Audi A3 III Sportback 2.0 TDI 150 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #293

Witam serdecznie dzisiaj są bohaterem testu jest Audi po face liftingu i patrząc na ten samochód Myślę o tym że patrząc z perspektywy czasu pewne decyzje wydają się oczywiste ale kiedyś wcale przykłady mogą być samochody z segmentu Premium Otóż wcześniej z jakiegoś powodu wszyscy wytwarzali Takie samochodu tylko w nadwoziu Sedan to były wielkie luksusowe limuzyny pierwszym producentem który wpadł na to że Premium może zagościć też w segmencie C bo właśnie Audi iw ten sposób 20 lat temu powstała pierwsza generacja Audi A3 która zaoferowała nowych mniejszych samochodów coś to wcześniej nie było to w tym segmencie dostępny sukcesy nie kazał dla siebie długo czekać pierwsza generacja została sprzedana w prawie 900000 druga przebiła to o 1000000 a trzecie ma szansę ustanowić kolejny rekord dlatego że jest w połowie cyklu właśnie pojawił się facelifting a i już na liczniku Mamy ponad 1000000 sprzedanych egzemplarzy co się zmieniło w Audi A3 po face liftingu przyjrzymy się dzisiaj zapraszam audio do kiedy wprowadza nową generację to nie widzimy wielkich Rewolucje a co dopiero A kiedy mamy do czynienia swoich liftingiem to zmiany są raczej kosmetyczne aczkolwiek nie sposób nie sposób przeoczyć nie trudniej dostrzec to takie zmiany Jak lepiej zarysowane wloty powietrza czy inaczej czy bardziej wyrazisty Single Frame natomiast patrząc na reflektory no nie przeoczyć żeby zostały się podobne do tych z Audi A4 widzimy to takie charakterystyczne w wycięcie w dolnej części Poza tym po raz pierwszy zresztą w segmencie c w Czy można dokupić Matrix ledy.eu to prawda nasze te stówka tej opcji nie posiada ale gdyby miały to się pojawić to rachunek za ten samochód wzrósłby o 8700 zł to nie jest małą kwotą bo na przykład w takim Oplu Matrix ledy dostępne są za jakieś 3000 zł mniej no ale segment Premium ma swoje wymagania Jeśli spojrzymy na samochód C to nie zauważymy jakieś z większych zmian natomiast z tyłu No można by powiedzieć się o inaczej zarysowanym tylnym zderzaku który tak sprawia że ten samochód jest takie trochę szerszy masywniejszy No i dodaje mu się rzeczy trochę bardziej za dzielnego wyglądu Podsumowując zewnątrz że są widoczne Choć trzeba na chwilę zawiesić oko żeby dostrzec samochód przed liftingiem nie wyglądał źle Teraz jest odświeżony wygląda troszkę lepiej a teraz Zapraszam do środka sprzedaż do środka w pierwszej kolejności widzimy największą nowość wirtualny kokpit w ekran o przekątnej 12 i 3 cale pozwala nam wyświetlać mnóstwo różnych informacji na różnych sposobów Czyli mniej więcej to co widzieliśmy już w innych modelach takich jak Audi TT czy R8 ale w odróżnieniu od tych dwóch modeli podobnie zresztą jak w Audi A4 to oprócz tego mam w centralnej części kokpitu taki oto ekran systemu A my życzymy o ile tym ekranem sterujemy przemocy przycisków na kierownicy a o tyle ze starym Majster tego zestawu przycisków który jest bardzo uproszczony nie ma tu zbyt wiele przycisków i wszystko jest bardzo bardzo intuicyjne zwróć uwagę ten ekran nie jest również dotykowy bo nie dziwi Oczywiście że ten nie jest dotykowy Także mamy to zdalne sterowanie Oby dwoma ekranami i wszystko jest naprawdę Max intuicyjne przy okazji wprowadzono