymalnie najwyżej nie jest to jeszcze wymarzona wysokość ścian różnice między najniższym i najwyższym punktem jest i tak wystarczająco jak także z tyłu Myślę że również w samochód jest rodzinny gadżetów nie brakuje bagażnik chyba jest największym beneficjentem zmian bo urósł aż o 90 krów teraz mieści 550 litrów dokładnie pod warunkiem że tylna kanapa będzie odsunięte maksymalnie do tyłu Natomiast jeśli chcemy uzyskać jeszcze parę litrów więcej przesuwamy ją do przodu i uzyskujemy 610 litrów Popatrzcie wiesz co zrobiłem kiedy Otworzyłem ten bagażnik to nacisnąłem to na co jemy na tej krawędzi aż to przyjedzie do przodu Niestety nie to jest takie klasyczne to mnie dosyć mocno zdziwiło klasyczne mocowanie dziwne ale okej my to mamy mamy haczyki umieszczone wystarczająco wysoko mamy też możliwość regulacji wysokości tyłu pojazdu jakieś 55 mm jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać O właśnie zjeżdżam właśnie zjeżdża z jeżdżę niżej niżej niżej niżej niżej niżej niżej a teraz jest oczywiście wygodniej to czuć to widać z dostawą dla mnie wygodniejsza wersja jest jednak pionowa Zgadnijcie dlaczego w gozdnicy dlaczego teraz powolutku mogę się wyprostować Tak to już jest no Ale wróćmy do naszego bagażnika jest bardzo foremny i nie ma tutaj żadnych elementów wystających utrudniających nam życie mamy to jeszcze takie jakieś elastyczne paski po obu stronach mamy też schowki na drobiazgi również po obu stronach pod podłogę bagażnika mnie znajdziemy miejsce na żadne dodatkowe z tego powodu że tutaj wszystko jest szczelnie wypełnione tak jak zresztą widać trochę systemów audio trochę na koło zapasowe oprócz tego kolejny sposób działania przestrzeni czyli takaoto siateczka sobie ją rozciągamy i mamy wygodniejszy transport różnych gadżetów ale tak jak mówię żebyśmy przesunęli tel część kanapy jeszcze dodatkowo do przodu to uzyskamy 610l A jeśli złożymy te opar co teraz zrobimy pokazowo czemu nie złożyły się do końca ale teraz to zrobię Prawdę no drogę prawdę o rany to po co mi takie odblokowywanie skoro i tak muszę iść do przodu i to dotknąć aha szczerze widzę to Próg jakiś duży ale jednak widzę to Próg oparcie nie złożyły się tak idealnie horyzontalnie No w każdym razie z tym zestawem jaki ma być festyn czy się złożyło prawej stronie był przesunięty czas do przodu Poproszę tutaj poszło lepiej A jak go Wyobraźmy sobie to jest złożone i teraz to mieści 1 1550 litrów czyli metr sześcienny więcej niż w najmniejszej konfiguracji no i na koniec cóż możemy zamknąć jeszcze możemy zamknąć się jeszcze tutaj z przycisku albo to jest próbować zamkną też się da na razie Audi nie oferuje doku piątki jakiegoś wielkiego zestawy silników mamy na dobrą sprawę tylko 3 2 0 TDI wersję 150 lub 190 konnej lub tfs i wersji 252 konnej mój Testujemy tą ostatnią czyli benzynę czterocylindrowy wiadomo i Ojej parametrach za chwilę więcej Powiem natomiast tyle powiem że Filip pod maską piątki już nie znajdziemy V szóstki może to się zmieni Zobaczymy albo GTA V szóstkę jest tylko pod maską SQ piątki 30 TFSI i V6 tak jak powiedziałem 354 konie mechaniczne zwróćcie uwagę że i już nie jest to diesel tylko jest tak wersja z silnikiem benzynowym znak czasów Diesla powolutku się natomiast brakuje to i to mnie dziwi hybrydy która przecież było w poprzedniej generacji być może nadejdzie czekamy i już widziałem gdzieś tam w prasie zagranicznej że równie jest planowana bukiet są w ofercie jej nie ma Wracając do naszej wersji silnikowej jej parametry to 6 czy do setki i aż 237 km na godzinę prędkość zużycie paliwa deklarowane przez producenta wygląda bardzo obiecujące jak na 252 konie i Całkiem spory samochód samochód powinien palić 8,4 w mieście 62 średnio 69 sprawdzimy to jeszcze te oficjalne pomiary są przed nami więc Potwierdzimy to lub nie i pokażemy to w osobnych filmy z resztą chwili Kasuj tego te osobne filmy już są dostępne więc zapraszam do naszych testów przyspieszenie i spalanie Audi Q5 Powiem tylko że po zbiornik paliwa mieści się 65 l co przy obiecanym przez producenta zużyciu paliwa w trasie oznaczałoby że jeden back powinien wystarczyć nawet na 1000 kilometrów z co szczególnie nie wierzę że