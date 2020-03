WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 audi a8auditest samochodu 7 godzin temu Audi A8 50 TDI 3.0 286 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #369 Test Audi A8 IV 50 TDI z silnikiem 3.0 o mocy 286 KM Witam serdecznie No pewnie jak zau … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie No pewnie jak zauważyliście pewnie mieliśmy na kanale kumulacja luksusowych limuzyn Lexusa BMW czy Mercedes A Brakowało tylko jednego gracza i widać to było w waszych komentarzach bo wszyscy w kółko pytali Kiedy test Audi A8 No i jest i muszę się na początek podzielić pewną refleksję o to trzeba przygotowując się do testu auta ja zwykle spędzam przy komputerze parę godzin jeśli jest to test auta z wyższej półki to ten czas znacznie się wydłuża ale przygotowanie się do testu Audi A8 pochłonęło mi 2 dni ilość technologii o których warto powiedzieć w którym mogą być na pokładzie tego samochodu i jest tak przytłaczająca że to to to to to się tam nie zmieści w żadnego filmu powiedziałem może być na pokładzie bo nie wszystkie zapowiedziane przez producenta technologie są już dostępne do zamówienia niektóre z nich pojawia się za pół roku lub rok jeśli wtedy to dobrze wiemy to też wersję full koniecznie wrócimy z kolejnym palcem tymczasem Zapraszam do testu Audi A8 50 TDI wersję jaką już dzisiaj można wyjechać z polskiego salonu po co na to auto i wydaje mi się że facet który w 88 roku klepnął projekt modelu V8 wciąż tam u nich pracuje czasem okularów i wtedy niedowidzi młodzież podmienia na aucie parę drobiazgów powiększa grill do monstrualnych rozmiarów aplikuje końską dawkę chromu skomplikowane przetłoczenie A3 nowoczesną optykę ale klasy 4 nie V ósemki jest wciąż to widoczne Czy to źle powinny samochód folią zobaczymy czy coś się zmieni jak będziecie nie sposób pomylić flagowca Audi jest żadnym innym samochodem nawet po owinięcie folią Ja myślę że gdyby Audi A8 zostało za prezent właśnie ktoś w postaci to aktualnie klienci rozpoznali bo auto złożyliśmy zamówienie i jeszcze do Płacili by za piękny pakiet czerń uważnie czytam niektórym mega negatywne komentarze pod zdjęciami i zastanawiam się ale w czym problem ma być klasycznie jest ma być nowocześnie też jest rozpoznawanie Matrix Jasne że to jest ta ósemka wielka limuzyna na którą każdy zwraca uwagę Oczywiście nie wszystko mi się podoba grill jest moim zdaniem trochę za duży ledowy pasek z Bardziej mi pasuje do panamery ponarzekać się na udawane końcówki wydechów ale w innych autach na to nie Narzekałem nie to nie będę zamiast tego zapraszam was do wnętrza miejsca w środku przypominaj mi się hasło z reklamy Audi zapomnij Czym jest samochód Audi A8 to coś więcej chyba mają na myśli te dotykowe ekrany tak to dotykowych ekranach najczęściej piszecie w komentarzach że to pomyłka że nieporozumienie że tak nie można że bez przycisków to już nie samochód ktoś może Audi postanowiło komentatorem wybić broni z ręki i mówi tak to nie samochód jak je znaleźć się do tej pory przyznam się że ja wsiadam do auta po raz pierwszy z podobnymi myślami że tak nie można że oddaję ci moje pokrętłem iet-2 cudowne przechylane przycisk a potem zaczęłam klikać i zastanawiać najczęściej w takich rozwiązaniach przeszkadza nam nie tyle wirtualizacja przycisków co brak szybkiego to niech dostępu do odpowiedniego Zwykle trzeba się przeklikać ale nie w tym przypadku to do obsługi klimatyzacji służy osoby ekran wszystko jest dosłownie pod ręką cały czas kwestia trafienia w odpowiedni przycisk i tu z pomocą przychodzi technika dokładnie technologia haptyczna wykorzystująca i tu cytuję mechaniczny komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił i ruchów w praktyce Wygląda to tak że przyjęcie komendy jest zwrot nie komunikowane przez wibracje na ekranie tak podobnie jak w panamerze to już gdzie widzieliście a więc samo dotknięcie ekranu nie wystarcza chociaż ekran już na to reaguje odpowiednią animacją potrzebny jest nacisk dokładnie 2 i 4 wtedy ekran przyjmuje polecenie i reaguje delikatną pracy oczywiście najwięcej uwag kierujecie do panelu sterowania klimatyzacją który nie jest fizyczny przycisku to co za chwilę powiem nie zmienia mojego nastawienia do tego że też wolę fizyczny przyciski ale myśli Inżynierska stojąca za takim rozwiązaniem Myślę że prędzej czy później sprawić że wszyscy się to takiego rozwiązania przekonamy bo tutaj plus minus i wszelkie inne ustawienie a nie reagują na każdy dotyk Popatrzcie dotykam teraz i nic się nie dzieje Musimy nacisnąć i wtedy ekran odpowiednio