5 rzeczy, o których warto pamiętać przy zakupie używanego samochodu

Większość kupowanych w Polsce samochodów to auta używane, najczęściej pochodzące z zagranicy. Nie każdy kierowca dobrze zna się na motoryzacji, więc wciąż stosunkowo łatwo można paść ofiarą oszustwa. Oto 5 najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie używanego pojazdu.

Zdecydowana większość aut trafiających na rynek wtórny doskonale prezentuje się na zdjęciach załączonych do ogłoszenia sprzedażowego. Również opisy gorąco zachęcają do zakupu pojazdu. Jednak potencjalny wydatek kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych wymaga podjęcia przemyślanej decyzji. Przed zakupem pojazdu należy odbyć jazdę próbną. Po pierwsze, to doskonała okazja, aby przekonać się, czy silnik i pozostałe podzespoły pracują tak, jak powinny. Warto także mieć na uwadze, że kierowca będzie się poruszał tym autem nawet przez kilka najbliższych lat, co oznacza, że musi czuć się w nim komfortowo i przynajmniej równie swobodnie jak swoim poprzednim pojeździe.