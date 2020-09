WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Bez kategorii A

Bez kategorii A Elektryczne

Elektryczne Poradniki

Poradniki Przepisy

Przepisy Akcesoria

Akcesoria Testy

Testy Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne auto + 2 serwis samochodunaprawa auta 2 godziny temu Artykuł sponsorowany 7 kwestii, o których musisz wiedzieć planując wymianę rozrządu Wymiana rozrządu to proces, który wymaga szczególnej wiedzy ze strony kierowcy. Koszt naprawy, kwestia częstotliwości serwisu i ustalenie tego, czy wymienienie rozrządu jest właściwie niezbędne - wszystko to warto wiedzieć jeszcze przed przekazaniem samochodu w ręce mechanika. Podziel się 7 kwestii, o których musisz wiedzieć planując wymianę rozrządu (materiały partnera) Lekceważenie objawów, które generuje uszkodzony rozrząd to prosta droga do zniszczenia silnika. Z kolei niewiedza kierowcy może poskutkować nadmiernymi kosztami - szczególnie, jeśli okaże się, że auto wcale nie wymaga aż tak gruntownej naprawy. Stąd istotne jest, by wiedzieć m.in.: kiedy wymienić rozrząd

jakie znaczenie w aucie odgrywa łańcuch rozrządu

ile kosztuje serwis samochodu pod tym kątem. Oto wszystko, co należy wiedzieć o możliwych problemach z rozrządem. 1. Ile kosztuje nowy rozrząd? Cena wymiany rozrządu uwzględniać będzie zarówno same części jak i pracę mechanika. I jedno, i drugie należą do droższych elementów cennika - oczywiście w porównaniu do innych części. Jeśli spojrzeć na nowy pasek rozrządu w ofercie Deler.pl, ceny wahają się od kilkunastu po kilkaset zł. Uzależnione są m.in. od ilości zębów, długości, marki producenta - Na koszt wpływa zarówno dopasowanie do konkretnego modelu auta, jak i wybór danego producenta. I tak np. komplet, na który składa się pasek rozrządu, rolka i pompa cieczy chłodzącej w zależności od danego modelu auta będzie kosztować od kilkuset do kilku tys. zł. Rozrząd nie jest częścią, na której można oszczędzać. Układ odpowiada za sterowanie elementami, które zapewniają właściwy dopływ mieszanki paliwowo-powietrznej oraz powietrza do cylindrów. Z drugiej strony sprawny rozrząd to również prawidłowe usuwanie spalin. Układ napędza pompy: wysokiego ciśnienia

wody

oleju materiały partnera (materiały partnera) Ze względu na zakres działania, rozrząd staje się więc kluczowy dla prawidłowego działania samochodu - wszelkie mankamenty automatycznie przekładają się na ograniczenia jezdne czy całkowitą awarię pojazdu. 2. Wymiana rozrządu - które elementy są do wymiany? Standardowa usługa serwisowa rozrządu obejmuje wprowadzenie nowego paska, a opcjonalnie dodawany jest do tego - w zależności od stanu - napinacz. Szczegółowy zakres elementów, które muszą zostać wymienione w przypadku rozrządu ocenia mechanik - stąd tak ważne jest, by analiza i ocena tego układu była wykonana przez doświadczonego i zaufanego specjalistę. Jeśli wymiana rozrządu musi objąć szerszy zakres części, zwykle są nimi: rolki prowadzące oraz napinające

śruby

szpilki

ślizgi

koła zębate 3. Jak często należy zrobić przegląd pod kątem rozrządu Wśród sporej ilości różnych czynności eksploatacyjnych jakich wymaga auto, wymiana rozrządu jest jedną z najważniejszych. Bezwzględnie należy więc korzystać z zaleceń producentów samochodów. Choć podstawowym kryterium są więc liczba kilometrów przebiegu lub określona liczba lat, bazą do oceny powinien być przegląd w serwisie mechanicznym. W ten sposób można skontrolować stan paska i innych elementów, od których uzależnione jest prawidłowe działanie układu rozrządu. Do danych podawanych przez producentów warto podchodzić ostrożnie. Doświadczeni mechanicy - w zależności od marki auta - sugerują często, by skrócić zalecany okres wymiany tak, by ograniczyć ryzyko niespodziewanej awarii. Wynika to z faktu, że każdy rozrząd trzeba ocenić oddzielnie - np. pod kątem zanieczyszczeń substancjami, które mogłyby wpłynąć na trwałość paska. Dotyczy to m.in. popularnej sytuacji, w której dochodzi do wycieku oleju silnikowego. Ważny jest tu wiek samochodu. W nowych modelach układ rozrządu jest skonstruowany tak, by działał sprawnie przez cały okres użytkowania samochodu - aktywność niezbędna jest tylko w przypadku wyraźnych objawów uszkodzenia. Starsze samochody są w nieco innej sytuacji i wiele zależy od bieżącej konserwacji. Szczególnie w przypadku diesli możliwe jest rozciągnięcie prawidłowego działania rozrządu do kilkuset tys. km, ale pod warunkiem stosowania dobrej jakości oleju silnikowego i regularnej jego wymiany. Można więc przyjąć, że każdy rozrząd powinien być oceniany w pełni indywidualnie, a zalecenia producentów powinny stanowić pewny okres graniczny wskazujący ostateczny czas wymiany lub serwisu. Jeśli więc właściciel auta zastanawia się, co ile niezbędna jest wymiana rozrządu w 1,9 tdi czy 2.0 tdi, odpowiedź powinna być jednoznaczna: wiele zależy od wieku auta. Gdy to np. model kilkunastoletni, warto założyć, że sama wymiana paska powinna odbywać się - wraz z rolką napinacza - co ok. 90 tys. km. Jednak najprecyzyjniej tę kwestię oceni tylko doświadczony mechanik bezpośrednio analizujący stan auta. 4. Co ile potrzebna jest wymiana rozrządu? Z jednej strony uwzględnić trzeba indywidualne cechy danego samochodu - to m.in.: stopień eksploatacji auta

