Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Biturbo 510 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #402

Cześć moja przygoda ze stelvio wyglądało dotychczas trochę jak Speed Dating najpierw krótka randkę i pierwsza ekscytacja na torze Jastrząb tam była wersja benzynowa potem dłuższa spotkanie w Krakowie Gdzie żeśmy polubiliśmy ha ha to pokazałem jej ten swój włoski temperament wtedy diesel No właśnie pomimo że to był diesel jednak na randkę z tobą która spodobała mi się najbardziej od pierwszego wejrzenia na targach musiałem czekać ponad rok informacje dla mojej żony ciągle mówią samochodzie pamiętacie mój pierwszy test cywilnych wersji stelvio mówiłem o wielu stylistycznych nawiązania w tym modelu do mniejszej Julie w przypadku odmiany quady folio jest oczywiście to samo bo jeden sportowiec garściami czerpie od drugiego na więc ze legendarną czterolistną koniczynkę na przednich nadkolach ponad 500 konno odmiany stelvio poznacie po przeprojektowany zderzakach z przodu z ogromnymi wlotami powietrza i spliterem a z tyłu z baterią działa przeciwpancernych oraz w potężnym dyfuzorem nie mogło zabraknąć wlotów na masce które w tej wersji dres mówiąc nie są jedynie ozdobą 20-calowe kutych felg czy też ogromnych zacisk kultowych wnętrze stelvio podobnie zresztą jak w jury kody folią ubogacona sportowe detale takie jak na przykład inaczej obszyta kierownica do ogromne mnie by łopatki przy niej czy elementy deski kierownicy wykończony włóknem węglowym jednak podobnie jak w jury Quadro folio wnętrze jest moim zdaniem trochę za bardzo ostateczne i brakuje to jakiegoś Ultra sportowego Manifestu tym że fotele w naszym testowanym samochodzie nie mają tej opcjonalnej karbonowej skorupy jaką widzieliśmy w drugiej Poczuli kolory folii oczekiwanie od stelvio są raczej wysoki więc z pewnym dystansem podchodziłem do stelvio Quadro folio czy nie Czekam i rozczarowanie Sprawdźmy to Dziewczyna z granatem w ręce wspomnę tylko o to podsumowanie wnętrza o pozycję za kierownicą bo to jest też ciekawe bo z jednej strony No siedzimy wysoko No siedzimy w suwie każdym jak nasuwa to ta pozycja za kierownicą jest zupełnie Okej zupełnie normalna natomiast ona jest o tyle dziwne w przypadku w przypadku Quadro folio że siedzimy troszeczkę za wysoko jak na to I jak ten samochód potrafi jeździć oczywiście to wszystko złudzenie i tak dalej no bo wiadomo z czasów musi być podniesione musi mieć swój prześwit Więc siedzimy dokładnie tam jak powinniśmy gdzie powinniśmy siedzieć jest to kwestia tylko przyzwyczajenie że wsiadamy mówiły Boże ten samochód nie przyspiesza w mniej niż 4 sekundy do setki ten samochód jedzie w zakręt jak po prostu jak chodzi albo i lepiej i ja siedzę metr od ziemi prostu musi być niehalo ale wszystko jest halo szczególnie Elektro fantastycznie trzymają doboki mnie chyba zbyt fantastyczna wytrzymają bo ja jestem chyba troszkę za szeroki tych boczków bardzo wyrzeźbionych nie da się niestety wyregulować na szerokość więc ja tutaj jestem tak dosłownie na wcisk ale to to sprawie przy okazji jeżdżę jeszcze lepiej mnie to trzyma na bok i jeszcze mniej marginesy przestrzeni żeby w zakręcie gdzieś mną telepało w prawo w lewo więc możemy powiedzieć że jest to dla mnie plus i zaleta ale dobra że może może najpierw Podsumuj A to jest kolejny raz kolejny w kolejny temat kierunkowskaz włączamy kierunkowskaz w Ostrym głębokim zakręcie on się wyłączy ale jeśli to jest zmiana Passat No może albo nawet trochę więcej niż zmiana pasa to on potrafi dalej dalej Właśnie tak nie grać i trzeba go wyłączyć to jest dosyć regularne w trakcie jazdy przez kilka razy zdarzy że trzeba go wyłączyć Tam gdzie w innych samochodach on by się sam wyłączył Ages kolejność tego już Obiecuję nie będę nie będę wracał do szczegółów do detali ważny jest tutaj te kotem opowiemy oczywiście pod maską V6 29 510 koni fakty są znane 600 cm w szerokim zakresie od 2000 do 5 000 to oznacza że on i tak jak się go kopnie To tak zawsze zredukuje i pojedzie oczywiście od razu wysoko nad to natomiast natomiast jeśli będziemy jechać teraz na przykład nawet jadę w trybie ani będziesz Dynamic nie i jadę w trybie No tak powoli powoli tutaj 50 Niecała mam 3000 obrotów naciskam a on po prostu wie co ma robić On ma mnóstwo Band obrotowego i on nie musisz wydrukować więc tempo w jakim Ten samochód się zbiera bez redukcji mocno nie kupujemy w gaz jest naprawdę też imponujący jest pewność siebie w na jednym biegu można przejechać całe miasto super No i do tego automatyczna skrzynia biegów osiem przełożeń plus napęd na cztery koła który No też można by uznać