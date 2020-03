Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 170 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #067

WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test Alfy Romeo Giulietty z silnikiem 1.4 TB o mocy 170 KM mamy ostatnio szczęście do samocho … Rozwiń Transkrypcja: mamy ostatnio szczęście do samochodów które są nazywane imionami ostatnio był Adam imię męskie na które troszkę po Narzekałem natomiast tym razem nie mam żadnych uwag to jest piękne imię dla samochodu Zapraszam na test Alfy Romeo Giulietta trochę wychodzi tak że zaczynamy od obrabianie Julii pewnej części ciała ale tak już Zacznijmy od tyłu z tyłu widzimy bardzo charakterystyczne światła szczególnie w nocy są nie do przeoczenia ani też nie nie do pomyślenia bardzo długa linia które się zabija na końcu w Wygląda rewelacyjnie jeśli się przejrzymy temu jak wygląda Jaki jest Jaki jest kształt tylnej szyby to również dostrzeżemy to bardzo łatwo takie takie nawiązanie dobry spojrzymy na tylny zderzak jestem bardzo wysoko uprowadzony To też widać że projektantom zależało przede wszystkim na wyglądzie i co tu dużo mówić bo wyszło rewelacyjnie niedobrze oczywiście również wzór felg są piękne ale życzymy szczęście przy każdym myciu było do mycia tego do 300 do 300 do blasku będzie oczywiście bardzo trudne i ucho całej sylwetki to jest to co widzimy z przodu w bardzo charakterystyczny grill typowy dla marki scudetto tak przynajmniej się pisze nie jestem mistrzem jeśli chodzi o włoski mamy też rewelacyjnie ukształtowane bardzo charakterystyczne lampy z światłami LED do jazdy dziennej więc mamy bardzo charaktery to jest chyba najmocniejsze punkt wyglądu altech dyspozycji Mamy 6 silników przy silnikiem diesla 3 silniki benzynowe benzyny o pojemności 1,4 wszystkie zaczynają się od 105 koni następnie jeszcze inne mocniejsza wersja 172 testowana przez nas natomiast diesle są trzy jak powiedziałem również 105 koni najsłabsza jednostka następnie mamy dwulitrową o mocy 150 koni dwulitrowa o mocy 170 koni mechanicznych testowany przez nas silnik to jest 14 TB o mocy 170 koni mechanicznych dostępnych przy 5 tysiącach obrotów moment obrotowy to jest 250 km dostępny przy 2500 obrotów prędkość maksymalna 218 na godzinę więc całkiem nieźle jak na pojemność 1,4 do setki i to również dobry wynik 78 bardzo dobrze natomiast spalanie producent obiecuje 46 w trasie i około 7 przecinek w mieście natomiast nie wyjdzie nam że w trasie zejdziemy co najwyżej do sześciu Natomiast w mieście musimy się liczyć ze spalaniem rzędu 10 litrów przy bardzo intensywnej i w cyklu mieszanym znaleźliśmy w komputerze pokładowym spalanie z ostatnich 600 kilometrów Zaznacz wyjeżdżone przez dziennikarza więc bardzo ostro w trybie tekstowym spalanie wyniosła Myślę że również rozsądna wartość Jak to jak to 170 konny samochód który który jest jeżdżony raczej i niezbyt oszczędnie samochód kosztował 300 kg co też tłumaczy dlaczego spalanie nie jest aż tak wysokie po prostu auto jest stosunkowo lekkie baku mieści się 60 litrów a więc w trasie możemy przyjechać Extreme prawie 1000 km ale Zakładając że będziemy używać tej mocy to myślę że należy raczej tak liczyć się z 700 kilometrowym odcinkiem bez tankowania spełnia normę Euro 6 a jeśli już tak się przyglądać się temu Co znajdziemy pod po otwarciu maski Po pierwsze bardzo