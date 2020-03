WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Alfa Romeo Giulia kontra 159 - która ma więcej "alfizmów"? Porównanie Alfy Romeo 159 TI i Giulii 2.0 TBI Witam was serdecznie drodzy widzow … Rozwiń Transkrypcja: Witam was serdecznie drodzy widzowie kanału Autocentrum Mieliście już okazję oglądać porównanie dwóch generacji Peugeota 508 a tym razem przyjrzymy się dwóm generacją Alfa Romeo testując niedawno 5 Pokłóciłem się o to aby napisać o niej że jest to Peugeot który chciałby być Alfa Romeo czy miałem rację o tym przekonamy się dzisiaj Ale zaczniemy od tego auta które już który jest z nami już kilkanaście lat zarówno Alfa Romeo 159 jakiej bezpośredni poprzednich 156 debiutujący wzbudziły zachwyt w świecie motoryzacji obywatel samochody nie należą do kanonów piękna nie tylko w swojej klasie ale ogólnie w świecie samochodów pomimo 15 lat na rynku 159 nadal wygląda świeżo ze swoim drapie lądem sześcioma okrągłymi lampami typowym oczywiście scudetto i ogólnie bardzo sportową linią tutaj tak jak i w poprzek styl widać w każdym detalu obecna generacja dużej Alfa Romeo również pod tym względem nie zawodzi jako były posiadacz Alfa Romeo miałem 156 Sport Wagon z silnikiem diesla wiem że niekoniecznie wszyscy podważają te jednostki pod maską tych samochodów mogę powiedzieć tylko tyle kiedy dowiedziałem się że będę testował ten samochód radość była nie mniejsza niż przy Porsche 911 ten samochód wzbudza jednoznacznie pozytywne emocje już od pierwszego wejrzenia patrzysz na nią i wiesz lampy scudetto przetłoczenia zderzaka duże felgi linia Boczna z licznymi przetłoczeniami linia dachu skończywszy na tylnych lampach wszystko tutaj jest styl styl piękno i choćby nie wiem co Nie da się o tych samochodach pogadać inaczej Ja wiem że to jest oklepane Ja wiem że każdy to mówi ale kiedy obcuje się z tym samochodem bezpośrednio inne słowa słowa typowo testowych pomiarów wymiarów i kształtów po prostu schodzą na dalszy plan A jak auto prezentuje się w środku dla to jeździł samochodami tej marki można powiedzieć tylko jedno to jest to czujemy się jak w domu kochamy to miejsce kochamy tą przestrzeń mówiąc przestrzeń nie mam oczywiście na myśli ilości miejsca w środku bo tutaj jest jej akurat tyle ile za dużo nie jest jej na pewno za mało natomiast chodzi o to jak to wszystko wygląda oto jak to wszystko jest zaprojektowane o zegary w tubach o kierownicę z logo Alfa Romeo które w tym przypadku jest czarno-białe o wykończenie wysokiej jakości materiałami tutaj praktycznie nie występuje plastik owszem nasza testowa Alfa Giulia jest wyposażona w opcjonalnie obszytą skórą deskę rozdzielczą czy boczki drzwiowe Natomiast te elementy które w aucie które mogliście już oglądać na naszym kanale były drewniane tutaj wykonane są z metalu to nie jest plastik który możemy w łatwy sposób zarysować Tutaj wszystko jest na takiej jakości i tego tego się nie gubi Kiedy podczas poszukiwania jakiś gorszej jakości sięgamy gdzieś niżej czy głębiej do Zaca ale to nie jest jeszcze wszystko bo to oferuje nam chociażby Skoda Superb Alfa to też pewnego rodzaju archaizmy czyli chociażby dziwnie u mnie przełączniki albo dziwnie skonfigurowane pewne elementy i jeżeli chodzi o ten samochód ciężko jest je znaleźć w poprzednich generacjach zdarzało się to ta ergonomiczne rozwiązania tutaj już raczej ich nie ma natomiast gdy byśmy się mieli czepiać to na tunelu środkowym znajdziemy 1 Cup Holder i miejsce w zasadzie chyba na kluczyk jeszcze jest tylko jedna taka rzecz która zwróciła moją uwagę która nie do końca może pasuje do charakteru tego samochodu tak jako takiego nowoczesnego Sedan aspirujące go do Damiana czegoś więcej niż tylko marki sportowej mianowicie ekran całego systemu infotainment w przestrzeni pomiędzy zegarami a w tym tutaj dekorem jest bardzo duża to jest duży kawał ciemnego plastiku który spodziewaliśmy się że w całości będzie ekranem jednak ekran zaczyna się mniej więcej tutaj tuż za tym fragmentem na którym pokazana jest mapa nawigacji może zostawili to sobie jako opcję zrobienia czegoś nowego po liftingu cofając się o generacji do tyłu w zasadzie przechodząc z dowolnej dużej Alfy pomiędzy genem natychmiast wiemy że siedzimy w tym samym samochodzie w tej samej w tym u tego samego producenta znowu mamy charakterystyczne zegary konsole lekko kierowcy zarówno 159 jak i w 156 mieliśmy dodatkowe 3 zegary na tej konsoli które poza tym że oczywiście dostarczają nam pewnych i które równocześnie mogłyby się oczywiście znaleźć na zegarach to przede wszystkim są one przepięknie opisane we włoskim języku mamy to benzyna Aqua No Turbo słowo międzynarodowe w nowszej Alfie w Julie niestety tego już nie znajdziemy tutaj mamy za to pewien alfim mianowicie przełącznik centralnego zamka który w większości współczesnych ulokowany jest razem z sterowaniem szyb na drzwiach to tak znajduje się w zasadzie sama osamotniony na tunelu środkowym Na tunelu między siedzeniami w Alfie 156 było jeszcze ciekawiej ponieważ na tunelu środkowym znajdowały się włączniki do światła przeciwmgielnego tylnego i halogenów przednich oraz sterowanie No cóż alfies mi pełną gębą o tym że w jury nie brakuje z tyłu miejsca mogliście się już przekonać kilka lat temu kiedy ten samochód testował Zachary kiedy bez problemu przeszedłem testy A jak jest w starszym modelu że jest troszkę mniej miejsca ale za to zdecydowanie wygodniej się wsiada przestrzeń pomiędzy krawędzią kanapy a słupkiem b wysokość progu dają tutaj Zdecydowanie więcej miejsca na operowanie stopami wersja 107 159 i która jest z nami jest w pakiecie t i e w ramach tego pakietu mamy niestety Wiesz już że moje ulubione czarne wykończenie wnętrza w pełni czarny z czarną podsufitkę i czarnymi słupkami nasza testowa druga velotur z tym przynajmniej fragmencie wnętrze ma jasne a to zdecydowanie poprawia ogólne odczucia przynajmniej moje rzecz która nie do końca może dotyczy wyglądu zewnętrznego chociaż niewątpliwie na niego wpływa to rozstaw osi patrząc na Alfę drugie widzimy że zarówno przednie koła jaki tylne są mocno odsunięte od siebie z Wisły sugerują że prowadzenie tego samochodu będzie jeszcze lepsze niż w przypadku poprzednika przyglądając się bagażnik o naszych testowych samochodów widzimy że już na oko objętość jest praktycznie taka sama przy czym 159 jest wysoki próg załadunkowy i Bagażnik jest nieco krótszy w jury natomiast progu załadunkowego prawie nie ma jak w bagażnik jest za to znacznie dłuższy bagażnik dżuli ma jeszcze jedną istotną innowacje przynajmniej w świecie Alfa Romeo mianowicie możliwość złożenia popatrz siedzeń nie będę się rozładował na temat wyposażenia bo o tym już nieraz Słyszeliście mamy to oczywiście automatyczną klimatyzację grzane fotele regulowane elektrycznie mnóstwo innych rzeczy ale są takie drobiazgi na które ja jak zwykle zwracam uwagę są to chociażby drzwi Dzięki znajdujące się przy kierownicy kierunkowskazami nie ma dolnego czy górnego położenia podobnie jak w niektórych modelach BMW ma ona tak jakby dwa swoje skrajne punkty w zależności od tego czy przez ten pierwszy czy drugi migacz mrugnie 3 razy lub załącz się na stałe i dopiero powtórne w przeciwnym kierunku naciśnięcie Dzięki go wyłączy w bardziej nie praktycznym i bardziej niecodziennym rozwiązanie natomiast dźwigienka sterująca wycieraczkami No ona tylko jedną możliwość ruchu do góry i jest to jednokrotne załączenie wycieraczek bądź spryskiwaczy a prędkość wycieraczek regulujemy za pomocą umieszczonej na Nie dzięki jedziemy Alfą już samo to jest przyjemnością i powoduje taki taki dreszcz emocji no ale dobra spróbujmy podejść do tego merytorycznie Zacznijmy od widoczności alfa ma duże zewnętrzne lusterka i zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są fotochromatyczne Nowe Miasto że one są duże że dają jakieś niewiarygodnie dobre pole widzenia do tyłu tak naprawdę dziwnym niewyjaśniony dla mnie powodem jest to że tylko taka wcale nie dają jakiego ogląda za tyłu ale to nie przeszkadza są wystarczająco dobre po prostu nie są zachwycające tak samo nie jest zachwycający obraz z kamery cofania ponieważ Po pierwsze sam sama część ekranu na którym widzimy kamera cofania jest bardzo malutka po drugie jej jakość jest na poziomie samochodów sprzed 10 może 15 lat tylko czy to przeszkadza chyba nie w nocy również ten obraz z kamery jest wyraźny a w końcu ona nie ma nam służyć do wyświetlania filmów w jakości HD tylko nam ułatwić parkowanie które i bez niej z czujników parkowania nie stanowi problemu przyjemność z jazdy w Alfie można odczuwać na wiele sposobów można delektować się jej wyglądem i Ultra precyzyjnym up Ultra precyzyjnym tutaj praktycznie każdy minimalne dotknięcia jak widzicie kierownicy a robiliśmy to przy prawie zerowej prędkości bo właśnie musieliśmy na chwilę stanąć daje natychmiastowy ruszania się samochodu zmiany kierunku jazdy praktycznie jadąc przez krętą drogę możemy tym samochodem przemieszczać się po asfalcie z dokładnością do centymetrów inny samochód nie tylko w tej klasie ale nawet wśród sportowych niewiele jest samochodów Może nie żaden niewiele jest samochodów sportowych które dają podobne doznania jest to nie ma również zasługa tego że płyta podłogowa Alfy Julie co płyta podłogowa Maserati wiąże się to z tym że bardzo długi okres kiedy wprowadzała zapowiada wprowadzenie tego samochodu do produkcji sprawił że mogli bardzo długo kombinować myśleć dopracowywać ostatecznie się na klasyczny układ napędowy z silnikami wzdłużnie z przodu i napędem na tył No i właśnie tą płytę podłogową Maserati nasze testowe auto oczywiście napęd Q4 Ale nie jest to napęd w permanentny tutaj w zasadzie jest to samo tylnonapędowy w którym przód jest dołączany co ciekawe i co wręcz zaskoczyło aż do 60% momentu obrotowego może być przekazany na oś przednią kiedyś testowałem Mercedesa G klasy a tam Bardzo spodobały mi przy kierownicy które były wykonane z wysokiej jakości tworzywa prawdopodobnie był to metal chcesz to na pewno był to metal Podobnie jest tutaj o tym już mówiłem że tutaj nie brakuje metalu ale te łopatki są jeszcze lepsze w połączeniu z tym super precyzyjnym układem kierowniczym cały czas kawałek łopatki znajduje się pod naszymi palcami i jadąc w trybie daj ścigając się po to że na przykład cały czas możemy operować tej biegami zwiększając tym samym przyjemność ale również i precyzję tego naszego toru a w tym ściganiu pomoże znowu płyta Maserati chociaż cecha O której teraz powiem była charakterystyczna również dla poprzednich generacji dużej Alfy mianowicie absolu pragnąć zawieszenia jadąc dość szybko ale nie szaleńczo i po w miarę szybkich łukach ten samochód nigdy nie da nam nawet namiastki podst nadsterowności tej drugiej moglibyśmy oczekiwać z uwagi na napęd na tył tej pierwszej można było się spodziewać u poprzedników którzy napędzani byli na przednią zarówno 159 jak i 156 jakim Julie nie doświadczymy tych dwóch niedogodny Zień niedogodności z prowadzeniem szybkim prowadzeniem samochodu właśnie spędzaliśmy rzuciła mi się w oczy jedna rzecz o której zapomniałem wam wcześniej powiedzieć jest to jednak jeden Alfie dźwiękowy jest to przełącznik startera Kiedy weszła Julia do produkcji najpierw zaprezentowano dziennikarzom model Quadro folio w którym guzik start czerwony i umieszczony niego na kierownicy miało jeszcze co on powie dodatkową ale ten dodatkowy powód że upodabnia waw poniekąd Alfa kładli folie do Ferrari połączeniu z tym nieoficjalnie i silnikiem pod maską stanowiło pewną całość trochę myślę Alfa Romeo rozpędziła się w montując ten guzik startera również w zwykłych odmianach na kierownicy po kilku dniach testów nadal się za tobą Nie przyzwyczaiłem i chyba wolałbym żeby znajdował się on gdzieś w miejscu standardowej stacyjki po prawej stronie na desce rozdzielczej zwłaszcza że jest na to bardzo dobre miejsce począwszy od modelu 156 w Alfa Romeo znajdujemy kontrolę trakcji System ten jest oczywiście udoskonalany i pracuje coraz lepiej z powodu których do Rozumiem jednak Alfa Romeo nie przewiduję wyłączenia go tak było u poprzedników tak jest i w Julie Niemniej jednak z każdym kolejnym samochodem Działa on lepiej i tak naprawdę a ten system jest już na tyle dobrze dopracowany że w momencie gdy przełączy my przełącznik trybu gwiazdy w ustawienie Dynamic ten samochód w zasadzie pozwoli nam na jazdę tak jakby tej kontroli trakcji nie było on będzie dawał możliwość lekkiego Uśnij zdjęcia tylnej osi wymuszał na nas pewne kontry A jeśli nawet nie zrobimy to dopiero w pewnym opóźnieniem wyprostuje samochód taką którą uwielbiałem od pierwszych kilometrów w moim Alfa Romeo 156 były ostre jak brzytwa działające z hamulce 156 którą miałem okazję ponad 3 lata i jeździć dotknięcie chociażby pedału hamulca w sprawiało że samochód stanął Dęba on praktycznie się w miejscu hamulce działały rewelacyjnie i tego troszeczkę brakuje w Julie Zastanawiam się czy jest to zamierzone działanie bo oczywiście wciskając pedał mocniej samochód wspaniałe Tutaj nie można mieć zastrzeżeń Nie można powiedzieć żeby on był gorszy od którego kolwiek z konkurentów Przypuszczam że alfa Wyznacz a tutaj raczej standardy przy czymś potrzebna do uruchomienia tego hamulca jest wyraźnie większa niż miało to miejsce w starszym modelu i trochę mi tego brakuje musieliśmy nawrócić bo jeszcze przecież musimy przetestować 150 piątkę i przy nawracaniu objawia