270 tys. zł za przekroczenie prędkości o 21 km/h. Tak się karze w Finlandii

Fińska policja przyłapała lokalnego milionera na przekroczeniu prędkości. W rejonie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jego limuzyna poruszała się 71 km/h. Ukarano go srogim mandatem wyliczonym na podstawie jego zarobków.

Dokładna wartość kary wyniosła 63 240 euro (ok. 270 tys. zł). Dlaczego aż tyle? W Finlandii za przekroczenie prędkości do 20 km/h mandat wynosi do 155 euro. Jednak wyższe przewinienie skutkuje mandatem wyliczanym na podstawie zarobków . Anders Wikloef, którego zatrzymała policja, zarabia miesięcznie 416 463 euro (ok. 1,8 mln zł) , dlatego kara była tak wysoka.

Jak powiedział w rozmowie ze swoim dziennikiem "Alandstidningen", żałuje że dostał mandat. Wolałby bowiem, by te pieniądze trafiły na cele charytatywne lub do domów dziecka. Nie jest to też pierwszy przypadek, gdy słyszymy o mandatach Wikloefa. Jesienią 2013 roku został przyłapany na jeździe z prędkością 77 km/h na "pięćdziesiątce". Wtedy kara wyniosła 95 tys. euro (ok. 400 tys. zł) i do dzisiaj pozostaje najwyższym mandatem za prędkość wystawionym w rejonie. Co ciekawe, wtedy też tłumaczył, że lepiej by było, gdyby te pieniądze trafiły na szczytny cel.