przede wszystkim nowe możliwości łączności do a trójki możemy zamówić usługę Audi Connect 3 letnią licencją za 1700 zł Czy interfejs łączności ona mnie za tę samą kwotę nawigacja MMI Navigation MMI Touch kosztuje aż 12000 ale mniej więcej za połowę tej kwoty dostaniemy inny system ale bez płytki dotykowej w Tesco znalazł się też niezły system audio Bang and Olufsen za 3800 zł na liście systemów wspomagających kierowcę pojawił się na przykład asystent jazdy w korku który został przeniesiony z młodymi tak 73 A4 przez krótką chwilę samochód może całkowicie autonomicznie podążać za ruchem spowolnionym do 65 km na godzinę oczywiście do przetestowania tego systemu przydałoby się automatyczna w którą Lasciate stukanie jest wyposażone więc tym razem tego nie pokażemy system pre Sense który Inicjuje hamowanie awaryjne kosztuje 1600 zł Ale rozpoznaje też pieszych kamera cofania to koszt około 1000 asystent zmiany pasa ruchu 2500a system aktywnego utrzymywania pasa ruchu 3000 większość tych systemów można kupić w ramach jednego pakietu za 8500 zł i my się teraz wykończeniu testowanego samochodu mamy to naprawdę najwyższy stopień staranności wykończeniu w sumie patrząc na cennik który za chwilę Zaraz pojedziemy wiernych w jednym to nie dziwi albo Patrzcie wszystko co wygląda na metal jest metalem wszystko to jest takie przyjemne chłodne w dotyku mamy to też na przykład takie elementy również metalem bardzo ładne Zresztą stylistycznie tutaj mnóstwo tworzywa na na konsoli które jest miękki ugina się pod palcem tam dalej już pod samą szybą w drugim się pod palcem wszystko to jest dobrze spasowany nie hałasuje tutaj nawet gdzieś złośliwy można wejść głębiej pod kierownicę nie hałasuje to jest inny rodzaj tworzywa nie hałasuje to wszystkie elementy dekoracyjne cisza możemy pójść niżej to oczywiście twardy plastik ale też taki matowy przyjemny w dotyku cisza cisza tutaj udaje mi się wprowadzić to w delikatne ruch ale też nie hałasuje pod prawym łokciem widzimy całkiem sporo No no pianki pewnie pod skórą pod lewym łokciem z kolei to już nie mamy skóry mamy takie tworzyło które jest dosyć twardy tutaj widziałbym troszkę więcej pianki powiedzmy albo czegoś miękkiego to widzimy alkantary na boczkach drzwi Zresztą Alcantara jest też na fotele które są wykończone połączeniem właśnie skóry i i Alka na drzwiach mamy też takie metalowe dekoracyjne wstawki które dobrze wyglądają świecą też tam pod spodem ale to będziecie widzieć w sensie techniczne i pokażemy jak to wygląda w nocy No i to na górze warzywo które już tak bardzo miękkie nie jest ale też jest bardzo przyjemny w dotyku i też ładnie wygląda wygodna kierownica spłaszczoną dołu ze znaczkiem s No myślę że to naprawdę nie ma na co narzekać zarówno jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych bo to mnóstwo jest tych nieprzyjemnych plastików tutaj na przykład tworzywo niżej wciąż jest miękkie wciąż miękkie Jeszcze dalej też mieli zresztą to co widzimy Przypominam też się dosyć mocno Audi nowe A4 i No cóż zobaczymy teraz na wymiar happy to jak widać mamy taką tackę mamy to przy okazji port USB oznaczono numerem jeden Bo jest jeszcze drugie i mamy też wyjście 12 woltów mamy dwa miejsca na kubeczki które są wypełnione takie pomysłowym i pojemnika nie tutaj ewidentnie mamy