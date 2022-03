Aston Martin AMB 001 w końcu trafi do klientów. To zjawiskowa maszyna

Wspólne dzieło Astona Martina i Brough Superior ujrzało światło dzienne w 2019 roku. Niedługo potem miało trafić do produkcji, ale wybuch pandemii pokrzyżował szyki. Nie udało się też w 2020 ani 2021. Aż do dziś, kiedy to Brytyjczycy ogłosili oficjalny start sprzedaży.