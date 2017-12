Armia wyda 60 mln zł na 39 Honkerów. Łączność wojska będzie polegać na karykaturze terenówki

W procesie zamówienia, a nie przetargu, podpisano umowę z firmą, która ma dostarczyć oddziałom łączności 39 nowych radiostacji wojskowych. Wszystkie mają być mobilne, więc zdecydowano, że zostaną zamontowane w samochodach Honker. Łączność armii na szczeblu taktycznym będzie polegać na samochodach, które były przestarzałe już kilka dekad temu.

Wybrane auta przeznaczone będą do zapewnienia łączności radiowej w sieciach i na kierunkach radiowych na szczeblu taktycznym w zakresie od 1,6 do 59,999 MHz, umożliwiając pracę zarówno w trybie głosowym jak i transmisję danych.

Jak się okazuje, na rynku występuje tylko jedna firma , która ma kompetencje do zrealizowana zamówienia. Chodzi o Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., które posiadają wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radiostacji KF na samochodzie oraz są jedynym w kraju certyfikowanym (przez producenta systemów radiowych HARRIS Corp.) zakładem serwisowym, szkoleniowym oraz posiadają autoryzację w zakresie instalacji i integracji systemów radiowych HARRIS na terenie RP.

Co ciekawe, wojsko czasem wyprzedaje nieco używane Honkery w cenach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za sztukę. Nie wiemy dokładnie, ile kosztuje zamontowanie w nim radiostacji, ale cena zbliżona do 1,5 mln zł to kwota, za którą można zainstalować w aucie bardzo wiele rzeczy.