do czynienia z koszem natomiast to być chodzi o odłożenie jakiś drobiazgów być może nawet telefonu nie raczej nie nie telefonu dlatego że miejsce na telefon znalazły się to uwagę Dzień dobry telefon czy okazję pobytu w tym schowku ponieważ mamy to odpowiednie oznaczenie mi to naprawdę działa oprócz tego przy okazji znajdujemy to drugi port USB oznaczony właśnie nr 2 nawet to znalazło się miejsce na takim na taką siateczkę która może to przytrzymać jakieś drobne materiały oczywiście Włączyłem to aparat powiększając w ten sposób optycznie ten schowek mówię coś chodziło jego głębokość to No widziałem głębsze schodki i możemy jeszcze sięgnąć tutaj do schowka przed pasażerem od razu Zwróć uwagę na jego wykończenie cały jest na takim przyjemnymi materiałami i a przy okazji widzimy to miejsce na kartę SIM 2 karty SD i płytę kompaktową a przy okazji znajdujemy cennik tego samo I tak oto Długa bardzo długa lista różnych przyjemnych obcy sprawia że samochód zamiast 128000 w wersji kosztuje w wersji testowej no praktycznie 2 razy tyle więc Przyjemności kosztują Ale ty przyjemności widzicie sami jest to całkiem sporo do i jeszcze miejsce w drzwiach to półtora litrowa butelka Myślę że bez problemów się zmieści w miejsca to jest to u podstawy pod dostatkiem to już jestem mówiąc nie mamy aż takiego wykończenia i to nie mogę nie odwołać się do golfa w którym akurat takie że nie są całkiem nieźle wykończone więc każda Dodaj firmę Marka w ramach wag ma swoje jak widać upodobania i założeniu to jeszcze na górze mamy jak widać się ciemno podsufitkę mamy też tutaj jakiś przycisk sterowania światełkami w okno dachowe No myślę że na wszystko jest wykończone tak aby w tym samochodzie dobrze i przyjemnie spędzało się czas jeśli chodzi o wymiar praktyczny również czy się chodziło o estetyczny czy też wymiar taki masz te stołek dotykały a druga to segment c Więc nie mocno się spodziewać jakiś wielkich przestrzeni w środku w Ostrowiec siedzące na miejscu kierowcy nie jest żaden sposób ja tutaj poszkodowany nawet wersji z oknem dachowym które zawiera trochę przestanie nad głową w cios Mam 1 palet przestrzeni kierownicy mogę regulować w dwóch płaszczyznach w bardzo szerokim zakresie więc sobie ustawiam nawet nie najwyższą pozycję i też jest okej fotel reguluje tutaj elektryczny akurat w naszej osobno naprzód osobno tyłu na wysokość mamy też odcinek lędźwiowy regulowane w dwóch płaszczyznach również elektryczny Oczywiście obce pochylenia kąta pochylenia oparcia taki jeden przycisk który włącza i 1 tryb masażu jest działa na wyświetlaczach to prawda nie dostałem żadnej informacji na ten temat ale czujemy po prostu na plecach warto też trzeba pokazać się zagłówek który da się wyregulować na wystarczająco wysokość tak żeby żeby długo trawy skuter czuł się bezpiecznie i po podkreślić że mamy to również regulację wysokości pasa także Zobaczcie sami siedzą zgodnie ze sztuką a teraz zobaczymy co zostało za mną a z tyłu nie ma cudów ma wysokość nie mam miejsca dość dużo bo tutaj stanie się wyprostować również moje kolana wylądowały w tej skorupie fotele i brakuje mi dosłownie parę centymetrów natomiast miejsca na nogi z kolei jest pod dostatkiem zwrócił uwagę że tutaj nawet taki jest cieplejsze zimowe buty bez problemu mieszczą się nie pod hotelem