wibracją przyjmuje 2 potwierdzonym i zmienia temperaturę Jeśli chcemy Przytrzymać dłużej jest taka opcja temperatura odpowiednia się zmienia jedyny wyjątek jest takie że jeśli dotkniemy ekranu i Przyciągnij mojego w dół albo do góry to wtedy oczywiście komputer zakłada że nie jest ruch i zmienia temperaturę stopniowo bardzo szybko i bardzo czytelnie również zwrócić uwagę że ta temperatura jest również na górze powtarzana więc nie jesteśmy zasłonić ręką tego ustawienia No bo tutaj mamy kopie tej informacji Więc to jest wygodne spoczywa nasza rękę na tutaj dźwignię zmiany biegów i w zasadzie palcem jesteśmy wszędzie i teraz mamy dla was takie ćwiczenie wziąć do swojego samochodu który znacie jak własną kieszeń i Spróbujcie bez odrywania wzroku od drogi zmienić temperaturę podana w stopniach Zarejestruj cieczy więcej wysiłku będzie dla was stanowiła zmiana bez odrywania wzroku drogi czy też Założę się że jak zwykle w bardzo krótkim spojrzeniem pokrętła bo Założę się że pokrętło bez patrzenia znajdziecie pewnie za drugim razem a na koniec i tak odruchowo spojrzycie na dół aby sprawdzić czy trafiliście wtedy dokładnie 2 stopnie walka o to żeby nie odrywać wzrok od drogi jest oczywiście bardzo szlachetne ale w praktyce I tak to wszystko robimy choćby sekund Zwróć uwagę że zaczął ten film trochę niestandardowy od wygląda od razu przeszliśmy do panelu dotykowego do sterowania klimatyzacja wynika to z tego że właśnie na te dwa elementy zwróciliście uwagę komentujące zdjęcia tego samochodu na fanpage zacharowa rozumiem widzicie tylko zdjęcia nie możecie tego poczuć więc Komu ty komentujecie to co widzicie ale ten samochód można by porównać do góry lodowej gdzie ten wygląd it dotykowe to jest ta niewielka widoczna część reszta ta podwodna część jest olbrzymia i piękna na swoje inżynierski sposób a więc skoro już denerwujące na tematy mam już za sobą zapraszam was do spokojnego spacerku po tym komputerze na kołach Zacznijmy od silnika który sam sobie może nie jest bardzo ekscytujące znaczenie 50 TDI kryje się 3-litrowy 2 186 diesel momencie obrotowym 600 niutonometrów który za pośrednictwem 8 biegowej automatycznej skrzyni biegów napęd na cztery koła to samochód do setki w czasie poniżej 6 sekund no nie tak twierdzi Audi oczywiście przetestowaliśmy to dla was i link do tego testu znajdziecie w opisie tego filmu są jeszcze dwie ciekawostki pierwsza z nich jest taka Audi twierdzi że pomijając wersję prawdziwy pełnię hybrydową każde Audi A8 to na swój sposób hybryda audio określa to miękka hybryda czy każda ósemka ma silnik elektryczny o niewielkiej mocy 16 Koni Ale ten silnik pomaga na do podczas jazdy po parkingu starcie tego samochodu bez udziału silnika spalinowego a nawet pomaga nam jechać z jednostajną prędkością również po wyłączeniu silnika spalinowego odzyskuje też energię podczas hamowania uruchamianie też ten silnika jest de facto ten silnik zastępuje nam alternator i rozrusznik jest jeden szczegół techniczny pracuje ten silnik do czego 16 koni taki oto dlaczego to sobie daję radę bo silnik ten pracuje No napięciu 48 woltów ostatnio 48 opowiadał przy okazji testu Audi sq7 z tym że tam ta sieć zostało może być zdublowane samochód działał na 12 V na 5 natomiast silniki które z telewizora mojego nadwozie na 48 volt Natomiast tutaj pa pa 12 voltowe jest cały samochód komplet WC cały samochód został przedstawiony na 48 woltów To była jedna ciekawostka ciekawostka jest taka że jeździmy tym samochodem tydzień i jeszcze a udało nam się doświadczyć żeby ten silnik elektryczny pomagał nam przez tarcie podczas jazdy na parkingu Czy podczas jazdy jednostajnych może jeszcze w tej wersji tego Nie ma nie być w każdym A8 nie wiem reflektory teraz już nie są Matrix ale mnie to są HD Matrix czyli światło takiej liczbie ledów że można uznać za ten projektor ma już dużo rozdzielczość też mieć niezły dopalacz w postaci świateł laserowych które już jak się odpalał strzelają na prawie pół km i jeszcze ciekawsze efekty specjalne są z tyłu animowane lampy OLED pozwalają na najbardziej Zakręconych pomysłu projektantów A skoro już jesteśmy przy tylnej osi jest ona skrętna co na parkingu zmniejsza promień o metr za ósemka o standardowej długości ma podobno to zawracanie mniejszą od A4 A skoro już jesteśmy przy kołach auto może być wyposażone w aktywne zawieszenie który steruje osobno każdym z kół tak to też Przydało się na 548 volt Eliminować przechyły nadwozia zarówno w zakrętach jak i podczas przyspieszania przyhamowanie jednak to nie wszystko auto może być wyposażone w laserowy skaner który analizuje profil Drogi i w tym tak koryguje pozycję