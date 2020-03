Abarth 500 595C Competizione 1.4 T-JET 180 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #348

Witam serdecznie Był sobie kiedyś Fiat 500 mały samochód który podobnie jak kaczka czy w Garbus Zmotoryzowany o swój kraj Zresztą nie tylko swój był taniej ekonomiczny i wbrew pozorom praktyczne można było go zaparkować wszędzie i bagaży trochę mieście Jak na tamte czasy koniec lat 50 jego moc była całkiem w porządku 13 konia mechanicznego wystarczyło żeby rozpędzić ważąco niecałe pół tony puszkę do 90 km na godzinę Nie wszystkim to jednak odpowiadało dlatego też Niektórzy klienci decydowali się na tuningu abarta 500 595 między innymi podnosi moc do zwrotnych 27 koni minęło pół wieku i można by było przewrotnie powiedzieć że nic się nie zmieniło Abarth najmocniejszej wersji wciąż jest dwukrotnie mocniejszy od podstawowej wersji 500 która dzisiejszych czasach ma 85 koni a Abarth w tej wersji którą dzisiaj Testujemy 180 to kwestie silnika jeszcze zaraz wrócimy najpierw obejrzymy ten samochód z zewnątrz i patrząc na niego mam takie skojarzenie z drinkiem z palemką drink w którym kolor że ktoś zamienił proporcje i dał za mało soku za dużo mocnego napoje wyskokowe go to jest podobnie chociaż dokładnie odwrotnie czyli kolor zdradzę że miła to tego słodziaczki szczeniaczka zwykłego Fiata 500 że dzieje się tutaj dużo więcej ktoś to koło naprawdę sporo testosteronu Szczegóły proszę bardzo poczwórne końcówki układu wydechowego dyfuzor koła 17 ładne czarne felgi zresztą nawet Oponeo Parrot Sport już zapowiada sportowe doznanie do tego naklejki a bar logo 595 ściągany dach ten kolor to wszystko sprawia że obok tego auta ciężko przejść obojętnym i jeszcze jeden szczegół samochód choć nigdy nie był zbyt wysoki jest dodatkowo obniżone Tak właśnie obniżony zawieszenie jest obniżony i mamy to też bardzo ciekawy amortyzatory koni z zaworami fsd o co chodzi w piwnicy i mocno tłumią drgania co jest potrzebne sportowej jeździ ale też mają zapewnić pewną dozę komfortu W tym celu zawór może pozwolić na przepływ oleju inną ścieżkę redukują siły tłumienia wszystko było się czysto mechanicznie i nie ma to żadnych czujników elektroniki niczego takiego kiedy zaglądał do środka to można powiedzieć że szaleństwo nie ustaje bardzo ciekawych dodatków które podkreślają że to co zaczęło się dziać na zewnątrz w środku będzie się działo nadal już na progu widzimy karbonową naklejkę z napisem Abarth 595 competizione mamy też sportowe bardzo mocno wyprofilowane fotele w którym w których zadbano o każdy szczegół Zwróć uwagę że nawet na pokrętło regulacji kąta pochylenia oparcia mamy skorpiona liczne dodatki z karbonem również widzimy na kierownicy jest to trochę takich przyjemnych dodatków które nie pozwolą nam zapomnieć o tym że jedziemy bardzo ciekawym samochodem to wszystko tak pozytywnie można opowiadać kiedy się stoi właśnie to jest to natomiast kiedy zajmę miejsce w środku nie jest tak różowo no bo kiedy zdajemy miejsce w tym fantastycznie wyprofilowany ładnie wyglądające w stylowym w hotelu z napisem a bardzo okazuje się że jest on fantastycznie wyprofilowany pod kogoś innego na pewno nie podroz swojego kierowcę do tego że sami widzicie szczyt tego fotela kończy się mniej więcej tam gdzie zaczyna się dopiero moja głowa Zresztą wszelkiego rodzaju wybrzuszenie i wyprofilowanie na plecach w odcinku lędźwiowym Chyba nie do końca tam gdzie być powinny Zresztą odcinek lędźwiowy też nie jest regulowany