kierowcę tak że przede mną bym musiał na metr osiemdziesiąt to powiedziałbym zupełnie inną historię ale też były trasa Ma swoje zasady i teraz tak no możemy tutaj wyregulować się na wysokość Czy w obu zagłówki jak widać się jakiś tam za jest mamy to wyjście 12 voltów mamy to nawiew na tył co jest bardzo przyjemne szczególnie nie teraz kiedy jest już się chłodno tutaj mamy jeden jedną drugą siad schowek który jest odpowiednio ukształtowane aby można było do niego dać nawet większą butelkę wody mamy też się podświetlenie na prawo i na lewą stronę osobno dla siedzących z tyłu No i bardzo też pokazać że mamy to taki oto podłokietnik który ma jeszcze takie dwa miejsce na kubek i który jest całkiem całkiem komfortowy tutaj nie widzę w tej chwili przejścia dlatego że dlatego że go nie ma Ciekawe mamy za to jak widać mocowanie ISOFIX czego dowodem jest fotelik który został to ustawiony zgodnie ze sztuką widzimy tam wszystkie Control zielono No i fotel pasażera ustawiony jest identycznie jak fotel kierowcy No jak widać foteli się zmieścił poprawnie chociaż przestrzeni na to aby tutaj wygodnie rękę i go w wypiąć już tak wiele niestety nie zostało w bagażniku novaya trójki znajdziemy 380 litrów czyli pojemność identyczne jak w Golfie ale jeśli się przyjrzymy szczegółowe znajdziemy które No naprawdę nie zasługuje na to żeby być w aucie premium i takim dobrym przykładem jest oświetlenie bagażnika Zwróć uwagę że oświetlenie jest zrobione także ślepie osoby które tutaj schyla się do do do jakiś tam bagaży bo świeci tylko w dół jednocześnie żeby się osiągnąć taki efekt żeby świeciło tylko w dół to to od góry musi być tam no i jest osłonięty ale też wchodzi do wnętrz do bagażnika i na przykład Jeśli będziemy mieli wielką walizkę No to może przeszkadzać Otóż mnie nie będzie przeszkadzać bo jest osadzona do takiej pływającej podstawie i o w ten sposób do środka takie proste rozwiązanie ale bardzo przemyślane znajdziemy to też haczyki po prawej po lewej stronie identyczny byłem trochę wyglądem Popatrzcie tą blokadę albo nie wiem włącznik świateł na przykład Ciekawe bardzo zauważyć że ten ten haczyk jest dosyć nisko więc raczej nie będzie to żadna żadna worek na tym wisieć a raczej leżeć natomiast mocowanie worków to myślę że też nie będzie problemu bo jak widać mamy tu mnóstwo różnych siadaczek które pomogą nam tą przestrzeń zorganizować się mleczną tutaj po lewej stronie też jest siateczka za którą znajdziemy jak widać 12 woltów i możemy jeszcze zajrzeć pod podłogę bagażnika Gdzie znajdziemy dojazdówkę no i trochę sprzętu audio trochę wolnego miejsca w bardziej jeszcze to można by było co nie co nie pod podłogą Jak przewieźć po złożeniu oparcie tylnej kanapy dostajemy 1400 2 l pojemności bagażnika Zwróć uwagę że nie mamy to progu te oparcia składają się prawie równoległe do do drogi ale nie tak do końca równoległe tylko zaznaczyć siedząc na tylnej kanapie powiedziałem że nie mamy to otworu na na narty i nie mamy natomiast cały ten segment możemy ewentualnie ten złożyć w ten sposób ten Marty czy przewozić No i jak widać możemy sięgnąć do tych oparć stąd o w ten sposób wszystko ładnie poskładać i mieć to całkiem miejsca na klapie bagażnika znajdziemy jeszcze jeden schowek zwróć uwagę znów kształt podobny do wyłącznika świateł A może