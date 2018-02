Aktualizacje samochodów przez internet już za kilka lat. To nieuchronna przyszłość

Denerwują cię aktualizacje wszystkich sprzętów, które można połączyć z internetem? Wszystko, co kupisz, musi być aktualizowane. To dopiero początek. Niebawem koniecznością staną się aktualizacje samochodów.

Dotyczy to oczywiście najnowszych aut, które są nafaszerowane systemami korzystającymi z danych. Jak wiadomo, każde urządzenie elektroniczne, a takim też staje się powoli samochód, będzie działało tym sprawniej, im dane będą bardziej aktualne. Nie zdziwcie się więc, jeżeli w przyszłości przed rozpoczęciem podróży będziecie musieli poczekać kilka minut, by zaktualizować samochód.

Co prawda auto jest i pozostanie urządzeniem również mechanicznym, więc pewnie będzie można rozpocząć jazdę od razu, ale bez aktualizacji może ono nie dawać pełnych możliwości. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku samochodów autonomicznych , które potrzebują najnowszych danych o otoczeniu, by sprawnie i bezpiecznie pokonywać przestrzeń bez udziału kierowcy.

W przyszłości, i to tej niedalekiej, będziemy świadkami zawiązywania sojuszy pomiędzy producentami aut a firmami teleinformatycznymi. Nie dalej jak rok temu temu umowę o współpracę podpisali Hyundai oraz Cisco Systems , a teraz ogłaszają stworzenie systemu bezprzewodowej aktualizacji samochodów koreańskiej firmy. Pierwsze modele, jakie otrzymają nową architekturę oprogramowania, będą pochodziły z należącej do Hyundaia luksusowej marki Genesis . Praktyczne efekty tej współpracy poznamy już w 2019 roku.

Jest to nieuchronna przyszłość w motoryzacji takiej, jaką zapowiadają nam producenci. Nie ma od tego odwrotu. Posiadając samochód elektryczny lub autonomiczny, będziemy musieli co jakiś czas go aktualizować, co oczywiście będzie się wiązało z przesyłaniem danych w obie strony. Dzięki aktualizacji otrzymamy możliwie najlepszy produkt, ale również ujawnimy własne dane dotyczące eksploatacji auta. O wolności będziemy zaś mogli jedynie sobie poczytać w folderach reklamowych SUV-ów.