też A później powiedziałem jeszcze ten fotel nie jest regulowany na wysokość co on że ja po wyprostowaniu się siedzę bardzo dokładnie z głową w podsufitce polo mu powiedzieć że w chmurach dlatego że patrząc przed siebie widzę mniej więcej granice pomiędzy dachem a szybem żeby wiedzieć że tak wysoko dawno już nie siedziałem to nie koniec powodów do narzekań dlatego że kierownica przyjście też fantastycznie wyprofilowana z licznymi dodatkami wstawkami w ogóle super jest regulowana ale uwaga tylko w jednej płaszczyźnie to czyli można by powiedzieć że jest albo źle albo trochę lepiej dlatego że tutaj miejsca na kolanach wciąż nie mam za wiele A jest na czym tańczyć ładne wykończone aluminium pedały z napisem Abarth również do szybkiego tańca jeśli chodzi o resztę wnętrza No cóż czy gałka dźwigni zmiany biegów ładna metalowa Wleć potrafic trochę parzyć wszelkiego rodzaju wykończenia tutaj plastiki Rozłóż to jest miejski maluch Tutaj nikt się nie spodziewa jakiś wykończenie więc chyba nie dziwi was że jest to wszystko twarde z dodatków takich typowo gabarytowych prócz logo na kierownicy widzimy też to wielki zegar pokazujący ciśnienia doładowania i na przykład przycisk sport który zmienia co nieco między innymi we wspomnianych wcześniej amortyzatorach no i parę ciekawych wizualnych dodatków które pokazują że właśnie zaparkowaliśmy na samochód a teraz w Parkowa liśmy na samochód narysować ten samochód mógłby być żółty bo przecież takie właśnie autem i no to wszystko mogło być zakończone w takiej trochę negatywny sposób gdyby nie jeden fajny szczegół a jest nim odsuwany dach to mamy 2 magiczne przyciskiem po naciśnięciu tego przycisku dach otwiera nam się otwiera nam się i dalej się otwiera i tego uczucia oczywiście nie można zastąpić niczym innym żadnym oknem dachowym drugi raz naciskam i robimy z tego No może jeszcze nie Cabrio ale już całkiem fajnie wyglądające auto to ciekawe z profilu to wciąż zwykła pięćsetka ale z każdego innego konta widzimy że mamy tu do czynienia z naprawdę fajnym stylowym samochodem Jednym jedną uwagę mimo wszystko będzie jeszcze miałem odsuniemy dach właśnie w ten sposób to tutaj zapraszam kamery do środka widoczność do tyłu jest praktycznie zerowe dlatego że tam z tyłu znika na jakikolwiek na to aby się do tyłu rozejrzeć i w to Ludzie siedzą z tak jak teraz można by powiedzieć że zapominam o tych wszystkich wadach o tych twardych plastikach o kierownicy które się nie do wyregulować i nawet się Te fotele są tak wysoko w dniu umieszczone bo dzięki temu Mogę obserwować drogę ach szkoda że brakuje Google w standardzie Bo można by było w zasadzie jechać cały czas patrząc ona dla helu wybaczycie mi że tym razem nie będę testował miejsca z tyłu co po usunięciu dachu w ten sposób Aż chce się zadać pytanie W jaki sposób się dostać do bagażnika ale inżynierowie chwila to to przemyśleli abarta Fiata znaczy Fiata Otóż Po naciśnięciu przycisku przy klapie bagażnika dach odsuwa się delikatnie do przodu umożliwiając nam dostęp do No cóż to 85 litrowej półeczki Nazwijmy go tak Zwróć uwagę że po złożeniu siedzeń z tyłu ona się oparcie kanapy z tyłu możemy to mieć ponad 600 litrów ale szczerze mówiąc kurde rozbudowanie ten chór raczej nie będziemy z tego zbyt często korzystać bo przecież szafy tak nie przywieziemy teraz obiecane powrót do silnika pod maską mamy 1,4 t-jet który dzięki sprężarce Garretta daje aż 180 koni silnik występuje w kilku odmianach nocy może mieć 145 160 165 na ramię Testujemy ten najprzyjemniejszy 180 konny wariant takiego