haczyk a nie jednak to blokada otwieramy i w środku znajdujemy widać trójkąt No i wygodne zamykanie bagażnika dwa uchwyty po prawej i podaj po face liftingu znajdziemy zmiany pod maską Audi zarówno w wersji A3 jaki S3 RS3 ja zaczniemy od a trójek tutaj nowością jest silnik 1 TFSI 3 cylindry 115 koni może nie brzmi zbyt premią ale skutecznie obniża cenę bazowej wersji tego samochodu drugą nowością jest silnik 1,4 FSI w którym jest funkcja odłączanie cylindrów tak jak wspomniałem w Esce również Mamy zmianę zamiast czy 100 koni ma 310 a RS zostały teraz se 400 koni i więc Magiczna granica została osiągnięta 400 koni natomiast mówię o laskach liczby mnogiej bo teraz mamy też możliwości wyboru nadwozie też następna wersja Sedan jeśli chodzi o naszą te stówkę to mało na pod maską silnika 2 0 TDI 150 koni i dosyć nietypową konfigurację bo mamy to napęd Quattro a jednocześnie manualną skrzynią biegów w skrzyni biegów zwykle jednak Quattro było w testach audio zestawione z automatyczną skrzynią plusem deklaruje że w tej konfigurację samochód powinniśmy statki w 8 i 3/10 sekundy w Krakowie od 4 dni padało więc na razie sprawdziliśmy to na mokrym i wyszło nam 8 i 6 Natomiast dzisiaj po południu chyba lepsze warunki więc wynik naszego pomiaru przyspieszenie do setki na suchym poznacie i mój niedługo też poznamy wy zobaczycie to w osobnym firmie średnia prędkość maksymalną to jest to 214 km a gdybyśmy się zdecydowali na wersję z napędem na przednią oś na prędkość byłoby odrobina 218 do baku zmieścił maksymalnie 50 litrów paliwa będzie w tempie 5 litrów na 100 km średnio 4,4 poza miastem lub 59 w mieście tym samym jeżdżące według Audi ostrożnie poza miastem jesteśmy w stanie nawet ponad 1300 km przyjechać na jednym tankowaniu w praktyce będzie wiadomo trochę mniej bo spalanie średnie to po paru 1000 km bo tak mamy nie zresetowany od dłuższego czasu na komputer pokładowy wynosi 7 l na 100 km co biorąc pod uwagę że samochód Pewnie był w akcjach i prowadziło bo w wielu różnych kierowców z wieloma różnymi stylami jazdy Wydaje się być bardzo rozsądny niczym często widzę w komentarzach pytanie dlaczego Testujemy tyle samochodów z silnikami Diesla odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna bo bo to jest pochodna kilku czynników Po pierwsze w masowych jest bardzo dużo samochodów z silnikami Diesla po te samochody robią duże przebiegi importerów zwyczajnie łatwiej jest je utrzymać nie w parku drugie kiedy wybieramy ten samochód na dłuższy przebieg wiem że przyjedziemy tym autem parę tysięcy kilometrów to też wolimy mieć samochód który zużywa 5 litrów niż te 15 ale też jest to czasem nie określone znaczy tym razem Odkąd ja się umawiałem na a trójkę w wersji nadwozia Sportback nie precyzując wersji silnikowej No ja akurat przy odbiorze okazało się że też jest to kwestia TDI i ja jestem osobiście coraz więcej bardziej wyraźny zwolennikiem aut z silnikiem benzynowym ale akurat w a trójce diesel ma całkiem sporo sensu Wynika to że na trójce możemy zostawić napęd Quattro wyłącznie z silnikiem diesla a to akurat w tym samochodzie o tyle nam się przydało że jak to auto przyjechało do Krakowa to przez kilka dni jeździło wyłącznie po mokrym asfalcie bo cały czas padało a dzisiaj rano wyjeżdżając na plan i jeździłem było było było