przebieg samochodu

częstotliwość wykorzystania w określonym czasie. Z drugiej strony: częstotliwość wymiany rozrządu w naturalny sposób uzależniona jest od marki danego pojazdu - jego specyfiki czy parametrów technicznych oraz ogólnie znanej wytrzymałości części na zużycie. W efekcie, zastanawiając się, co ile wymiana rozrządu jest niezbędna, trzeba uwzględnić całkiem sporo czynników.

Jedną z podstawowych kwestii jest typ silnika. O ile dość popularnym pytaniem bywa to, co ile wymienia się rozrząd w dieslu, właściciele aut benzynowych na tę kwestię mogą patrzeć nieco inaczej. materiały partnera (materiały partnera) 5. Czym skutkuje ignorowanie problemów z rozrządem? Odpowiedź jest prosta: uszkodzeniem silnika. Stopień zniszczenia zależy wyłącznie od tego, jak bardzo właściciel pojazdu zaniedbał tę kwestię. Jeśli pasek rozrządu stopniowo traci swoje walory użytkowe na skutek zbyt długiego okresu działania lub uszkodzeń powstałych po zaolejeniu, dochodzi do jego pęknięcia. Efektem stanie się nieprawidłowe działanie komponentów silnika. Jeśli zostanie szybko powstrzymane, dojdzie do uszkodzeń tłoków. W przypadku bardziej zaawansowanych problemów, oprócz tej awarii dojdzie do zniszczenia zaworów oraz głowicy.

Jeśli spojrzeć więc na koszt remontu silnika wobec ceny samego układu rozrządu, ten pierwszy będzie wielokrotnie droższy niż sam serwis. 6. Ile kosztuje wymiana rozrządu w samochodzie? Cena wymiany rozrządu to dwie składowe: koszt części

robocizna mechanika. Cena elementów w przypadku kompletnej wymiany łańcucha rozrządu wahać będzie się w zależności od auta i jego specyfiki technicznej oraz modelu. Części do popularnych aut średniej klasy - np. Opla Astry - to koszt ok. 400 zł. W podobnej cenie znaleźć można elementy rozrządu do starszego modelu Mercedesa. Im bardziej zaawansowane technologicznie auto, tym droższe części - np. Audi A4 oraz wyższe modele wymagać będą komponentów, których cena przekroczy 3 tys. zł.

Oprócz kosztu samych części liczyć trzeba się również z innym wydatkiem. Jest nim robocizna - cena pracy mechanika. Ze względu na ograniczony dostęp do poszczególnych części i ogólną czasochłonność wymiany, to właśnie element, który szczególnie wpływa na ogólny poziom wydatków.

Liczyć trzeba się z niemałymi kosztami, ale w tym przypadku nie ma alternatywy - brak wymienionego rozrządu prowadzi do awarii silnika i zdecydowanie wyższych kosztów niż cena wymiany. 7. Jak zadbać o układ rozrządu? Ze względu na to, ile kosztuje nowy rozrząd - zarówno w zakresie części jak i robocizny - warto zwrócić uwagę na prawidłowe użytkowanie tych komponentów samochodu. Bezwzględnie należy reagować na wszystkie zauważone wycieki - od paliwa po olej i inne substancje, które mogą wpłynąć na stan paska rozrządu. On sam powinien działać w ochronie, jaką stanowi osłona.

Ważny jest również tryb używania samochodu. Jazda dynamiczna, wypełniona nagłym przyspieszaniem, a następnie hamowaniem i ponownie gwałtownym startem przekłada się na zdecydowanie szybsze zużycie paska.

Dotyczy to również ogólnego łańcucha rozrządu. Ten element również odczuwa sportową jazdę; warto również zadbać o to, by używany w aucie olej silnikowy był smarem wysokiej jakości.

Warto pamiętać o tym, że rozrząd należy do najbardziej newralgicznych elementów samochodu. Nieprawidłowe rozpoznanie problemów, zlekceważenie pierwszych sygnałów świadczących o błędach czy - po prostu - uznanie, że skoro auto jeździ, to jeździć nadal będzie - poprowadzi do poważnych kłopotów. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP moto moto Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku