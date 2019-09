Alfa Romeo – co w ofercie włoskiego producenta?

Alfa Romeo to włoski producent samochodów luksusowych, który wciąż posiada oddane grono sympatyków i który produkuje pojazdy cieszące się u nas dużą estymą. Aktualnie producent posiada w swojej ofercie trzy modele, takie jak Giulia, Giulietta i Stelvio. Przyglądamy się każdemu z nich.

Stelvio – pierwszy crossover Alfy

Stelvio było dość ryzykownym krokiem Alfy Romeo, bowiem jest to pierwszy crossover w ofercie włoskie producenta. Co za tym idzie, Włosi stanęli przed zadaniem stworzenia samochodu nie tyle sportowego, co rodzinnego – który jednak nadal posiadałby ten charakterystyczny, dynamiczny rys typowy dla pojazdów tejże marki. Czy się udało? Wydaje się, że tak.

Stelvio posiada pięć podstawowych wersji wyposażenia oraz sześć wersji silnikowych (2 benzynowe, cztery dla diesla). Samochód wyposażony został w szereg nowoczesnych rozwiązań, takich jak system HDC, IBS, posiada aktywne zawieszenie, 8 biegową automatyczną skrzynię biegów, jak i napęd na cztery koła. Z pewnością możliwości te docenią nawet najbardziej wybredni kierowcy!

Giulia – piękny sedan

Model Giulia to prawdziwa klasyka, łącząca elegancką nutę sedana ze sportowym szykiem charakterystycznym dla samochodów Alfa Romeo. Auto takie sprawdzi się zarówno podczas jazdy turystycznej, ale też jako pojazd biznesmena, podkreślając jego dobry gust i bezkompromisowość. Giulia świetnie wygląda także wewnątrz, dzięki eleganckiemu kokpitowi i pięknym obiciom.

Sedan ten dostępny jest w aż 6 wariantach wyposażenia oraz – podobnie jak Stelvio – dysponuje 6 rodzajami silników (4 diesle, 2 benzynowe). Do wyboru klienta jest pojazd z automatyczną lub manualną skrzynią biegów (skrzynia 6 biegowa), samochód posiada też szereg udogodnień i nowoczesnych rozwiązań jezdnych. Ciężko mu coś zarzucić.

Giulietta – najbardziej podstawowa Alfa

Giulietta jest nieco mniejszym samochodem od Stelvio i Giulii, mamy bowiem do czynienia z kompaktowym pojazdem o nadwoziu typu hatchback. Jest to nadal auto o charakterze sportowym, jednak bardziej przystosowanym do jazdy na krótszych odcinkach. Sympatycy Alfy także i tutaj mogą wybrać kilka rodzajów silnika i wyposażenia.

Dla Giulietty przewidziane zostały trzy warianty wyposażenia oraz trzy rodzaje silnika (jeden benzynowy, dwa diesle). Pojazd ten posiada kilka trybów jazdy oraz rozbudowane systemy multimedialne. Auto to doskonale sprawdzi się w rękach nieco mniej wymagającego kierowcy, który jednak nadal będzie oczekiwał bardzo wysokiego komfortu prowadzenia.

Wersje Quadrifoglio – dla najbardziej wymagających

Alfa Romeo wprowadziła również specjalną wersję Quadrifoglio dla dwóch swoich modeli, tj. dla modelu Giulia i Stelvio. Charakteryzują się one maksymalnym możliwym wyposażeniem samochodu, nieco bardziej sportowym designem, a także – zdecydowanie mocniejszymi silnikami benzynowymi o mocy aż 510 KM.

Oczywiście wraz ze wzrostem wydajności diametralnie wzrosła cena takich samochodów. Za taką wersję modelu Stelvio przyjdzie nam zapłacić ok. 408 300 zł, gdzie najdroższy wariant wersji podstawowej wynosi ok. 227 000 zł. Za Giulię Quadrifoglio zapłacimy natomiast ok. 386 000 zł, a za najdroższy wariant podstawowy przyszłoby nam zapłacić – ok. 230 000 zł. Różnica jest więc ogromna.

Co przyniesie przyszłość?

Na tą chwilę oferta Alfy jest nieco uboga. Szkoda, że porażką okazał się przepiękny model 4C (coupe), który ostatecznie został wycofany z oferty z powodu niskiej sprzedaży. Wciąż oczywiście możliwe jest kupno egzemplarza używanego, jednak oferty te będą przeznaczone jedynie dla koneserów marki.

Natomiast już w przyszłym roku do sprzedaży ma trafić następca 4C – model 6C. Na razie niewiele o nim wiadomo, choć Alfa z pewnością będzie chciała nieco odkuć się za niezbyt dobre wyniki finansowe 4C. Zobaczymy, czy włosi wyciągną odpowiednie wnioski.