przyznać opowiesz o to w samochodzie nie jest łatwa bo audio nas przyzwyczaiło do tego że każda kolejna generacja każdego modelu jest szybsza od jastrzębna ma coraz to nowsze gadżety jeździ lepiej albo naprawdę albo zakrętach najczęściej i tam i tam i tak dalej więc Skłamałbym chyba że byłem w tym miejscu zaczął się bardzo mocno ekscytować tym co czuję w tym samochodzie bo w tym momencie powiedzieć że nie spodziewałem się że będzie fajnie jedzie w zakrętach nie bo nie spodziewałem się że będzie szybki i że bardzo jestem zaskoczony to wiem że samochód nie wiem robi niewiele ponad 6 do setki bo o tym wszystkim wiedziałem i na to wszystko byłem gotowy i do tego byłem przyzwyczajony Bo każda kolejna generacje zwykle nie tylko jest lepsza rozumiesz w tym co mnie naprawdę zaskoczyło w tym samochodzie to jest to że Audi postanowiło do auta zapakować zawieszenie pneumatyczne które tutaj naprawdę jest wielką niespodziankę dla mnie a szczególnie że ten samochód nasz testowy pierwszy we wtorek samochód jest takie właśnie zawieszenie wyposażony Genialna sprawa Jeśli ktoś chce podkreślić komfort i przeznaczenie tego rodzinnego słowa czyli Komfort No to jest to jeden z lepszych dodatków Jeden z lepszych sposobów na co można było wydać pieniądze bo sprawia on że jazda tym samochodem tak mega Komfortowa jak to tylko możliwe przy pneumatyce droga Wygląda trochę jak znajomy jak topiony ser gładziutka A większy nierówności są No nie mogę znieść poduszkowiec ale to są nierówności które mają wygładzone krawędzie więc samochód nie tyle Pada do nich to do nich wpływa następnie wypływa fantastyczne działanie zamieszanie ale najlepsze jest to jeszcze przed nami Otóż jeśli jadąc w trybie Komfort gdzie Łatwo mi się tutaj kręci kierownicą gdzie obroty są na poziomie 1600 1700 jak gdzie zawieszenie i fantastycznie wybiera nierówności ale też jest takie mięciutkie pozwala auto odchylić się w zakręcie nie nie nie sprawia że ona jest jakoś tak po prostu sztywna sztywna sadzone na ziemi jeśli ja w samochodzie przy prędkości 50 na godzinę że tak jak zwykle to robimy postanowię zrobić test łosia tak jak my robimy czyli szyb Passat lewo w lewo i z powrotem na prawy pas No teraz wszyscy podjechali pusta droga 50 równo 50 i tryb Komfort był proszę państwa nic nie miga na desce rozdzielczej opony nie piszczą prof zaczęło padać ale jeszcze jest suchy Nic się kompletnie nie dzieje ten samochód po prostu wykonał moje polecenie i tyle i wrócił na swoje miejsce a więc uniwersalność tego zawieszenia to że ono Jednocześnie jest w stanie być i miękkie i komfortowe A kiedy trzeba w tym samym trybie Komfort poradzić sobie z takim oto zadaniem No to jest coś co już naprawdę jest ciężko jest odejściem takiego dodatków do samochodu Oczywiście możemy to wszystko podkręcić przełączamy w którym Dynamic wtedy mamy obroty i mam już po 3000 wtedy oczywiście silnik jest już w takim przedziale obrotowym gdzie gdzie jest w stanie gotów dać wszystko co potrafią a potrafię sporo 252 koni 6 sekund do setki to jest całkiem niezły wynik Nie no i do tego mamy oczywiście też układ kierowniczy który może nie staje się bardziej kokard wciąż nie jest jeszcze BMW ale dodaje taki ja to sztuczny ale przyjemny ciężki opór na kierownicy tak 50-tka znowu i w lewo w prawo no bułka z masłem teraz coś po prostu zrobiłem odpowiednim ale wróciłem na swoje miejsce teraz to nawet nadwozie tak za bardzo się nie wylało w połączeniu z pozostałymi zespołami czy wieje szybka skrzynia x-tronic i napęd Quattro który tutaj jest uwaga Quattro Ultra Ultra czyli Quattro który który tak naprawdę w optymalnego optymalnej trakcji napędza tylko przód a sytuacja kiedy jest to konieczne dołącza również tył w szybszym uwaga Nie na zasadzie kiedy uścisk tylko Przewidując ten uśmiech analizując to wszystko co się dzieje O Boże ale jak pięknie Tatr dzisiaj widać Przepraszam za błędy Grecji Ale warto było to pokazać ale już do tych osiągów do tej zdolności również robienia zakrętów nie tylko jazdy po prostej do wszystkiego to nie jest auto które za prowokuję i w jakikolwiek sposób skłania do tego aby jeździć szybko najbardziej naturalne dla niego to jest właśnie podróżowanie