że sporo daje ale też trochę zabiera co zabiera znowu zaczyna Narzekać nie nie zaczyna narzekać jedyne Na co można ponarzekać to jest to że to nie jest Julia bo bo tak jeżdżą z Julią Julia quady folią ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko czy w ogóle w kosmos samochodem jeździłem jeździłem i nie chciało mi się Wysiadać i patrzyłem tylko jak poziom paliwa opadł wiedziałem że niedługo muszę wysiąść żeby zatankować ale ale to była czysta przyjemność motoryzacyjna przyjemność rozkosz Natomiast jeśli przesiadanie się do samochodu który jest o wiele wyższe które ma potężny trzeba świec porównaniu z Julią który ma środek ciężkości zupełnie w innym miejscu jest też troszkę większy jest też troszkę cięższy i ma tyle samo mocy No to jakby jest taki jest taka obawa A co będzie jeśli się okaże że on nie jest godzin do końca tej nazwy Quadro folio No i muszę wam powiedzieć że obawy zupełnie niepotrzebne Bo Samochód jeździ kapitalnie jedyny i tak tak jak mówi Jedyne czego może brakować w stosunku do oczywiście jest jakiś margines który chciał zacząć No nie będzie no nigdy czuję ale jedyne czego mi może brakować w stosunku do dziury to jest to że to jest też napęd na przód wie że to jest napęd na cztery koła który daje fantastyczną tutaj nieważne Mokre czy suche można jeździć naprawdę tak samo szybko jest super Natomiast ja z nadrukiem dawałaś z ten Smaczek że gdzieś tam na tym mokrym szczególnie a słucham Zresztą 4 Mods LT mordę bo zawsze w zakręcie dodać gazu zawsze można było tam troszkę nadsterowności uzyskać i się pobawić tutaj w tym samochodzie przy rozkładzie właśnie tutaj za chwilę jedziemy na zlot miłośników Alfa Romeo ale ja jeszcze do końca wrażenia z jazdy chyba będą krótsze bo już mu na słychać czyli na razie W każdym razie samochód prowadzi fenomenalnie i można by powiedzieć że z jednej strony super że ma napęd na cztery koła bo trakcje bo pewność siebie bo nieważne jaka pogoda no bo w końcu musi mieć z drugiej strony brakuje tego poczucie że w każdym zakręcie mogę pojechać bokiem To co dawała dziury ale poza tym na lekką poprawkę wejście na tym prześwietl ekkom poprawkę Wejdź na na na ten środek ciężkości ale poza tym ten samochód prowadzi czemu tak jakby to był hooked to jest niesamowite brzmienie proszę bardzo W każdym razie samochód prowadzi się fenomenalnie słyszeliście to brzmienie i teraz to ja to wszystko było który był Grace będzie tańszy nielegalne Bo w umowie odbierają samochód podpisaliśmy się że zebra jest nie będzie włączony wybór a nie będziemy testować zgodnie z umową Ja to tylko na chwilę włączyłem z pojeździłem wtedy rejestruje nara to że to nie był opady folią ale wiem że samochód naprawdę ma spore rezerwy mocy i przyczepności w każdym kończąc już te wrażenia z jazdy Powiem tak można to opowiadać opowiadać o hamulcach które fantastycznie chwytają trzymają i do pracy trzeba było się nauczyć tych hamulców bo on łapie on po prostu nie i przez chwilę wszyscy tam do ciebie do przodu dlatego że ja uderzyłem w te hamulce za mocno można było powiedzieć że że można to zmienić ustawienia amortyzatorów że samochód a przychodzi zakręty praktycznie się nie przechylając Nomad aktywne zawieszenie wszystko to działa to ja Podsumowując nie jestem absolutnie zaskoczony i minus wręcz odwrotnie spodziewałem się że znajdę w tym samochodzie mimo że quady Follow jednak więcej takiej typowej dla jednak większych wyższych samochodów taki ospałości troszeczkę więcej bezwładności natomiast no ten samochód to jak on skręca to jak on przyspiesza to jak on hamuje jak on brzmi to wszystko składa się w jedną spójną którą naprawdę można śmiało nazwać Quadro folio to nie zauważyliście że włoskie sportowe suvy atakują rynek Maserati Levante borgini urósł i stelvio Quadro folio I chodźcie z tej trójki i stelvio jest najmniej ekskluzywny i najtańsze to jednak pod względem wrażeń z jazdy Myślę że tym bardziej ekskluzywnym suvą tak bardzo nie ustępuje Potwierdza to choćby czas okrążenia na Bookingu 7 minut 51 sekund to jest czas jest naprawdę lepszy Nie jeszcze wiele samochodów które uznajecie za bardzo sportowe także jeśli jesteście zainteresowani prawdziwym sportowym włoskiem suvem to myślę że na tle ceny Lamborghini czy Maserati 408 300 zł bo od tej kwoty zaczyna się całe Quadro folio stelvio Quadro folio nie będzie aż tak Pozostaje tylko wybrać się do salonu i zamówić swoje zapraszaj a tymczasem Wsiadam do niego i lecę jak najszybciej do domu tym samochodem akurat szybko można bez problemu załatwić i tłumaczę się żonie z tego wszystkiego co mówiłem na początku filmu Trzymajcie za mnie kciuki