tak zimno że Jechałem przez 5 minut z mrożonym asfalcie po po takim błyszczącym asfalcie z lekkimi nawet szronem mam wrażenie nie i ten samochód z napędem Quattro radził sobie z mokrymi na takim śliskim złożonym asfalcie równie dobrze praktycznie co teraz kiedy jest już plus 5 i jest zupełnie suchy asfalt bezpiecznie przewidywalnie bardzo Pewnie trzyma się drogi i nie tylko kiedy idziemy na wprost czy kiedy prawda zatrzymują się z miejsca i dodajemy mocno gazu który z trzech manualna skrzynia biegów więc może gdzieś tam wkręcić mocniej strzelić ze sprzęgła i po prostu jedziemy tam gdzie trzeba nie mam Jelenia w miejscu nie ma tracenie atrakcji tutaj wszystko działa tak jak kierowca sobie zażyczy nawet jeśli jest to takie dosyć się dynamicznej sportowe życzenie jedziemy Odjeżdżamy więc Quattro sporo sensu i biorąc to pod uwagę nie cieszę się że do nas przyjechała kule w auto z silnikiem diesla O Jezu jeszcze jego inne zalety tak jak ja oszczędność moment obrotowy No i tak dalej jesteś jedna wada o której zaraz nie wspomnę na na ból pamiętasz że się przejrzymy to obiad czy ma podstawową wersję zawieszenie nazwaną dynamiczne i to jakby od razu sugeruje jak ten samochód jeździ i jak producent zaznaczyć jak ten samochód jeździ No i rzeczywiście ten samochód ze może nie prowokuje ale bardzo lubi dynamiczną jazdę bardzo lubi jazdę Gdzie są zakręty Bardzo lubi kiedy się go szarpnie gdzieś tam w prawo i w lewo bo on bardzo posłuszny chętnie wykonuje wszystkie polecenia więc jadąc tą 50 załóżmy Jeśli chcemy zrobić bardzo ostry manewr i odbić bardzo mocno teraz na przykład mam równy 50 w lewo w prawo bardzo posłuszny wykonał to ten manewr nie migały żadne kontrolki na desce rozdzielczej zawieszenie wyrobiło tak jak powinno i ten samochód wykonał to dosłownie z przyjemnością układ kierowniczy do pracy nie pozwala pokazywać gdzie ten samochód ma jechać więc naprawdę to nie można się przyczepić ani do zawieszenia ani do układu kierowniczego może nie jest najbardziej wybitna jaką jeździłem ale w zupełności okej nie ma się czego przyczepić więc na dobrą sprawę jak się tak przyjrzymy wrażenia z jazdy to tak trzymanie się drogi super układ kierowniczy w bardzo fajny precyzyjne Oczywiście jakby mógł zapomnieć by my mamy też za chwilę ale sprawdzę i możemy tutaj ustawiać efficiency Komfort auto i dynamic ja akurat w tej chwili cały czas jeżdżę na wersji dynamiczny bo to sprawia że układ kierowniczy staje się taki trochę cięższy troszkę jestem bardziej komunikatywny powiedzmy i to mi się najbardziej podoba ta wersja aczkolwiek zawsze możemy przełączyć wersję Comforty i jeździć troszkę inaczej w samochodzie do pasuje też do nas ale właśnie ta Weź się dodaje się do kogoś interesowała to to to to jest to naprawdę auto które bardzo chętnie jeździ tak jak tego chcemy i polecenie nawet takie dosyć niespodziewany ostre i e-sportowe jedyna rzecz i to byłaby wracam do jedności do silnika diesla gdybyśmy mieli silnika benzyna nawet nie miał na co narzekać natomiast mamy to silnik wysokoprężny który wydaje odpowiednie odgłosy i o ile udało się te charakterystyczne od diesla wyciszyć to jednak takie tło akustyczne w decybele latające może takie ugrzeczniony decybele jeśli chodzi o o barwę ale jednak jest tych tutaj całkiem sporo więc jak się