koła aby pokolenie przeszkody było prawie niezauważalne w kabinie i to jeszcze nie wszystko błyskawicznie działające silniki przy kołach które są mówiąc o potężnym momencie obrotowym 1000 niutonometrów pozwalają w pół sekundy unieść auto o 8 cm chwilę przed zderzeniem bocznym co pozwoli bezpiecznie i rozproszyć energię zderzenie i to jeszcze nie wszystko auto może się unieść pokojowej sytuację aby zajmowanie miejsca w aucie było bardziej wygodne znów chodzimy do środka ale wcześniej Zwróć uwagę na klamki nie są zwykłe dlatego że odchylając klamkę jedynie za nasze zamiary odchylamy klamką 2 mm może całą resztę odblokowanie drzwi robią silniki elektryczne do części używane drzwi musimy odkryć ręcznie Aż tak daleko Ja Audi A8 decydowało się nie iść ale o klamkach zaraz mu powiemy ci oddać podobnie klamka działa w środku i to jest odpowiedź na pytanie po co nie to tak komplikuje Otóż standardowych warunkach wystarczy jedynie lekko pociągnąć za klamkę i drzwi już ci odblokowałem żebyś jeszcze coś lubisz z czarnym tle klamkę z całej siły na takich to wtedy Oczywiście poproszę kotle się aż w takim stopniu i weź to nawet takie zaczepy które czasem działają czasem nie działają A kiedy nie działają o to wtedy kiedy komputer pokładowy stwierdzi że za nami na przykład po lewej jedzie inne auto i wtedy otwierając drzwi doprowadzimy do kolizji i za nas podejmie decyzję że mimo że my tutaj od klimy klamkę z drzwi się jednak nie otworzę Oczywiście zobaczymy też migający wszelkie inne atrybuty jakby niestandardowej sytuacji nasze drzwi to zostaną uratowane spróbujmy nawet zrobić to spieszy niekoniecznie rowerzysta czy też samochód tak mamy Maćka który stoi za samochodem Za chwilę będzie szybkim krokiem zmierzał w kierunku na przykład przedniego naszego zderzaka mijają drzwi a ja spróbuję tuż przed jego nosem o te drzwi czy klamka pozwoli mi doprowadzić do tragedii nie pozwoliła i teraz se Popatrzcie już nie mamy żadnego ruchu za drzwiami robię dokładnie ten samochód otworzyłem działa takich bajerów to więcej na przykład Zacznijmy od kiedy tylko narzekanie Przecież zawsze muszę ponarzekać a więc Wybaczcie pierwszy odruch po zajęciu miejsca No oczywiście naciśnięcie przycisku start stop Nie wiem jak to wychodzi projektantom Audi ale ja chcąc sięgnąć do tego przycisku i tutaj Maćku Proponuję skupić się na tym fragmencie zawsze zawsze mam kolizję dźwignię zmiany biegów Moim zdaniem ten przycisk powinien być Nie wiem może wyjeżdża Ja muszę to należy pług ale teraz już koniec narzekanie bo patrzcie co się dzieje po naciśnięciu po włączeniu zapłonu mamy to piękną listwę który biegnie przez cały samochód i pod tymi listwami kryją się oczywiście nawiertak wiedzieliśmy to w innych e samochodach ale Popatrzcie t Audi i działa to w taki sposób patrzcie że kratka nawiewu była schowana i teraz dopiero wysuwa się na pierwszy plan i Zwróćcie też uwagę na to że ta środkowa listwa i nie jest otwarta Dlaczego Dlatego że obydwie obydwa ustawienia są na 0 tak nie są oczywiście też dotykowe a więc ustawiamy w jakimś tam stopniu że chcę mieć nawiew na prawą stronę lewa jeszcze włączona to już wystarczy środkowy nawiew Właśnie powoli bez żuwny się wysuwa może mu dać też i już mamy nadzieję na swoim miejscu takich bajerów jest więcej w części technicznej tego filmu zobaczycie też na zdjęciach nocnych na przykład Matrix LED chcę co robię naprawdę niesamowite wrażenie szczególnie z tyłu ale nie będę wszystkiego zdradzał obejrzycie Cześć techniczną Czymże byłby to jest gdybym nie pokazał materiałów wykończeniowych czy też nie Bank albo zajrzał albo nie zajrzałem do różnych schowków email to pokazuje tak z góry na dół Skóra Skóra drewno ledy metal Piano Black Piano Black takie różne fajne przełączniki Bardzo mi się to podoba siłą nawiewu szkło metal miękkie tworzywo metal tak ponownie drewno LED drugi letv tutaj miękkie wykończenie tworzywo sztuczne już ale naprawdę jeszcze się ugina pod palcem podobnie na drzwiach z góry na dół Popatrz na faktura drewna i tak dalej i tak dalej Tutaj wszystko jest super po jednym detale mycie No tak jak poprzednie generacje i taki w tej niestety podłokietnik nie jest jakoś zbyt luksusowy tak nie jest dosyć twardy po prawej stronie jest lepiej ale niewiele lepiej wchodziło szarpanie za uchwyty to zróbmy to nie my to z głowy nic po lewej stronie też nie chcę ja chcę oczywiście spasowanie jest dokładnie taki jak jego Należało się nie w tej sytuacji spodziewać w tej cenie wyłączę sobie ogrzewanie hotelu i koniec foki ze słówkami jest tak jak w większości tego typu mocno zabudowany w samochodów jest w schowku w parę ale nie ma nigdzie takiego porządnego No bo Spójrz podłokietnik widzimy to różne elektroniczne gadżety ładowania telefonu ale ten schowek to się zamyka w takim No to nie wiem na co to jest tabliczka czekolady nawet się nie zmieści dalej To widzimy miejsce na dwa kubki i to jest też taki jeden z bardziej praktycznych schowków Okej idziemy dalej a kolejny schowek przed pasażerem Wydawałoby się że może uratować sprawę a jednak nie no bo w zasadzie nie w całości jako schodek Tylko drzwiczki się obniżają Czy liście pięknie wykończone ale co z tego boję po jej zamknięciu No one jak dojadą to a więc Szukaj widzimy że to w środku jest miejsce na książkę wkładamy książkę i właśnie miejsce się skończyło więc też nie no i bardziej praktyczny schowek to schowek w drzwiach który jest duży tutaj widać że sporo sporo różne tam gadżetów się zmieściło no i i i z tego należy korzystać więc to jest chyba taki jedną takiego praktyczne troszkę rozczarowanie są praktyczne senator zwraca uwagę i zabrakło mi niedużego schowka ale poza tym to raczej nie dziwi w tym samochodzie absolutnie nie ma na co narzekać i jakie mamy to sporo ekranów Virtual cockpit przed kierowcą 2 panoramiczne ekrany jeden z nich już umówiliśmy ale ten na górze też ma haptyczna interfejs Trzeba jednak przyznać że dwa ekrany na środku Widzieliśmy już Czemu Q50 A3 ekrany przestają niedawno Range Rover velar jednak żaden z tych samochodów Nie ma wibrującej ekranów A sytuacje braku pokręteł to nie jest to konieczne ogniwo aby ponownie odzyskać kontakty z samochodem z resztą prowadzenie adresów pomimo braku pokręteł wciąż jest proste możemy wpisywać całe słowa pojedynczy literki czy nie trzeba między nimi robić przerwy Możemy też użyć klawiatury albo zwyczajnie podyktować I teraz Chciałbym pokazać jak można się z tym samochodem komunikować głosowo bo w tej generał musimy się uczyć całych fraz jak kiedyś Tylko mamy pewne słowa kluczowe które definiują nasze intencje a cała reszta zdanie może w pewnym stopniu się zmienić Popatrzcie jak to wygląda wtedy mamy to różne tematy rozmowy nawigacja telefon radio muzyka mapa odczytywanie sms-ów czy maili czy ustawienie temperatury i pojedziemy do nawigacji bo to jest pomoc Powiedz Wprowadź cel Czekaj czekaj czekaj czekaj możesz obsługiwać głosem Gdzie jest restauracja jedź do domu szukaj mop hotelu w miejscu docelowym Jedź do biura Nawiguj do Jan Nowak prywatnie jaka jest sytuacja na drodze ostatnie cele chcę coś zjeść potrzebuję paliwa jestem z muszę do toalety nawigacja ulubione Pokaż mi plan trasy Wprowadź adres Prowadź kraj Wprowadź kod pocztowy ulica numer domu i tak dalej Rozpocznij prowadzenie do Patrzcie ile tego Problem jest taki że ja to wszystko odczytałem na głos ta pani nic z tego nie zauważyła i ona dobra nic z tego nie wierzy potrzebuję paliwa proste komunikat potrzebuję paliwa potrzebuję rzeczywiście się świeci nad potrzebuję potrzebuję paliwa Co mogę dla ciebie zrobić Potrzebuję paliwa wszystko co jest obecnie wyświetlane na ekranie możesz obsługiwać się głosem aby cofnąć się o jeden krok bardzo ciężko jest wprowadzić cokolwiek udało mi się ostatecznie dogadać z nią jeśli chodzi o wprowadzanie adresu ale zrobiłem to po kilku próbach i to się skończyło tym że okazuje się że dyktować ten adres nie w takiej i takiej kolejności tylko w innej Prowadź mnie do ul Zawiła 69 Kraków Co możesz powiedzieć Powiedz korekta Jeśli chcesz Ja wczoraj nagrywałem jak działa nawigację i udało mi się wprowadzić te ten adres ale dzisiaj u nas to ona się na mnie chyba obraził a kobieta kontynuować naciśnij przycisk ma być Myślę że niedługo to zostanie naprawiony bo nawet na czwórce Przecież to działało O wiele lepiej niż to co obserwujemy tutaj ale wam parę innych bajerów ludzie wprowadzanie adresu wspomniałem że może być z klawiatury może być głosowe Okej ale może też być poprzez ekran do wpaść jak wchodzimy w tryb wprowadzania tutaj to na dole cały ten ekran to jest Znasz taki touchpad możemy wpisywać tam na przykład szachowa Warszawa to jeszcze nie koniec A zresztą możesz tak skasować w formie zrobić tak Warszawa teraz zagramy w grę okej jedziemy naprawdę zrobię wszystko żeby się nie dało tego zrozumieć więc bajerów nie brakuje ale głosowo chyba jeszcze nie wszystko jest w formie może jeszcze jedno niestandardowy rozwiązanie auto Już włączamy tryb szukanie w Google i kto mycie wpisujemy na przykład na złe firmy pod Room auto dokładna nazwa tylko że to nie jest spółka zoo A to jest lepiej różne barze dam tutaj są Ale ważne jest to że znajduje to co trzeba możemy uznać za drobiazgi było poważne rzeczy to poziom 3 podobno się do trzeciego poziomu autonomicznej jazdy Audi A8 jest już gotowy cała przestrzeń na około auta Jest skanowane sfilmowana i analizowane ilość danych jest taka że przetwarzaniu dedykowane osobny komputer który podobno jest schowany gdzieś pod tylną kanapą i to On tworzy na żywo obraz sytuację w oku auta podejmując decyzję za kierowcę jest taka że Audi A8 ma moc obliczeniową porównywalną do Myśliwca F16 Falcon a zła wiadomość jest taka że na razie tej mocy obliczeniowej niestety nie możemy wykorzystać ponieważ brakuje prawa dział na pytanie kto właściwie być odpowiedzialny za podjęte przez samochód decyzję druga zła wiadomość jest taka że obecnie sprzedawanych samochodów nie można będzie do tego trzeciego poziomu Zagraj 100 poziomu gdzie samochodem i się sam poruszał w ruchu miejskim do 60 km na godzinę a my nie musimy trzymać rąk na kierownicy i możemy się zająć na przykład oglądania filmu czytaniem już mniej bo samochód analizuje gałki oczne kierowcy i na podstawie tego wie czy jest on potencjalnie gotowy do przyjęcia kontroli nad autem a jeśli będzie miał wątpliwości znać kiedy tym co będzie jak za okulary i kamera zwyczajnie nie będzie widział moich oczu interesujące Tak czy inaczej kierowca to jest wciąż potrzebny Zresztą samochód nie jedzie z punktu a do punktu b według na dlatego że on jedynie w sposób bardziej autonomiczny zachowuje się w korku w ruchu miejskim A więc tak naprawdę jedzie za poprzedzającym nad pojazdem i to wciąż musimy mieć na uwadze że jeśli autopilot przyjedzie skrzyżowanie na pomarańczowym świetle to my zostaniemy przez niego że tak mają w Scanii już na czerwonym No chyba że samochód czy ta też światła na skrzyżowaniu nie zdziwiła ale to będziemy musieli w swoim czasie sprawdzić No to wygląda na to że największa zaleta poziomu 3 to możliwość oglądania filmu korku i jest to tyle paradoks jazda powstaje między innymi właśnie po to aby korków nie było więc obliczyli że 2 godzinny korek kosztuje gospodarkę 100000 € nie licząc kosztów osób stojących w korku więc jak każde auto będzie autonomiczne to wszyscy będą mogli oglądać filmy w korkach których nie będzie inne zalety poziomu 3 to także automatyczne parkowanie przy którym samo kręci kierownicą ale też zmienia biegi kierunek jazdy i dodaje gazu włączone całą kierunkowskazy No i wreszcie trzecia zaleta to jest automatyczne wjeżdżanie wyjeżdżanie z to ostatnio trochę martwię bo szczerze mówiąc konkurencje nie czeka na umożliwienie jazdy na poziomie trzecim jazdy autonomicznej bo już teraz BMW czy Mercedes się do garażu wjechać po wyjściu z samochodu to tak naprawdę mamy najzgrabniejsze chyba kluczyk z całej konkurencje bardzo mały Jeśli miałbym być większy ale umożliwiłoby mi już teraz wjazd do garażu to chyba wolałbym mieć takie rozwiązanie jak będę w kogoś Powiedziałem parkowaniu w BMW to myślę że warto pokazać się pewną rzecz której Audi BMW wyprzedziło mówię o kamerze 3D która opcja nasz samochód z zewnątrz niejako z drona czyli włączony tryb 3D i widzimy nasz samochód możemy to możemy zmieniać kąt patrzenia i zwrócił uwagę że w BMW to były podejmowane punkty z tej strony z tej strony z tej A to Możemy wybierać sobie kąt dowolnie tak jak nam odpowiada i zatrzymać się w każdej chwili to jeszcze ciekawostka jest taka że samochód dosyć realistycznie jest pokazywany czyli na przykład zdejmę nogę z hamulce są światła zgasną właśnie zaświeciły się światła z przodu Zwróć uwagę że to zostało to oświetlone i to od razu widzimy dociskam hamulec jak widać wszystko reaguje wkręcam kierownicy przednie koła odpowiednie się odwracają Oczywiście jeśli zaczniemy się powoli toczyć do tyłu to koła również z lekiem będą się kręcić dosyć realistyczne i tak jak mówię w bardzo bardzo płynny i bez ograniczeń jakie widzieliśmy 7 najnowsza generacja systemu Emma i jest tak rozbudowana że nie będziemy teraz zajmować Frankiem czasu zapraszamy do części technicznej gdzie omówiliśmy Znajdź punkt czas na ten durny prostak który w tym przypadku oczywiście połączymy jest z oglądaniem jakie to możliwości ustawienie foteli są w tym samochodzie dostępne Zacznijmy od ustawienie jednak mamy to oczywiście elektryczną regulacja i zakres tej regulację jest Całkiem spory bo patrzcie to jest Górna najbardziej wysunięta do mnie po zwykle więc jest naprawdę dobrze chodzi o regulację w samego fotela to tutaj nawet nie ma ich aż tak wiele bo są to tylko dostępne podstawowe takie które najłatwiej złapać palcem nie patrząc na to Więc moim zdaniem dobry kierunek rozwoju że nie przeładowuje my tej części przyciskami mamy tu na środku włączenie masaży a tu naokoło odcinek lędźwiowy oczywiście górę i dół uregulujemy osobno z przodu