figuracje samochód setki rozpędza się w 6 i 70 sekundy będzie z maksymalną prędkością 225 na godzinę a moment obrotowy wynosi to aż 250 niutonometrów biuro pod masę tego samochodu to na to prawda W jaki sposób osiągnięto tonę zaraz powiem i to jest mój tato lato jest 2 razy więcej niż 500 a nie ma wszystko Tolle kontra 180 koni moim zdaniem bardzo dobry przelicznik i jeszcze kilka słów o spalaniu Popatrzcie Zresztą mamy to bardzo ciekawe z czego otwieramy paliwa i widzimy piękny kolorek zwolniona Barta pomyśleli o każdym szczególe jeśli chodzi o same wartości Osusz plusem tak zawsze jest to trochę zbyt o79 mieście g49 w trasie średnio 6 litrów na 100 km nie możemy się z tym do końca zgodzić zresztą masz te spalanie wykazał to zapraszam do obejrzenia dodam tylko i wrócę właśnie do tego stwierdzenia że ten samochód waży tylko tony Otóż osiągnięto to dzięki temu że Zainstalowano to zbiornik paliwa o pojemności jest zaledwie 35 litrów Co pozwoliło i od przekalkulować masę tego samochodu w dół może i w papierach wygląda to ładnie ale konieczność tam kochanie co drugi dzień wydaje się być dosyć uciążliwym dodatkiem do tego ten samochód tak samo jak podoba tak samo mnie irytuje może zacznę właśnie od tego czy mnie irytuje bo pierwsze pozycję za kierownicą Siedzi się bardzo wysoko bardziej Siedzę na krześle niż na podłodze a w samochodzie sportowym często wolimy siedzieć na podłodze właśnie co jeszcze jadłeś na to że trzeba patrzeć daleko żeby obrać dobrą a tutaj co mi przeszkadza lusterko kiedy jestem już w agencji nie widzę praktycznie nic muszę się tam wychylać szukać to dalej zegary one są przy wzroście trochę za nisko to co mi się podoba to właśnie to że ten samochód jest taki żywy na początku nie podobało mi się to że Kiedy dodajemy gazu w zakręcie nawet na prostej kierownicę po prostu wyrywasz tutaj dość mocno da się odczuć zjawisko zwane torstein czy też sterowanie momentem i to przeszkadza strony subiektywnie mogę powiedzieć że to jest fajne bo mi się podoba Kiedy siadłem do niego Pierwszy raz był zaskoczony że zwykły silnik 14 może tak Brzmieć sobie fajnie prycha czasem strzelać z wydechu właśnie to jest dobre w tym samochodzie co jest Ciekawe kiedy właśnie jeździmy na to że to jest taka funkcja jak ttc tutaj nie da się odłączyć w zupełności kontroli trakcji ale da się zmienić w trybie pracy Czyli jeśli te te co jest wyłączone w przypadku wystąpienia poślizgu powiedzmy zakręcić i dodać zbyt dużo gazu i mi wyjedzie przed przednie prawe koło na przykład w lewym zakręt widocznie mi się muszę wracać to wyłączonym PTC moc samochodu z włączonym ttc moc jest podtrzymywana A jedyne co się dzieje z tym kołem który się ślizga to po prostu jest za pomocą hamulców przy hamowaniu dzięki temu to kierowca więc ma większy wpływ na to co się dzieje z tym samochodem i to on kontroluje ilość gazu która jest odpowiednia żeby wyjść z zakrętu a niekoniecznie już samochód który stwierdza że wychylenie nadwozia czy cokolwiek jest trochę za dużo i trzeba u nas trochę pohamować na to że szczególnie takim jak Motopark Krakowie czyli bardzo krętym technicznym widać że duża moc procentuje w połączeniu z małą masą z roboty to na 40 bodajże więc jeśli weźmiemy to pod uwagę mam bardzo szybko hamuje bardzo szybko skręca tam gdzie mam skręcać Dla mnie to jest to co decyduje o tym że te wszystkie rzeczy które mnie irytują w tym samochodzie przestają istnieć za każdym razem kiedy tutaj odpalam silnik patrząc na różne samochody nie da się ukryć że ulegamy jakimś stereotypowym wpływom na przykład