kręci wkręci na wyższe obroty to jednak w okolicach czterech trzech i pół dosyć głośno w okolicach telefon poniżej trzech jest już okej ale powyżej trzech będziemy słuchać jak ten samochód dosyć wyraźnie hałasuje chodź klekot Diesla to jednak słychać te decybeli na dobrą sprawę Dzięki silnikowi Diesla mam to jeden wyraźny powód dla którego mogę powiedzieć samochód nie ma samych zalet ma też ma by mógł być lepiej wyciszony poza tym nie wiem co by było gdybym miał silnik benzynowy chyba nie miał pewnie co narzekać bo kilka rodzajów zawieszenie możemy dokupić za 1000 zł zawieszenie sportowe które będzie o 15 mm dłuższy od standardowego który jest nazywany dynamicznym jeśli uznamy że to za mało Możemy też zakupić zawieszenie S Line który będzie kosztował 2700 zł i będzie o 25 mm niższe od standardowego czyli dynamicznego Możemy też pójść w drugą stronę i nie chce mieszkamy w trudnym terenie dokupić za tak zwany na złe drogi które będzie o 15 metrów wyższe od standardowego dynamicznego writing to też okazja do zmiany w cenniku i tak podstawowa wersja Audi A3 kosztuje teraz 100 zł więcej a więc 98200 zł mimo że bazuje i nie da silniku 12 TFSI tylko na silniku E10 TFSI warto jednak przyjrzeć w silniku mi to okazuje się że większość sensowne konfigurację Zamknij się w kwocie 120 dwadzieścia 150 000 zł choć jeśli ktoś mógł zaszaleć to 120 000 wydana same dodatki tak jak to mamie przypadku naszej testów nigdzie wartości dodatków wynosi około 18000 zł tak jak wspominałem ten samochód kosztuje około 250000 zł Co oznacza że na ten samochód moglibyśmy mieć Audi S3 i jeszcze nam zostało 50 000 na dodatki złą wiadomość jest dla nabywców zainteresowanych wersję Cabrio 3 drzwiową przed facelifting Emi nie sprzedawała się dość dobrze więc importer postoju wycofać ją za ofertę z ciebie te dwie wersje oferty a więc dzisiaj musi Prowadź na wersji Sport Bike inwersji limuzyny lifting Audi A3 został przeprowadzony mniej więcej w połowie cyklu produkcyjnego tego modelu Co oznacza że jeszcze przez morze trzy-cztery lata nie zobaczymy nowej generacji a trójki Czy to wystarczy aby podtrzymać zainteresowanie klientów na tym modelem na tyle aby trzecia generacja A to powtórzyłam że nawet pobiła rekord drugiej Wydaje mi się że tak bo chociaż zewnątrz ze zmiany w tym modelu nie są rewolucyjny to jednak nadzienie elektroniczny samochodu zmieniło się na tyle że zainteresowanie Powinno jeszcze wystarczyć na długo przy okazji nie myślę że należy się Audi parę dobrych słów za to że wprowadza nie takie nowinki jak Matrix LED czy wirtualny kokpit do samochodów segmentu C nie robiąc przy tym jakiegoś wielkiego Wow po prostu przychodzimy do salonu IV takie ocet w cennikach obcy które dotychczas były dostępne tylko w znacznie większych samochodach czym tak wracamy do początku naszego testu gdzie wspomniałem właśnie Audi postanowiło weź z segmentem Premium do mniejszych samochodów Jaki dać trzymają się tego konsekwencje czy to jest czytelne i oczywiste że Audi A3 utrzyma wczasowy poziom sprzedaży Ja trzymam kciuki za Audi A3 A3 wytrzymacie dziękuję za obejrzenie filmu do zobaczenia Oglądacie siły nic nie mówicie właśnie pojechałem w lusterku jak byś zrobiła mi połowę kołnierzyka zawinięta powinien tą Nie mogliście dać znać i tak Pamiętajcie o subskrypcji