osobno z tyłu przód tył No tak ale można powiedzieć tym przyciskiem również możemy wypchnąć zagłówek maksymalnie do góry widać i teraz resztę ustawień szukamy już na ekranie i pół wygląda Tak możemy tak wyjść z tej obcy i Wystarczy nacisnąć na symbol fotela i mamy to też dostęp do różnego rodzaju masaży mało pracy i ustawienia fotela i możemy na przykład wybrać to jest regulacja górnej części jest po prostu Naciskam na ten przycisk na ekranie i czuję jak fotę się przechylają się bardzo mocno do przodu tak to się zrobiło troszkę aż za dobrze Możemy też wyregulować na szerokość a więc regulujemy boczki siedziska i boczki oparcie Jak również możemy ten fotel odrobinę wydłużyć albo skrócić więc wszystko to jest fajnie przemyślane i dostępne to mamy też oczywiście masaż natężenie masaży i tak dalej i tak dalej Myślę że każdy po ciebie coś to pasuje ci chodzi o miejsce nad głową No tak że dwa palce wolnej przestrzeni jeszcze nad głową mamy mimo że mamy to 30 okno dachowe więc też jest dobrze Zwróć uwagę że mamy to też regulację mocowanie także tak jak mówię dwumetrowiec odnajdzie się w tym aucie bez problemu miejsca z tyłu to dobra wiadomość jest taka że test dwumetrowca generalnie jest zaliczony bo dotykam nawet C fotela przed sobą nad głową również mam wystarczająco dużo miejsca bo jak widzicie siedzę wcale nie zgarbiony ja jeszcze nie zacząłem nawet fotela w tym samochodzie akurat konfiguracja jest taka że wszystkie cztery Fotele są identyczne więc ja na dobrą sprawę nie muszę przesiadać się na prawą stronę aby pokazać wam to prezesa miejsce bo to po lewej stronie wcale niezgorsze na to jest lub mogę ponarzekać na bo zawsze muszę mogę ponarzekać na to że miejsca na nogi na buty naprawdę W ogóle nie zostało pod fotelem kierowcy akurat mam siedzieć dwumetrowy Zachar który obniżył fotel właśnie tak bardzo mocno dobra wiadomość natomiast jest taka że znamy Samochody gdzie wsadzają stan nogę wyciąga My już podrapał wybór natomiast Tutaj czuć że tam w środku tak naprawdę jest takie minki velure ksiądz na operację Będę miał bardziej błyszczące wypastowane buty kto wie może tam jest podajnik do odpowiedniego odpowiedniego kremowanie że tak powiem butów Nie no tak żartuję W każdym razie miejsca nie brakuje chyba że wsiadamy tutaj w takich zimowych butach wtedy przez tego dwumetrowca możemy mieć delikatny dyskomfort Pamiętajcie jednak cały czas czujemy wersję o standardowym rozstawie osi nie jest to wersja Long czy Lang w związku z tym tych 13 centymetrów dodatkowych to jeszcze nie ma Oczywiście to 2 to trzymać się na dłużej bo Patrzcie jakie to są możliwości mamy tutaj możliwości pamięć ustawień ale też możliwości jednym przyciskiem rozłożenia tego fotela i teraz pytanie o mnie rozkłada Halo ja mam 2 m już mniej jeszcze mniej dobra rozłożył No to jest takie ustawienie bardziej do leżenia aczkolwiek nie dla mnie jednym przyciskiem robi się że wracamy na swoje miejsce już myślę że klamki z tyłu działają również podobnie czyli czyli najpierw sprawdzają Czy wolno mi otworzy drzwi dopiero później otwierają więc to jest też fajne oczywiście na roletki zaraz do nich wrócimy mamy też taki dodatkowy schowek w drzwiach oprócz tego że tutaj mamy jak też stosowną kieszeń czy na przykład większy schowek do którego możemy na przykład odpiąć ten tablet i ewentualnie się go tutaj pozbyć ta część pewnie można zdemontować przy odrobinie odrobinie wprawy ale Załóżmy że tak ma zostać jeśli chodzi o o ten ekran No to mamy to oczywiście mnóstwo różnych obcy przejście do takiego standardowego Androida ale no to możemy sobie wybierać nie wiem pooglądać stan pojazdu średnie zużycie akurat zawyżony o tyle staliśmy na parkingu i musieliśmy co chwilę włączać silnik stopień podniesienia zawieszenia i tak dalej nie będę się w Łęgu W każdym razie tutaj jest mnóstwo na przykład mamy telewizję odtwarzanie Możemy sobie włączyć albo nie nie będziemy włączać żeby nie było zaraz jakieś historie z prawami autorskimi po prawej stronie regulować dodatkowo jak widać różne również ustawienie i obcy natomiast Zwróć uwagę na coś co wcześniej widzieliśmy w BMW serii 7 Jak również możemy pobawić się w takim tabletem który który daje nam no podstawowe ustawienia najważniejsze można powiedzieć ustawienia czyli po 2 foteli wentylacja foteli jakieś dodatkowe widać obce już nie będę się jakby Zagłębia aż tak bardzo zwróciłbym uwagę na światło albo w szczególności światło Mat części technicznej tego testu znajdziecie dokładnie omówione te światła w dużym skrócie Polega to na tym że możemy zdefiniować niewielką klamkę Aha otwarte drzwi okna z niewielką klamkę a następnie tą klamkę od tego zestawu ledów umieścić w jednym konkretnym miejscu i przesuwać z nią sterować bardzo dokładnie ustawia konkretnym punkcie bo jak Trzymamy książkę to to wcale mieć snop światła to A jak to to inaczej wszystko jeszcze myślę no oprócz tego możemy się bawić roletami Widzimy bardzo konkretny stan tych rolek czyli to po lewej stronie zamknięte poprawę otwarte możemy wszystkie zamknąć możemy wszystkie otworzyć żeby ta roleta też jak widać zjeżdżam fajnie że to się pojawiło również w Audi A8 ale w BMW serii 7 to już wcześniej trochę wcześniej widzieliśmy jest taka że możemy to przejście wykorzystać przejście na narty i w tej chwili tam kamera Mam nadzieję że to będzie mogła pokazać tak widać jest przejście na narty możemy przez przedmioty to mamy jest schowek możemy to też podnieść to mamy jeszcze do mamy jeszcze miejsce na półki Proszę bardzo to wszystko Możemy te spodnie Jeśli w standardowe nie 5 osobowe auto bo to jest odpowiedni też pas i zapięcia Oczywiście ta piąta osoba nie będzie miała jakoś w komfortowej podróży No była środkowy Jest olbrzymi ale skoro już przy nim jesteś moja Popatrzcie mamy to nawiewy na środku również sterowane w taki fajny sposób ale też oczywiście nawojowy z b i jeszcze jedna rzecz że naprawdę warto uwagi wyjście 230 voltów Ale jakie ptaki pełnowymiarowy gniazdo nie wąska wtyczki sprawia że możemy to włożyć co najwyżej ładowarkę tylko to naprawdę ktoś pomyślał o laptopie fajne trudno żeby nie było fajne w końcu jesteśmy 8 bagażnik nowy iosenki mierzy 505 l pojemności kształt tego bagażnika raczej umożliwiają wykorzystanie całego tego litrażu bez problemu Natomiast tam na końcu powrócić uwagę jest taki garb takie próg który może być jedyną chyba taką większą przeszkodą poza tym myślę że wykorzystanie tej przestrzeni będzie dosyć proste po lewej stronie mamy kieszonkę tutaj Mamy też siateczkę możemy to się troszkę rozciągnąć dodatkowo zabezpieczają z drobne nie bagaże Możemy też zajrzeć pod podłogę bagażnika widzieć to jest taka konstrukcja która umie łatwe podniesienie i zawieszenie tej podłogi podłoga jest jak najbardziej w porządku solidna pod nią znajdujemy potężne koło dojazdowe to jest dojazdówka ale jak widać się na mnie jest to przynajmniej zestaw naprawczy to jest to dobra wiadomość jest jeszcze jedna ciekawostka a mianowicie dłuższy na podsufitce nazwiemy to tego bagażnika znajduje się taka oto konstrukcja żeby wam nie przyszło do głowy wieszać na ten siatki z ziemniakami to jest na parasol przy czym ten symbol parasola nie jestem w takim dobrze widocznym czytelnym miejscu tylko trzeba tam się naprawdę mocno wykręcić schylić i dopiero możemy ten symbol Parasola do stosując że nie buraki nie ziemniaki parasol poza tym myślę że nie ma co się na tym bardzo mocno skupiać wszystko jest zabudowane w ładnie wykończone z odpowiednimi kamień jest dobra sprzedając dzisiaj do samochodu do tego nagraniem myślałem że będzie to jedno z trudniejszych nagrań Bo jak na razie nie przepadam za tego tych luksusowych limuzyn uważam że najbardziej rozsądnym irracjonalnym wyborem jeśli się ma promili budżet jest rozmiar niżej Audi A6 C5 3 klasa E że te samochody takie jak S klasa 7 czy 8 kasą po prostu za dużo na co dzień ale ostatnio mieliśmy serię takich samochodów Seria 7 klasa s l s a też mnie krótko testować więc będę chyba chciał i musiał wręcz porównać Audi A8 czyli do niemieckie konkurencji i tak jak pamięta test na udział 8 tygodnie oglądaliście też klasa s czy serię 7 Jeśli nie to oczywiście tak Gorąco zachęcam natomiast określiłbym jako luksusowy jak się nie tyle prowadzi co nim się steruje że w tym samochodzie wręcz abstrakcyjnie jest kierowca odizolowany od tego co się dzieje na zewnątrz Seria 7 z kolei wydawało mi się samochodem tak bardzo z kremem pod kierowcę że aż zatra cała to jest twój rozmiar i wydawało się że jestem samochodem jedziemy same 5 oczywiście nie może się nie podobać nowy samochód jest takie bardziej winny jakby łatwiejszy w prowadzeniu a może nawet jest odpowiedział na moje właśnie oczekiwania czytelników jechać czymś co nie wygląda i nic nie niszczyć i że jest za duże No i teraz pojawia się ta ósemka i muszę być że zdecydowanie daleko tutaj do mnie klasy S jeśli jej abstrakcyjnym poczuciem poziom komfortu i i i tego super zawieszenie A bliżej na pewno jej jest do serii 7 która pozwala prowadzić na samochód pozwala mieć nad nim kontrolę i czuć ten samochód aczkolwiek jeśli chodzi o wrażenia z jazdy nie chciałbym ten samochód nie obok siódemki tylko raczej obok siódemki ale po stronie ferii w Bostonie że jednak jest to pewien rodzaj kompromisu coś takie ogniwo który łączy i ten ruch którego tutaj Może jest tak jak nie dasz to chodziło pływanie po drodze jak w klasie s ale właśnie pewność siebie na drodze której który której nie brakuje naprawdę BMW serii 7 samochód pewnie się prowadzi ma dobry układ kierowniczy ma odpowiednio mocny silnik 30 trudno porównywać się 760 z 12 cylindrami i 600 konnym silnikiem z podstawową 50 TDI który ma 6 cylindrów i raptem niecałe 300 koni ale nie mów tak druzgocący różnicy włosy bo był bardzo niesprawiedliwe gdybym powiedział że A8 czegokolwiek pod tym względem brakuje ten samochód prawdę bardzo dynamicznie i sprawnie przyspiesza w każdych warunkach a do tego fantastycznie prowadzi się w zakrętach i właśnie to jest ciekawa ciekawostkę Bo standardowo wychodzi z pneumatycznym zawieszeniem Docelowo będzie dostępny zawieszenie z elektrycznymi siłownikami które będą kontrolować dodatkowo Każde koło rodzaju odpowiednika Magic Body control w Mercedesie E to jest oczywiście w przyszłości ciekawe rzeczy do przetestowania na to że ten samochód jeszcze nie jest dostępny w tym systemem ale jadę z tym samochodem nie mogłem oprzeć się złudzeń już ten system to jest bo ten samochód jest komfortowo i przyjemnie zawieszony a jednocześnie w ostrych łukach praktycznie się nie przechylać czym on nie ma tak jak mówię a nie tego przyszłość nowego systemu a nie też nie ma rozwiązanie z sq7 który też miała odpowiednie tak siłowniki które utrzymywały nadwozie poziomo ten samochód to robi ale samym zawieszeniem pneumatycznym jak on z tym dodatkowymi zestawami siłownikami Zobaczymy teraz to co mamy jest naprawdę bardzo przyjemne potrafi być komfortowe ale absolutnie niczego mu nie brakuje Nawet w się oczywiście jeśli nie my kierownicą przy 50 na godzinę tak pusta droga mogę to zrobić przy 50 no właśnie no to będzie wracając na prawo drogi oczywiście Czujemy że na że tylna oś się zaczyna szukać swojego miejsca i chyba nawet znalazłam bez wsparcia elektroniki haszkod wtedy poczułem ten ma jest od tego samochodu że to jest jednak gruba ryba i ten samochód oczywiście podczas jazdy nie udaje że on jestem Audi A6 cały czas jazdy samochodem Czujemy że to jest jednak ósemka tym też się różni od serii 7 Gdzie można się przez chwilę pomyśleć że mamy do czynienia nawet Podsumowując tak jak powiedziałem ogólne wrażenie z jazdy to jest zdecydowanie bardziej Seria 7 ale z większym ukłonem w kierunku portu cudowny fantastyczne zawieszenie i to jeszcze bez tych bajerów które dojdą bardzo dobre wyciszenie bardzo dobre Komfort gdybym miał wybierać samochód dla siebie w tym segmencie to A i jeszcze tylna skrętna oś mimo tak potężnego nadwozia metrowego Jeśli będziecie mieli tylko okazje Spróbujcie tym samochodem po manewrować na parkingu to auto skręca jakby było nie segment mniejsze 2 segmenty mnie coś niesamowitego to skomentować również pomaga oczywiście podczas szybszej jazdy ty bierzesz ten samochód ale to i na historię czy w razie gdybym miał wybierać pomiędzy Eska serio a ósemką to już wcześniej już nic chwilę powiedziałem że dla siebie wybrałbym raczej raczej wybrałbym 47 ale teraz wychodzi nowy zawodnik czyli Audi A8 to myślę że ta decyzja byłaby taka że za tobą Chcę autem to chociaż jest bardziej podobna do Siódemki to jednak bardzo lubię różnego rodzaju gadżety a ilość technologii na pokładzie tego samochodu chociaż nie jest maksymalnie zapakowany samochód można powiedzieć że ja jedziemy podstawową prawie że lekcje ci chodzi o te kluczowe gadżety które w przyszłości będą tutaj dostępne jeszcze jest daleka od pełnego pakietu wszystkich obcych i nawet jadą z tym samochodem już mam wrażenie że jadę najbardziej chrzestnym najbardziej zaawansowanym technicznie samochodem w tej klasie jak widzicie góry lodowe Jest olbrzymia część widoczna nad wodą ledwo oddaje całości tam gadka i zawsze potwierdza te słowa natomiast hasło reklamowe zapomnij Czym jest samochód Chodź przynajmniej trochę aroganckie bliskie prawy się tylko 3 klient na ten samochód czyli raczej nie przyjdzie Jest to tylko 50 latek człowiek który niekoniecznie ma przyklejony do ręki telefon i jest na wszystkie nowości człowiek który przerobił ile samochodów czym chciałby zapominać Czym jest samochód może lepszym hasłem reklamowym by było Odkryj samochód na nowo bo Audi A8 rzeczywiście odkrywa mam rzeczy na nowo nie mówię tylko przycisków dotykowych czy też tak jest czy też światłach Matrix LED w podsufitce prawda A przecież nie wszystko jest jeszcze aktywne Poczekajmy na odpowiednie prawa Poczekajmy na odpowiedni moment A wtedy dajcie znać w komentarzach czy będziecie chcieli oddać wprowadzenie w taki dziękuję za obejrzenie filmu