się kolejna cecha która jest takim typowym archaizmem gigantyczny promień skrętu czas wracając Alfą czy tą moją starą czy to tę którą testuję mam wrażenie jakbym jechał autobusem Alfa potrzebuję ogromnego placu żeby nawrócić i zdecydowanie pod tym względem odstaje od konkurentów Ale czy to źle chyba nie na pewno jadąc Alfą czują należy zwrócić uwagę na jakość wykonania tego samochodu nie pracuje w Autocentrum zbyt długo więc nie mam może się nadzwyczaj dużego pola do porównania ale jako kierowca testowałem jeździłem już podejrzewam setkami w setkach można jeździć samochodem który nie jeździłem które miałem okazję prowadzić w różnym stopniu zużycia zarówno Alfa 156 jaki 159 grą za chwilę pojedziemy podczas jazdy po drodze nierównej nawet jeżeli zawieszenie jest w kondycji oddaje bardzo mocnymi głośnymi głuchymi stuka mi kiedy zawieszenie jest w dobrej kondycji są to pojedyncze stuknięcia które oczywiście odczuwa pasażerowie ale jednak wyraźnie nie tylko na swoim ciele ale również w uszach tego nie ma w Julie Julia prowadzi się bardzo cicho po nierównej drodze rezerwuję płyn nie dają nam duży Komfort a jednocześnie zachowana jest cisza tą ciszę również słychać aż do przepisowy w Polsce 140 km na godzinę zwracacie uwagę gdy testujemy chociażby samochody z koncernu Volkswagena że to samochody stary nie są takie ciche że przesadzamy No jeżeli porównać jest Alfą to faktycznie głośniej tylko to akurat też znowu nie do końca jest zaleta bo ten silnik dwulitrowy czterocylindrowy więc dzięki bardzo dobremu układy wydechowe mu daję wrażenia dźwiękowe które jednak żeby usłyszeć trzeba uchwyt na szybę albo w dachowe ale tego nasza alfa nie ma Ale zamieszanie to nie jedyny element który nie sprawia problemów a który wręcz zaskakuje w tym samochodzie bardzo pozytywne wrażenie sprawia też wnętrze tutaj nic się nie tłucze wszystko przylega jak należy jadąc po dziurawej drodze nie słyszymy żadnych zgrzytów czy trzasków i to jest bardzo duży pozytyw bo Uwierzcie mi 40000 w samo prasowym to nie jest 40 000 w naszym własnym na koniec Przełączę jeszcze pokrętło trybów jazdy zostawienie Dynamic jeżeli jeździmy tym samo na codzień najprzyjemniej będzie nam jeździć w trybie normal albo w trybie ale efficiency Bo tak teraz tłumaczona jest literka a nie jest to już allweather nie jest to już grzeczny ustawienie kontroli to tylko właśnie ta zwiększona efektywność jazdy w trybie Dynamic co Zapewne dostrzegacie już po tych kilku sekundach zawieszenie mocno się usztywnia bo nasza alfama opcją adaptacyjne zawieszenie poza tym że ona się usztywnia daje ono dużo jeszcze bardziej pewniejszego zachowania w krętych partiach dróg po których w ustawieniu Dynamic również skrzynia biegów pracuje inaczej ciągnie silnik do wyższych obrotów a gdy połączymy ją w tryb manualny i zredukuje my bieg to prawie od razu słyszymy takie pomruki z tych dwóch końcówek wydechu które dają nam znać że pod maską jest coś więcej niż jakiś dychawiczny 1.6 turbo przyjemny dźwięk silnika zawdzięczamy nie tylko skrzyni biegów i wydechowych ale również w turbinie która przyjemnie wizytuje gdy za ten zimny silnik wyższe rejestry obrotów a teraz akurat mamy większy ruch więc tego się nie uda uzyskać ale nie zawsze tak jest najgorsze wrażenie a zarazem jeden z większych zawodów jaki przeżyłem przy tym samochodzie to dźwięk silnika kiedy jest On zimny wręcz nad czym się zastanawiać czy wszystko jest tam w porządku bo po odpaleniu bardzo nieprzyjemnie on kiedy jest zimny klekocze oczywiście nie jest to dźwięk Diesla Nie jestem też uspokajam wszystkich ekspertów dźwięk panewek czy tłukący się zaworów rozciągniętego rozrządu ten się nie po prostu tak ma wiem to na pewno ponieważ mam znajomego który jeździć dokładnie takim samochodem odebranym miesiąc temu sprawie zerowym przebiegiem i ma dokładnie ten sam objaw raka po prostu aż się nie nabierze temperatury Żeby posłuchać tego jak on powinien brzmieć i już jesteśmy w 150 to 9 a samochód który mamy do porównania to nie byle jakie 159 bowiem jest to samochód w wersji I po liftingu w odmianie t i z najmocniejszym dostępnym w dziewiątce znanym Chociażby z naszych radiowozów z silnikiem 1,5 TDI turbo benzyna jak to pięknie Włosi mówią a ten samochód jest mi dobrze znany w prawdzie nie ten konkretny egzemplarz ale Alfa 159 to samochód w tym również nie małą ilość kilometrów pokonałem i bezpośrednia przesiadka z bólu przypomina mi o jednej rzeczy której nie wspomniałem siedząc w tamtym aucie wspomaganie kierownicy w jury wspomaganie jest oczywiście elektryczne jak to we wszystkich samochodach dzisiaj produkowanych to bardzo się odczuwa kiedy wsiądzie się do samochodu z hydraulicznym wspomaganiem takiego jak ten nie można powiedzieć żeby w jury wspomaganie było zbyt natarczywy żeby nie dawało ono poczucia kontaktu z podłożem absolutnie nie w miarę rozwijania prędkości kierownica pracuje coraz ciężej a zatem wszystko jest tak jak powinno być chociaż pewne Nostalgia do hydraulicznego wspomagania pozostaje następna duża różnica to oczywiście skrzynia biegów tutaj mamy klasyczną manualną 6 obiegową a która działa bardzo precyzyjnie pod tym względem w Alfie 159 był to krok w przód do w stosunku do poprzednika 156 ładnie manualne wymagały pewnego przyzwyczajenia miały trochę takiego włoskiego luzu Powiedziałbym Niemniej jednak również nie było z nimi że przynajmniej ja w moim samochodzie nie miałem Miałam nie mały przebieg ta 159 w pakiecie te i ma również nieco inne sztywniejsze zdecydowanie za jej zwykłe siostry i to się czuję niestety muszę powiedzieć że ich minus ponieważ że w jury Jednak gdy przełącznikiem DNA sobie tryb na normal Samochód zachowuje się bardzo komfortowo tutaj jest bezkompromisowa sztywność która oczywiście da wspaniałe doznania kiedy będziemy pokonywać jakąś krętą górską drogę czy też właśnie wyjedziemy sobie tym samochodem na tor a jednak w codziennym użytkowaniu raczej będzie to minus tego samochodu 159 jaki 156 było samochodem bardzo sztywnym takim bardzo oddającym dużo pewności w jeździe a przy tym tak jak wspomina dość głośno wybielającym nierówności jeżdżąc 150 koło 6:00 na co dzień przez kilka lat nauczyłem się jak się tylko da unikać unikać nierówności jeżdżąc z Julią w zasadzie można ją się poruszać Jak każdym zwykłym samochodem 159 trzeba pamiętać o tym że nierówności nie są jej przyjacielem 280 koni tutaj o 80 mniej natomiast bezpośrednie takie przyspieszanie w ruchu Miejskim w zasadzie odbywa się z taką samą prędkością co ci te samochody w zasadzie bardzo podobnie ważą dużym zaskoczeniem dla mnie było to że dżulia waży zaledwie 1600 kg w wersji z napędem na cztery koła nowoczesne tej wielkości z dużą ilością wyposażenia to jest całkiem niezły wynik wreszcie