2,5-tonowy hot hatch! Range Rover Sport SVR

Cześć Mercedes ma swoje AMG BMW na M natomiast koncert Jaguar Land Rover ma wersje SVR w tej firmie zaprezentuję wam drapieżną odmiany czego Range Rover Sport zapraszam Range Rover Sport został zaprezentowany w 2004 roku jako uzupełnienie trzeciej generacji jego sylwetkę i charakter bardzo mocno pozycjonowany przez lata tego luksusowego suva na rynku i stał się on symbolem luksusu na dużych kołach tak na marginesie Moim zdaniem to jest prawdziwy SUV napompowany miejski hatchback z dołączanym napędem tylnej osi który może zwiedzić na trawę i się nie za kopie lecz uważam że na przestrzeni lat miano suva straciło troszkę na wartości kolejna Vera Sport pokazuje że stylistycznie ten samochód poszedł już w inną stronę niż Range Rover auto w tej bryle było produkowane od 2013 roku natomiast na rok 218 został przewidziany lifting który objął wizualnie nadwozie oraz jeśli chodzi o wnętrze wprowadził nowy system multimedialny zmieniły się reflektory teraz są one w technologii tylne lampy grill zderzak i wielu innych producentów nazywało by to już nową generacją za stworzenie prezentowanej wersji odpowiedzialny był Departament spatial wehikuł SVR cechuje się bardziej agresywny wyglądem za sprawą zderzaków z dodatkowymi dokładka mi dyfuzorem z tyłu szerszymi nadkolami oraz wlotami powietrza w opcjonalnie Carbon nie sposób też przeoczyć wszechobecne emblematy wymiary tego samochodu to prawie 490 cm ma długość 222 cm na szerokość i 100 centymetrów na wysokość Jeśli zajrzymy do środka to zobaczymy luksusowe dobrze wykonane wnętrze które od razu nie zdradza że mamy do czynienia z autem o ponadprzeciętnych osiągach po chwili zobaczymy jednak sportowe fotele które mimo swojego charakteru są podgrzewane wentylowane oraz regulowane w 16 kierunkach na karbonowo wykończony kierownicy nie mieli się logo SVR to co bardzo mi się spodobało to możliwość sterowania rolet do okna dachowego za pomocą gestów przed kierowcą zamiast klasyczny znajduje się wyświetlacz na środku konsoli są dwa ekrany dotykowe którymi obsługujemy system multimedialny oraz klimatyzacje to dokładnie ten sam system który prezent podczas testu velara dlatego jeśli interesuje cię jego działanie Zapraszam do obejrzenia tego testu w Range roverze Sport mamy natomiast inną dźwignię zmiany biegów nie jest już ona w wysuwające Gosię z tunelu środkowego mamy też osobne pokrętło do wybierania trybu napędu obok Którego są przyciski do regulacji wysokości zawieszenia mimo możemy podnieść o 12 cm i napędowa SVR poradziłby sobie w terenie to uważam że jest to jednak samochód na asfalt na tylnej kanapie również jest Comfort Oil luksusowo a do dyspozycji pasażerów jest dwustrefowa klimatyzacja gniazda do ładowania telefonów oraz gniazdo 230 voltów bagażnik ma pojemność 708 litrów pod maską mamy benzynową 5 l V ósemkę o imponującej mocy 575 koni mechanicznych Ta moc dostęp przedziale od 6 do 6 i pół tysiąca obrotów na minutę maksymalny moment obrotowy wynosi tutaj 700 niutonometrów i jest osiągalny w przedziale od 3,5 do 5000 obrotów deklaruje że ten kolos przyspiesza do setki w cztery i pół sekundy nasze pomiary wykazały że jest troszeczkę gorzej ale to nadal imponująca wartość zważywszy że samochód waży dwie tony 400 do Range Rover Sport możemy kupić jeden z trzech silników diesla są 2 3l V6 o mocy 249 i 306 koni mechanicznych oraz V scenka o pojemności 4,4 i mocy 300 do 9 koni dane silników benzynowych otwiera dwulitrowa jednostka o mocy 300 koni Następnie jest hybryda która ma 404 konie a przed wersją SVR i jest jeszcze 5 l ósemka o mocy 525 koni pojemność zbiornika paliwa w tym samochodzie to słuszne 104 l i szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie aby było mniej bo nawet w tym przypadku poza tym do pełna możemy liczyć na maksymalny zasięg na poziomie 300 400 km producent obiecuję że auto zużyje średnio 13 litrów na 100 km co moim zdaniem jest wartością ciężką do osiągnięcia a bliższe są granice 18 20 l co nie powinno ani nikogo dziwić ani tym bardziej zniechęcić do zakupu to ciekawe wersja 525 konna katalogowo ma te same wartości zużycia jak wersja SVR Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie rasowe brzmienie silnika samochód ma sportowy charakter I to czuć podczas