w trybie Komfort to jest bosko cicho płynnie płynne to jest drugie druga nazwa tego samochodów auto fajnie wyciszone auto fantastycznie zawieszone auto pełne nowoczesnych sprzętów w porównaniu do poprzedniej sq5 która tak bardzo nerwowo się zachowywał I o której bardzo ciężko było wozić rodziny bo minimalne drgnięcie prawej stopy powodowało że autobus wykrywało i w pracy do przodu tutaj jest spokojnie Ale to nie dlatego że auto niewiele potrafię tylko dlatego że jest właśnie zestrojone takie Bardzo rodzinny fajny płynny sposób i jeśli komuś to odpowiada Jeśli ktoś właśnie Tego oczekuję że potencjał żeby nie mieć zrobić różne rzeczy na drodze kiedy tylko się zachce Ale żebym difoltowo ustawienie było przede wszystkim komfortowym nawet iść to jest z nami dynamiczne ustawienie to i tak jest dosyć komfortowe auto nie udawało że będzie się ścigać zaraz ci chodzi o precyzję prowadzenie i takie temperament BMW to pozostawało sobą No to myślę że w piątkę trafiła dokładnie w miejsce które hejkum piątki właśnie oczekiwaliśmy w miejsce dużych komfortowych coraz bardziej Nutki pneumatyce komfortowych rodzinnych jak widzieliśmy na przykładzie test ostatnio Audi A5 podobnie też i w Q5 Audi odchodzi od modelu sprzedaży w którym klient wybiera model a następnie konfiguruje sobie go od podstaw i teraz Proponuję pewne zestawy wyposażenia w tym przypadku zestawy mają nazwę Q5 Q5 Sport eq5 Design wersja Design jest dostępna w parku piątki tylko jedno silnikiem 190 konnym silnikiem 2 0 TDI kosztuje 201000 zł jeśli zostanę Jak wybrać wersję sport to dostaniemy te bestię z każdym dostępnym silnikiem i będzie od 168 do 208000 zł właśnie z silnikiem benzynowym natomiast najtańsze Audi Q5 w obcych wyposażenie po prostu Q5 w najtańszym się dostaniemy za 159000 zł oczywiście to są ceny wejściowe następnie klient podobnie jak wcześniej może dowolnie konfigurować swój samochód i być całkiem ciekawe dlatego że ten samochód podstawowej wersji kosztuje 208 zł tak jak wspomniałem przed chwilą Natomiast po odpowiednim doposażeniu ponad 300 oglądając cennik znaleźliśmy parę ciekawostek o tłuszczach aby Klient nie miał poczucie że płaci za wszystko bo jak wiadomo Audi ma długą listę wyposażenia dodatkowego ale wszystko No więc Audi Scenic umieściło z dumą że w standardzie bez żadnej dopłaty absolutnie 0 ukrytych kosztów znajdują się zagłówki w przednich fotelach A jak zadzwonię w ciągu 10 minut były reklamy to dorzucę ci jeszcze w standardzie gałkę zmiany biegów Nie naprawdę nigdy nie zrozumiem po co takie pozycję sejmików z kolei na pozycję takie jak Audi Virtual cockpit w sumie miło popatrzeć bo kosztują rozsądny 2000 zł 2000 kosztuje też kamera cofanie i też wydaje się że warto dołożyć Tym bardziej że jej jakość jest nam nieco wyższym poziomie niż w poprzednim modelu na ten drobny kwotę się kończą Iza system plus elementarz zapłacimy w ponad 13000 za 300 forum klimatyzacja ponad 3000 a za kluczy który pozwoli otwierać i zamykać bagażnik za pomocą gestów uwagę 7000 zł dorzucimy jeszcze aktywny tempomat za 5000 asystenta parkowania za kolejny 5000i finalna cena może na noc to dzieciom o tym jak mówi Rupert Stadler prezes zarządu Audi AG kupiłeś przez całe lato było najlepiej sprzedającym się suvem swojej klasie zaprojektowanie jego następcy nie było zadaniem łatwym ale właśnie dlatego Stało się tak fascynujące czy było was tego nie wiem wydaje mi się jednak że tremy mieli główni designerzy którzy tworzyli nadwozie tego samochodu bo inżynierowie przypuszczam że znudzeni bawili się znanymi klockami formą silnikami napędem elektroniką tworząc zupełnie nowy samochód składający się ze znanych nam z innych modeli klocków dlatego też uważam że Audi nie jest modelem specjalnie przełomowym ale dla klientów którzy poszukują nowoczesnego suva w tym rozmiarze jest w stanie zaoferować to wszystko co dzisiaj potrafi A czyli nie ukrywajmy bardzo bardzo wiele jak widzieliście nowe Audi Q5 jest taką krzyżówką wspomnień z poprzedniej q piątki i techniki z najnowszej kościół dajcie znać w komentarzach Jak wam się podoba takie połączenie Dzięki za obejrzenie filmu Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia