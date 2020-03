Audi A3 III Sportback 2.0 TDI 150 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

w tym razem kastrujemy spalanie Audi A3 Sportback z czterocylindrowym silnikiem diesla o pojemności 2 litrów i mocy 150 koni mechanicznych tempomat ustawiony mamy na 2 km na godzinę co na ten bok się daje równiutko 90 i na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości do 5 i 2 i na koniec pomiaru średnie spalanie 5 i 4 tempomat ustawiony na 143 km na godzinę co na tym na czterdziestkę Dobra to mnie że widzimy 2600 obrotów na minutę na początku pomiaru średniej prędkości 110 litrów na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8 i 1 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 13 i 4 km 11 i 1 i 9 i 6 spokojna jazda po mieście 6 i 8 dynamiczna jazda po mieście równe 10 litrów