wygodne i łatwe dostęp do wymiany żarówek a po bardzo ciekawe kieszonki które dostaje po raz pierwszy widzę takie rozwiązanie mamą prostu tutaj dodatkowe chyba taki bagażnik jak w Porsche z przodu możemy coś schować Często też 2 od razu z Warto zwrócić uwagę że bardzo przyjemne zimne klamki przyjemny w dotyku przyjemne w uchwycie naprawdę świetnie rozwiązanie w świetle po otwarciu Zwróć uwagę na to że mamy wersję ekskluziw oczywiście bardzo ładne fotele skóra i tak dalej Natomiast te progi które No tutaj jest napisane A one są niestety w wersji plastikowej ja nie twierdzę że inni producenci nie stosują w tym miejscu plastiku ale przynajmniej udają że jest to jakieś aluminium Chrome czy inny metal to jest natomiast czarny plastik wygląda to moim zdaniem przeciętnie Fotele są regulowane w kilku płaszczyznach możemy to regulować standard parcie standardowo oczywiście przód tył możemy oczywiście regulować wysokość jak również dołem tego tego przycisku możemy wysuwać lub słuchać regulację podparcia lędźwiowego Mamy również inne 3 pamięci jak również podgrzewanie tego fotę miejsce w Kierownica jest regulowane oczywiście w dwóch płaszczyznach proszę bardzo no osiowa mamy na wysokość więc z tym nie ma zaraz przestawia fotel bliżej mniej więcej tak i teraz nie więcej siedzę tak jak siedzieć powinienem nad głową miejsca Mam niezbyt wiem to jest góra dwa palce powiedzmy nad głową więc więc jest tak w sam raz natomiast natomiast Sprawdźcie ile miejsca zostało zamów pierwsze to od razu próbuję złapać klamka klamka to jest oczywiście tradycja tak musi być nie A czy to jest wygodne czy nie to jest inna sprawa Ja wolę wers ale to jest klamka schowana w słupku C wróci uwagę że szyby są otwarte maksymalnie i szyby Łukasz Pokażesz co otwarte maksymalnie i do końca się nie schował a teraz zajmij mi miejsce z pójść i od razu ile za mną tego miejsca zostało zbyt wiele nie ma ale spróbujmy dobrej myśli i jest źle tam za sobą niestety się nie zmieszczę nawet wciska kolana do wnętrza tego fotela dlatego że niestety to jest to dosyć twardy fragment Już się zaczyna więc ja to się nie mieszczę gdybym jednak jakimś cudem O tak to wtedy nad głową również nie ma miejsca i moja głowa ląduje Niestety w podsufitce do końca wyprostować się nie mogę zakładając że jednak bym się tutaj zmieści warto tutaj zwrócić uwagę i skrytykować w samochód że niestety podświetlenie z tyłu jest powiedzmy Tak średnio średnio bo bo bo nie jest tuż nad głową tylko znajduje się bardzo daleko z tyłu jest to taka szczerze powiedziała że niezbyt nowocześnie wyglądająca lampkę może nie wiem czy Łukasz widać widać Wygląda to tak troszkę wczorajsze Szczerze powiedziawszy No ale żebym podświetlenie oczywiście jest mamy to schowek 1 pomysłowy drugi mamy mikroskopijny schowek w drzwiach raczej bardzo niewielki jak również mamy to jeden nawiew pośrodku i średniej wielkości ale bardzo szeroki środkowy zbiornika otwieramy bagażnik otwierany w ten sposób że naciskamy na logo Alfa Romeo po naciśnięciu zamek odskakuje i możemy po klapy bagażnika bagażnik ma pojemność pojemność 350 l nie jest to zbyt ogromna wartość ale z bagażnik ma parę przydatnych praktycznych mamy zaczepy do mocowania siatki w mamy haczyk to po prawej stronie do przywiezienie mi jakiś zakupów Mamy również po lewej stronie wyjście 12 Wojtek również źle pod światła mamy też taki schowek po prawej stronie 1 schowek po lewej stronie który został