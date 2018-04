Abonament na samochód to rewolucja. Za Fiata 500 zapłacisz teraz jeszcze mniej

Jazda nowym samochodem kojarzy nam się ze sporym wydatkiem bądź kredytem czy leasingiem. Tymczasem od jakiegoś czasu Fiat oferuje zupełnie nowe rozwiązanie: abonament. Po ostatnich obniżkach auta z rodziny 500 stały się jeszcze bardziej przystępne.

Abonament to usługa, która łączy wszystko co najlepsze w dotychczasowych formach finansowania aut. Podobnie jak kredyt, jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. Z kolei z leasingiem łączy ją ubezpieczenie w cenie i pełna obsługa serwisowa. Jedyne, czym musi przejmować się kierowca auta, to podstawowe koszty takie jak paliwo czy płyn do spryskiwaczy. Reszta zawarta jest w stałej, miesięcznej opłacie.