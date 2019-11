365 dni testów Renault. Od miejskiego Clio po dużego Kadjara!

Motoryzacyjnych znawców nie brakuje. Przy wyborze nowego auta można spotkać się z zupełnie skrajnymi ocenami tego samego pojazdu. Renault doskonale zdaje sobie z tego sprawę i udostępnia swoje samochody każdemu, kto zastanawia się nad zakupem czterech kółek. Wystarczy mieć ważne prawo jazdy kategorii B.

(Materiały prasowe, Fot: Renault)

Już dziś wpisanie w wyszukiwarkę frazy „Renault Clio opinie” sprawia, że w mniej niż sekundę jesteśmy zasypani liczbą 2 140 000 wyników. W takim zalewie informacji trudno się odnaleźć, a co gorsza, niemal niemożliwym wydaje się znalezienie rzetelnych opinii. Dlatego Renault zainicjowało akcję mającą ułatwienie podjęcia właściwego wyboru. Nazwa się ona "365 dni testów Renault".

Przetestowanie auta nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy wejść na stronę testujzpasja.pli wypełnić krótki wniosek. Ma on dosłownie cztery pola. A potem... czekać na kontakt ze strony przedstawicieli producenta. W czasie krótkiej rozmowy telefonicznej ustalamy pasującą nam datę odbioru auta, oraz to, u jakiego dealera będziemy je odbierać. Po tym, jedyne co nam pozostaje, to odliczanie do momentu odebrania kluczyków!

Do dyspozycji mamy najciekawsze premiery ostatnich miesięcy: kompaktowego SUV-a Kadjar, popularne Megane (w różnych wersjach nadwoziowych m.in GrandCoupe i GrandTour), a od nowego roku, także najnowsze Renault Clio, które bije konkurentów na głowę choćby pod względem bezpieczeństwa.

Po odebraniu auta od dealera mamy 24 godziny na przetestowanie go wedle własnych upodobań. Każdym pojazdem możemy zrobić aż 365 kilometrów. Wystarczy na zmierzenie spalania w warunkach miejskich, jak i sprawdzenie komfortu podczas dłuższej wycieczki.

W nowych Renault naprawdę jest co testować. Zdecydowana większość samochodów to wersje Intens, co przekłada się na świetne wyposażenie – na ich pokładzie znajdziemy m.in. duży ekran systemu multimedialnego, światła LED czy dwustrefową klimatyzację. Auta mają wydajne silniki benzynowe, a wybierać możemy pomiędzy przekładnią manualną lub też automatyczną, która zdecydowanie umila podróżowanie w coraz częściej spotykanych korkach.

Nie dziwi fakt, że akcja cieszy się sporą popularnością. Z okazji skorzystało już ponad 6 tysięcy osób, które dokładnie sprawdziły modele Renault. Na stronie testujzpasja.pl znajdują się nagrania przedstawiające przykładowe testy. Co więcej, wykorzystując hashtag #testujzpasją, można dotrzeć do nagrań innych osób, które zasiadły za kierownicą interesującego nas modelu Renault i poznać ich punkt widzenia. Ma to szczególne znaczenie podczas mierzenia np. spalania czy rozmaitych scenariuszy użytkowania.

Auto, po udanym teście, zwracamy do tego samego dealera. Oczywiście wszystkie pojazdy są ubezpieczone. Akcja potrwa jeszcze do końca roku, dlatego czym szybciej wypełnimy formularz na stronie testujzpasja.pl, tym lepiej!