można powiedzieć o Alfie że nie jest ciężka co niestety w przypadku 150 było jednym z głównych mankamentów No właśnie na wróciliśmy promień skrętu jak to już mówiłem dżuli ale teraz mamy kawałeczek prostej możemy troszeczkę przycisnąć no i pierwsza wspaniała że w ten turbodoładowania jak tam wskazówka skacze do tego 1413 bara za chwilę spada No to jest coś fajnego to jest coś co czego Julie że że nie ma tego wskaźnika turbiny który który jest taki może trochę gadżetem może trochę zbędnym ale jakże dużo znowu dającej takiej frajdy której może braku odwagi a może ktoś uznał że wróci już dzisiaj nie potrzebują Takich rozrywek ja nie lubię subiektywnie precyzja uw-150 109 jest większa ale Może wynika to z tego że jest ten samochód jednak właśnie bardziej analogowy tutaj nie mamy tylu system panują nad tym żeby zawieszenie lepiej lepiej wybierało Nie ma właśnie elektrycznego wspomagania które też będzie trochę więcej komfortu nam Przede wszystkim musimy zmieniać biegi w związku z czym każde ujęcie gazu nie powoduje że jakiś tam sterownik gdzieś coś przy skrzyni biegów zrobi żeby nam ta zmiana położenia przepustnicy Nie powodowała szarpnięcia oczywiście w trybie Dynamic dżuli każdorazowa zmiana łopatką biegu sprawi że poczujemy lekkie uderzenie w plecy natomiast na już przy redukcji tego tak intensywnie nie odczujemy jak chociażby przy manualnej skrzyni biegów 159 jedno można na pewno przyznać obu alfą przeniesienie nie małej mocy przez ich układy napędowe to istne czary zarówno bardzo mocna a napędzana tylko naprzód 159 napędzana dodatkowo naprzód a podstawowa na tym Julia przenoszą swoją dużą i duży moment obrotowy na koła bez problemów Czy to czy to na prostych zarówno szybko przyspieszymy jak i dodając ujmując gazu w zakręcie samochód będzie wiedział czego od niego chcemy nie zaskoczy nas jakimś nieprzewidzianym ruchem Nie będzie nas zabić tak jak niektóre sportowe samochody chociażby marki BMW będzie to po prostu auto które da nam frajdę z jazdy większość samochodów które z rynku oferowanych jest w różnych odmianach silnikowych od całkiem zwykłych podstawowych po bardzo szybkie cywilne maszyny i bardzo często producenci dorzucają odmy Ultra Performance jak BMW M Mercedes AMG Czy Julia Quadro folio dla mnie te najdroższe odmiany zawsze wiążą się z pewną oba o koszty eksploatacji Gdybym ja miał kupić nową Alfa Romeo Giulia Byłaby to na pewno ta druga najmocniejsza odmiana czyli właśnie nasza testowa wersja Velo cz tak samo jak obok 159 ti oferuje ona już ponadprzeciętne osiągi w tej odmianie w tym konkretnym egzemplarzu który testowaliśmy ma bardzo bogate wyposażenie ich Są pewne rzeczy w których może odstawiona nieco od konkurentów to jednak czyste emocje wskazują tylko i wyłącznie na tą jedną markę informacje a która nie była świat o słabych wynikach sprzedaży marki Alfa Romeo tym bardziej mnie smuci że ten samochód wcale nie jest taki drogi a jego zakup bezpośrednio u dilera często można poprzedzić negocjacjami dającej wymierny efekt Jak chodzi o rabaty i tak podstawowa Giulia veloce kosztuje 202000 zł z tym benzynowym silnikiem parę tysięcy zł tańszy Jest najmocniejszy diesel po doposażeniu go w te elementy które nasz testowy egzemplarz ma dostajemy kwotę niemal 270 000 to tak jak mówię dużo i nie dużo A biorąc pod uwagę rabat na to wy Jeszcze czekacie kupujcie Julię do zobaczenia