niestety zajęty już w salonie przez przez gaśnice Natomiast pod podłogą znajdziemy podłoga jest taka składana na kilka razy to pracuje wyciągnięcie nie jest proste bo to ona się niestety spotyka z tą gaśnicą mamy miejsce na koło dojazdowe które które niestety jakby tutaj nie zostało zamontowane mam to zestaw dosyć wysoki próg załadunku są też o tym wspominałem Podczas omawiania tego jak ten samochód wygląda że jednak dla wyglądu poświęcono pewne praktyczne walory i to jest niestety Te walizki będziemy musieli podnieść dosyć wysoko i do jeszcze wspomnieć warto oczywiście o rozkładaniu tylnych foteli klasyczny składany w zasadzie składamy oparcie u niej proszę bardzo producent nie podaje chyba dokładnej wartości i uzyskamy po złożenie widać że podłoga nie jest idealnie równa natomiast natomiast o tym też nie wspomniałem w trakcie w trakcie umawianie tego co się co się znajduje na tylnej kanapie z tego powodu że ją rozkład zmieściłem na tyle żeby się przytulić na prawą stronę mamy tam podłokietniki Mamy również jak widać miejsca do przewiezienia nart i na koniec coś co mnie bardzo rozczarowały i to jest takie dodatkowe powód dla którego dodatkowe się upewniam że dla Włochów najważniejsze jest wygląd my ale użyteczność niekoniecznie w tym przypadku akurat ja nie wiem czy te klamki tutaj Łukasz Musiał być pokazać te klamki czy one wyglądają piękniej niż innych samochodach w których jednak ten uchwyt jest bardziej ergonomiczny to jest tak bardzo ostra więc jak weźmiesz Byśmy z mrożonymi rękami musieli wpłacić i pociągnąć dół ta klapa stare Całkiem spory opór to spod na to trzymamy się za coś bardzo ostrego to musimy jeszcze pociągnąć dodatkowo bardzo niewygodne dwa uchwyty z każdej strony obydwa tak samo i niewygodne bo ostatnio to jest Alfa Romeo Juliet się nastąpiło sporo zmian najbardziej zauważalną z nich jest oczywiście to że monitor systemu multimedialnego powędrował z góry konsoli na jej część przez to stało się też bliższy kierowcy i można to łatwiej sięgnąć jest dotykowy i wylądował w takim Wydaje mi się że bardziej naturalny miejscu drugą zmianą i to dużo przyjemną dla mnie to było to że ktoś wreszcie zmienił oprogramowanie w tym systemie ponieważ ja kiedy Odebrałem ten samochód piec co zrobiłem to nie zacząłem jeździć kręcić silnika sprawdzać w zakręt Ja zaczęłam klikać po tym systemie Bo ja dobrze pamiętam jak to to działało w poprzedniej generacji tego systemu to było bardzo nie ergonomiczne i wręcz czasem frustrujące to po zmianach wszystko tak jak powinno Jest duży plus to face lifting przyniósł bardzo pozytywne zmiany jeśli chodzi o elektronikę jeśli chodzi o wygląd mapy jeśli chodzi o łatwość połączenie się z telefonem komórkowym wszystko na bardzo dobrym poziomie również na czym możemy powiedzieć że szkoda że nie zmieniono przy tym komputera pokładowego którego nie wiem czy teraz widać w kamerze zaraz będzie widać to jest wciąż taki monochromatyczny ekran co prawda tutaj w miejscu DNA pojawia się kiedy zmieniamy biegi właśnie informację że należy zmienić bieg i wtedy ta info jest żółte ale poza tym wszystkie ustawienie które są to wszystkie informacje są pokazywane w takim czerwonym kolorze który jest oczywiście ładne ale na tle innych producentów klasy premium o której Alfa się porównuje niestety wszyscy prowadzący na szczęście wszyscy pozostali stosują kolorowe wyświetlacze to jest można powiedzieć że monochromatyczny poza tym Oczywiście jeśli będziemy oceniać w wygląd dochodów No to niewątpliwie wnętrze samochodu nadąża za wyglądu za ten co ten samochód reprezentuje sobą z zewnątrz więc jest ładnie jest statycznie i jest jest jest przyjemnie po prostu dobrze się spędza czas w tym samochodzie nowym można zwrócić uwagę na przykład NATO pokrętła bardzo wygodne bardzo łatwo się tutaj wydają takie czytelne dźwięki Może to nie jest takie bardzo ostre przełączanie jak w innych Markach ale to jest świetne rozwiązanie więc więc to jest kwestia gustu i wydaje mi się że to jest to to jest rozwiązany dobrze Mamy również to charakterystyczne przewód Ten charakterystyczny przełącznik systemu DNA który funkcjonuje w ten sposób że to na górze mamy transportową wersja Dynamic na środku netro i na dole mamy o r i w tej chwili mamy włączony The jesteś chciał przełączyć na ten to ja tutaj wolałbym żeby to wyglądało tak że po prostu jestem na dół i To się przełącza na N tymczasem trzeba nacisnąć na dół i poczekać to chwilę trwa w trakcie jazdy wolałbym patrzeć na to czy to się przyłączy czy nie więc więc to wolałbym żeby się wyłączało szybciej druga uwaga jest taka że jeśli chce przełączyć z trybu a nade to wtedy nie możemy tego zrobić jedną nacisnę musimy napisać raz musisz nacisnąć i poczekać 2 jest o przyłączenie wędrowania tych ustawień ze skrajnych pozycja i doskonalenie pozycji jest jest wymaga tak że paru sekund czasu zbyt dużo prostego już pozostając przy elektronice mamy to wyjście na kartę SD bardzo bardzo pod ręką bardzo ergonomicznie Chociaż szczerze powiedziawszy Alfa mogłoby to być rozwiązany troszkę bardziej estetycznie ale jest pod ręką więc to jest to to jest kluczowy to w sumie aż niezwykłe dla Włochów że na pierwszym miejscu tutaj ewidentnie była był praktyczny wymiar a nie to żeby to wyglądało przede wszystkim ładnie mamy też wejście USB mamy możliwość połączenia systemu start-stop oprócz tego w zasadzie z wyglądu największe morze z rozczarowaniem To może za dużo powiedziane ale jest moje zdanie kierownica która jak na mój gust troszkę nie nadąża za całą resztą poza tym jest Nie wiem czy to za ciebie to za dużo ciężko mi określić dokładnie co mnie nie leżę ale coś jest w niej nie tak jak ja bym tego oczekiwał być mąż dyskrecję przesiadki Z innego samochodu gdzie były inna tak bardziej by mi które mi pasowała w jedną rzecz na pewno mi się to nie podoba i to już jest taka bardziej kocham was bardzo konkretna rzecz to są te przyciski Nie da się ich tak łatwo wyciąć bo są zupełnie płaskie trzeba na nie popatrzeć Nie nie ma czasu zmieniła twoje znaleźć a druga rzecz że zostawiając pory opór więc naciskając to te przyciski No to musimy na sporo siły przyłożyć to mogą być rozwiązane również odrobinę lepiej a Oczywiście chodzi o kolorystykę wnętrza to mamy to było sporo możliwości wyboru to mamy akurat takie połączenie czarnego plastiku miazga z takim w takim brązowym Natomiast mam uwagę do tego jakie tworzywa są zastosowane w środku ponieważ w samochodach Powiedzmy że nie klasy premium mamy taką sytuację że tutaj najczęściej mamy to choć trochę miękkie tworzywo turniej że już się zaczynają Powiedz moje różnego rodzaju zmiany natomiast to na górze zwykle jest podmiot dominujący Co to jest twarda ten brązowy pas delikatnie się ugina Choć wydaje troszkę jakieś takie skrzypienie ale to myślę że to nie jest zupełnie krytyczne na to na przykład grafitowe fajne Zresztą fragmenty tak ładnie wyprofilowany jest niestety znowu zupełnie zupełnie twardy niżej to rzeczywiście już nie będzie więc wszystko jest twarde a Najwięcej kontrowersji wzbudza rozbudzają drzwi moim zdaniem Dlatego że też to jest wszystko otwarte to mamy minimalnie miękko i drzwiach podłokietnik to jest największa tragedia moim zdaniem Dlatego że on jest praktycznie zupełnie twardy efekt jest taki że oczywiście kierowca tutaj lewy łokieć swój będzie musiał naprawdę nie poczuć w kilometrach spoczynku na takim twardym podłokietniku na szczęście tą drugie podłokietnik jest dużo bardziej przyjemny i wygodny ale do niego też jakbym się upał No to mógłbym mieć taką uwagę że po pierwsze nie jest przód tył a po drugie jedyny w ustawieniu to jest tak albo go nie ma albo on jest nie ma to jakiś takich pozycje pośrednich ale w środku znajdziemy Całkiem spory schowek ładnie wykończony więc jeśli chodzi o praktyczny wymiar No to mamy tak mamy ten schowek mamy takie dwa miejsca na na to można pokazać mamy takie dwa miejsca na kubki i możemy Możemy ewentualnie te miejsca wykorzystać na przechowanie a powiedzmy że komórki to mamy miejsce na jakieś drobne Mamy również schowek na pasażerem który jest dosyć wąski ale dosyć pojemny tam naprawdę jest dużo miejsca możemy tam sporo rzeczy schować natomiast drzwiach niestety nie będziemy mieli zbyt dużo miejsca to jest bardzo wąski wąski kimonach moc takie same więc ja tutaj z trudem tak naprawdę mogę schować okulary więc nie o wkładanie jakieś butelki a już półtora litrowej butelki raczej nie ma mowy bo pokrętła do regulacji nawiewu Fi temperatury nie znalazło się niestety miejsce na jakikolwiek schowek więc ta komórka o której wspomina znaleźć tutaj w w tych upływu Chwytak na kulki to jest dla niej jedyne rozsądne miejsce Jeśli chodzi o miejsce pomiędzy kierowcą a pasażerem dlatego że to nie ma nawet powiedzmy sugestii najmniejszej producenta Gdzie można było odłożyć telefon komórkowy jeszcze ma o niej zapomniałem o szarpanie za klamkę szarpnąć Proszę bardzo ciszę to jest dosyć standardowe sytuacja czyli po pierwszym szarpnięciu te plastiki jakoś tam się na szybko musiał ułożyć za drugim za trzecim razem cicho natomiast same drzwi są zmontowane Bardzo solidnie i prawie w ogóle się nie odkształcają nie odkształcają i wreszcie rzut okiem nad głową taką dosyć przyjemną tapicerka chociaż nie wiem tyle że jest jest okej mamy też oczywiście lusterko z takim małym małym ale podświetleniem jesteście w naprawdę bardzo mocno na plus przede wszystkim to z czym kierowcę obcuje praktycznie cały czas Czyli mamy mamy tutaj cały ten system multimedialną się zrobił naprawdę bardzo i niefunkcjonalne jak się kończy no no no Wyłącz światło No to jak się kończy to że siedzieliśmy i nagrywaliśmy nasze opowieści z włączonym światłem wyłączonymi światłami i z włączonym ogrzewaniem fotele albo prezenter chciał mieć ciepło proszę bardzo chcemy gdzieś pojechać i mamy to bardzo dobrze koniec akumulatora okej udało się odpalić samochód niech tajemnicą naszą bo zostanie jak ale mieliśmy obok drugiego auta więc problemu nie było natomiast chwilę po od okazuje się że nie jest w stanie kontrolować ciśnienie w oponach jak również SP Wciąż jeszcze z braku prądu z wrażenia nie jest gotowe do pracy więc poczekać aż samochód całkiem się ogarnie i pojedziemy dalej No to o widoczności będę musiał opowiadać Przy włączonym Przy włączonym silniku dlatego że już teraz drugie czarować prądu to by w obrotomierza i porządku i prędkościomierza są takie bardzo charakterystyczne ładne czytałem na myślę że do tego nie możemy mieć za na zewnątrz mamy lusterka które nie są jakieś wielkie ale myślę że wystarczające słupek A moim zdaniem mógł być odrobiny cięższy natomiast najwięcej uwag mam do tego że krawędź przedniej szyby jest niestety dosyć ślisko więc mojego punktu widzenia dwumetrowca Proszę spojrzeć które oglądanie Czy światła się nie zmieniły jest dosyć pracochłonne bo należy się skryć i patrzeć podobna sytuacja jest z tym że mamy dosyć nisko zawieszone wewnętrzne lusterko co my też ogranicza widoczność na 1:00 na 2:00 również nie jest dobrze ponieważ ten słupek A jest dosyć Gruby idziemy dalej mamy dosyć się również gruby słupek C ale to nic specjalnego w samochodach jest w porządku również chodziło jakby wyczucie gdzie kończy się samochód to chyba bo z tym nie powinno być problemu chociaż tylna szyba jest dosyć mocno pochylona ale ze znalezieniem tego końca samochodu jest dosyć łatwe możemy oczywiście również włączyć Bieg wsteczny i wtedy uruchamia nam się zestaw kamery cofania akurat w naszej wersji wyposażenia nie ma więc możemy w ten sposób się wspomagać jeśli chodzi o o cofanie i podglądać widzą nasze czujniki parkowania No i pozostałe elementy Myślę że pokazałem już w ramach w ramach omawiania wnętrza a teraz przy okazji tego że zrobiło się troszkę cię nie widać jak ten jest ładnie w nocy w takim charakterystycznym czerwonym kolorze podświetlony się tak jak sobie tego życzymy dosłownie dlatego że mamy to system który zależności od ustawienia sprawia że samochód jest albo bardzo sportowy albo takie powiedzmy normalny albo bardzo ostrożny nakaz nawierzchnia na śliską nawierzchnię B odpowiada za Dynamic naturalny a a za Overlord 4 każda pogoda o tym ostatnim nie będziemy mówić w normie stróża idę jest bardzo dużo chyba jeszcze w żadnym w samochodzie nie widziałem tak intensywny tak tak dramatycznych zmian w zachowaniu przede wszystkim silnika dlatego że kiedy jedziemy jednostka e powiedzmy jedziemy teraz co czwórką jednostajnie 90 na godzinę i przełączamy na d i nagle silnik jakby troszkę mu powietrze schodziło i powoli znowu jedziemy na stajnię teraz 80 dodajemy film i czuć dosyć mocny zostać mocne takie pchnięcia do przodu tak jakby ktoś tam silnikowy wbił w Pile I am się chce troszkę szybciej pracować to jest to jest fajne że możemy w jednym ruchem zmienić zauważalnie a nie tylko tak jest bo jest tylko naprawdę zauważalnie silnika ale nie tylko silnika dlatego że zmienia się również sposób pracy to układu kierowniczego to prawda nie on nie staje się takie bardziej bezpośredni to raczej jasną tego do odczułem zmniejsza się siła układu wspomagania układu kierowniczego więc tylko trudniej nam obracać kierownicę a nie czujemy wcale z drogi nie dostajemy więcej informacje wspomnieć o układzie o zawieszeniu które które jest dosyć komfortowy jak na tak sportowo nastawiony samochód a jednocześnie całkiem pewnie się trzyma na zakrętach nawet na większe prędkości jesteśmy w stanie wykonać szybki manewr absolutnie nie ma nie ma niczym nie czegoś czy musiałbym walczyć po prostu auto dokładnie skręca skacze z jednakową pasów na drugi ląduje tam i jedzie dalej prosto więc zawieszenie bardzo dobrze i odpowiada temu co obiecuje 170 konny silnik silnik Oczywiście to jest poezję świetnie Proszę bardzo 5000 obrotów 6000 obrotów błyskawicznie się wkręca i brzmi tak że aż chce się go słuchać więc to jest Kolejna dobra wiadomość klientów naprawdę będziecie chcieli słuchać ty jak ten silnik brzmi na wysokich obrotach no i na koniec może fotele fotele mimo że wyglądają rewelacyjnie i Zresztą udają się szerokim zakresie regulować to nie oferuje o moim zdaniem wystarczającego podparcia bocznego więc w mocniejszych zakrętach będziemy musieli jakoś tak się zabierać ponieważ jego boczne tutaj pod para nie jest moim zdaniem wystarczająco mocne na ostre zakręty która zresztą samo auto przychodzi bez zarzutu wyciszenie na postoju 43 równe wyciszenie do 90 75 i 9 wyciszenie przy 130 69 i 4 ile za przyjemność obcowania z tą pięknością od 69000 zł za podstawowy silnik 1,5 o mocy 105 koni Jeśli chcemy jeździć nie tylko pięknie ale też szybko to prawdopodobnie będziemy chcieli mieć o mocy 170 koni mechanicznych tak jak w tym testowanym samochodzie i wtedy cena Oczywiście będą już zupełnie inne 88000 zł kosztuje najtańsza wersja z tym się to ciekawe będziesz mieć wersję ekskluziw to wtedy musimy się liczyć z wydatkiem i już 93000 zł i postanowiliśmy porównać Te najbardziej w wersję z mocnym 170 konnym silnikiem z innymi przedstawicielami tego gatunku czyli Fordem Focusem pomocy z około 100 koni w wersji Titanium i Oplem Astrą która również jest wersja Cosmo z mocnym 170 konnym silnikiem Ford Focus kosztuje 79500 natomiast Opel Astra kosztuje 87500 zł Wychodzi na to że Alfa Romeo Giulietta w wersji z tym mocnym silnikiem jest naj katalog mówi o 93000 zł ale pamiętajcie o tym że Samochody te w katalogach kosztują swoje a w salonie kosztują swoje więc zaraz Astro jaki Fordem jak i Alfa Romeo wyjedziemy z salonu o wiele taniej jest oczywiście tylko kwestie aktualnych promocji i rabatów i upustów ale przede wszystkim waszych bez zdolności negocjacyjnych To już pozostawiam dilerom i wam samym natomiast porównują z same katalogi Wychodzi na to że Alfa Romeo z punktu widzenia z twojej wyceny aspiruje do tej klasy premium przynajmniej ze mną tylko jest moje ulubione pytanie czyli kupić czy nie kupić Alfa Romeo Giulietta poleciałbym osobą którym na wyróżnieniu się zależy na tym żeby mieć rzeczy w garażu w auto w bardzo wysublimowane auto które wygląda inaczej niż wszystkie a już na pewno wygląda pięknie Alfa świetnie się w tej roli sprawdzi Oczywiście jeśli ktoś do tego chcę również siedzieć szybko dynamicznie i z emocjami to również z tym mocnym silnikiem doskonale natomiast musi się zmierzyć z kilkoma problemami które niestety nękają ten ten model mianowicie no przede wszystkim to włosie kiedy projektowali ten samochód to zastanawiali się stojąc na Rozdrożu praktyczność kontra design i zdecydowanie obrazili się w kierunku designu i posty Tam troszkę Na Uboczu te kwestie praktyczne A nawet ergonomiczny co wyszło w kilku miejscach w tym samochodzie musimy też pamiętać o tym że niezależnie od tego jak bardzo dobrze się wynegocjować cenę za ten samochód to jednak przy jego odsprzedaży musimy się liczyć z dosyć dużą utratą wartości i porównań w porównaniu do powiatu chociażby niemieckich konkurentów Tak więc to też należy wziąć pod uwagę Tak czy inaczej wydaje się że takie całokształt samopoczucie kierowcy kiedy on jedzie w samochodzie jest warte tego żeby spróbować przygody z tą włoską w tym bardziej że będzie to chyba jedyna Włoszka o którą wasza dziewczyna nie będzie zazdrosna