kiedy widzimy dużego Sedana to od razu myślimy o pakowność i i o komforcie jazdy minivan to od razu skojarzenia z jeszcze większą pakowność ją i kosmiczną ilością schowków na Fiata 500 tak prędzej Pomyślimy o miejskim w stylowym i sprytnym samochodzie jest sprytny ale nie nazwałbym go miejskim auto auto ma niewielkie gabaryty i bez problemu nim zapakujemy to naprawdę niewielki samochód który manewrowanie nie sprawi nikomu problemów natomiast dojazd do sklepu mimo że może być nie szybki nie sprawi nikomu wielkiej przyjemność auto jest sztywno zawieszone i nawet kiedy nie jedziemy w trybie sport No to komfortu nie znamy ciekawą natomiast rzeczą jest to że kierownica bez względu przyjedziemy w trybie sport nie chodzi bardzo lekko fotele nie są zbyt wygodne także już po pierwszych kilometrach od męczący będzie też dźwięk wydechu nie da się go niczym przyciszyć ten samochód ma sportowy charakter od początku do końca Myślę że takiej surowości docenią to to jest takie troszkę mi dzisiejsze rozwiązanie bo producenci oferują nam możliwość zmiany charakteru samochodu z jednego przycisku 595 carski samochód i moim zdaniem prędzej nadaje się do weekendowych wypadów za miasto Nagórski kręte drogi już do codziennej walki z dochodzimy do ceny i cóż czas chwycić się za głowę okazuje się że ten samochód w najmocniejszej wersji silnikowej kosztuje 107400 zł a jeśli to kupimy do niego jeszcze szpery 100 lat 8 dołożyć kolejnych 16 i auto będzie kosztowało 123400 zł za te pieniądze z salonu można wyjechać już o dwa rozmiary większą na przykład kupro Można też kupić dowolny Hot hatch z segmentu b No to może być wolniejszy od abarta może być szyb ale na pewno będzie większe jak wcześniej wspomniałem możemy kupić abarta słabszy wersje silnikowe jest to 45 konna westy zaczyna się od 73000 zł to 60 km na wersję od 84 a 165 pełna wersja zależności od odmiany będzie kosztowała 88000 lub 99000 i to droższe będzie miała uwaga i wydychac Jeśli jednak chcemy poczuć prawdziwy sportowe nocy Najlepiej sprawdzi się testowany przez nas kompetycyjne i jak podsumować taki samochód można było to zrobić przewrotnie jest droga jest twardy i nie komfortowy jest głośny nie jest dostosowany dorosłego kierowcy nie jest wcale tak ekonomiczny Jak obiecuję producent i można wymienić jeszcze parę negatywnych jego cech ale mimo wszystko ciężko będzie chyba znaleźć fana motoryzacji który by nie chciał mieć tego samochodu w garażu się nie jako pierwsze auto może nawet nie jako drugie ale takie auto na weekend Albo właściwie to wypadu na torbach chyba właśnie na to że ten samochód czuję się najlepiej natomiast mieć go w garażu a mieć go w garażu to jest duża różnica i wydaje się że wąchał wcale nie chodziło o to żeby koniecznie sprzedać bardzo dużo egzemplarzy tego samochodu bo ja patrząc na to auto myślę Bardzo fajna propozycja ale chyba ja bym tego nie kupił ze względu na cenę i alternatywy które się w tej cenie mieszczą nie dlatego tylko dziś w nim się w nim sam nim jeszcze nie tylko myślę że powstał ten samochód zupełnie z innego powodu jego obecność na rynku powinna sprawić że status 500 pójdzie do góry i inni producenci też zresztą tak robią produkują wyjątkowy model to wyjątkowo odmiany popularnego modelu w ten sposób budząc bardziej sportowy wyjątkowe skojarzenia z tym co się sprzedaje najczęściej Itaka prawdopodobnie strona właśnie tej wersji 595 abyśmy pasuje na zwykłą 500 Ojej mocniejszym starszym bardziej sportowym bardziej emocjonujące braci jeśli taki był plan Włochów to niewątpliwie to się udał