Amerykanie wyślą śmigłowiec na Marsa. Znów będą pierwsi na świecie

W ramach misji Mars 2020 za dwa lata na Czerwoną Planetę zostanie przetransportowany autonomiczny śmigłowiec. Będzie to pierwszy tego typu statek, który będzie poruszał się w atmosferze innej niż Ziemia planety.

Rekord pułapu osiągniętego na Ziemi przez śmigłowiec to nieco powyżej 12 tys. m. Na powierzchni Marsa atmosfera jest jednak tak rzadka, jak na wysokości 3 tys. m na Ziemi. Śmigła maszyny muszą więc kręcić się z prędkością ok. 3000 obr./min. To dziesięciokrotnie szybciej niż w przypadku ziemskich helikopterów.