jazdy natomiast nie cierpi na tym Komfort podróżowania nawet jeżeli jedziemy w trybie dynamicznym samochód jest wtedy troszeczkę sztywniejszy układ kierowniczy jest bardziej bezpośredni inne są te reakcje samochodu na dodawanie gazu natomiast auto nadal płynie po drodze i to jest bardzo dobra cecha w pozostałych wiadomo auto jest bardziej miękkie i komfortowe nie jest już takie narowiste podczas dodawania nawet do delikatnego gazu także zdecydowanie swoje oblicze w nim niej cały czas zachowuje taką nadrzędną Cechę ma to być komfortowo zawieszenie tego samochodu zostało opracowane na nowo przy okazji modyfikacji przy okazji face liftingu Range Rovera sport i ludzie którzy Nad czym pracowali chcieli stworzyć suva który nie będzie prowadzić się jak sów i szczerze powiedziawszy udało im się to niewiele auto tak potrafi tutaj jest to wyjątkowe bo mamy wrażenie że jedziemy hotel Czemu a nie ogromnym autem które ważą dwie tony 400 samochód ze swoimi osiąga zachęca do tego żeby mocniej wciskać pedał gazu zwłaszcza w trybie dynamicznym kiedy jedziemy z włączonym systemem Active egzo system tak to nazywa Land Rover No to jest bardzo fajny układ to powoduje że brzmienie które wydobywa się z rur wydechowych jest takie złowrogie i daje wszystkim do zrozumienia że to co mam pod maską No to raczej nie jest 16 Jest to zdecydowanie taki układ wydechowy który może być znienawidzony przez naszych sąsiadów jeżeli Wyjeżdżamy wcześniej do pracy z nim wracamy nawet jeżeli kupimy wersję 525 konną też z ósemką która na pewno dobrze brzmi to nie możemy dokupić tego układu jako opcji ale myślę że dobrze że jednak są pewne elementy zarezerwowany tylko dla tego modelu brzmienie tego wydechu naprawdę nastraja do tego aby jeździć bez celu aby wieczorami wybierać się na przejażdżki i tylko delektować się tym dźwiękiem Bulgot m i tym jak ten silnik warczy przy wyższych obrotach Nissan są też wrażenia podczas jazdy w tunelu Auto posiada fantastyczne właściwości terenowe Czym jest to wiedza którą mam z katalogu natomiast nie testowałem tego i szczerze powiedziawszy nie zamierzałem bo przede wszystkim mamy tutaj Ibiza 16000 zł w szkole wjechać wtedy nie zniszczyć po drugie jednak charakter tej konkretnej wersji raczej nie pasuje do wjeżdżania to i do jeżdżenia po żwirze po jakiś trawach wysoki samochód ma naprawdę fantastyczne narzędzia by sobie radzić w terenie bo mamy tutaj reduktor mamy asystentów zjazdu ze wzniesienia mamy inteligentne systemy dobiegające napęd tak żebyśmy sobie na każdej nawierzchni dobrze radzili czy jest to błoto czy śnieg czy piasek żwir także auto ale ta konkretna wersja Raczej to nie nastraja do zjeżdżania z asfaltu Ten samochód jest położony na autostradę No właśnie prawie przekroczył dozwolona prędkość więc trzeba się pilnować bo naprawdę można zbierać mandaty nie czuć w nim prędkości Myślę że osiągnięcie maksymalnej prędkości która jest określona na 280 na godzinę nie był żadnym problemem i na pewno byśmy nie czuli że aż tyle jedziemy No ale nie mamy warunków żeby to sprawdzić A do Niemiec to chyba nikt z tym autem nie chciał jechać żeby sprawdzić bo byłaby to droga wycieczka Range Rover Sport idealnie sprawdzi się do jazdy na codzień bo możemy przecież jeździć w trybie ekonomicznym możemy sobie płytek wyciszyć auto jest komfortowe jest bardzo źle mamy tutaj schowki podłokietniki naprawdę dobrze się będziemy czuli i naprawdę nie musimy nim jeździć cały czas tak agresywnie samochód mimo sportowego charakteru raczej nie nadaje się do jazdy na torze often producent twierdzi że to zawieszenie by sobie poradził ona ale mimo wszystko samochód waży prawie dwie i pół tony i No to nie jest konfiguracja na tor Myślę że potencjał który kryje się pod pedałem gazu to jest tylko coś z czego skorzystamy raz na jakiś czas bo to aby wydzielić odpowiednią dawkę endorfin takim gwałtownym przyspieszaniu po delektowanie się tymi wysokimi obrotami brzmieniem płynącym z układu wydechowego raczej chętnie i wrócimy za chwilę do komfortowego trybu i do spokojniejsze jazdy delektować się tym z imieniem silnika ale na nieco mniejszego obrotach aby kupić nowego Range Rover Sport trzeba przygotować przynajmniej 315000 zł wersja SVR to wydatek minimum 705000 zł i mimo że dostaniemy W tej kwocie wersje podstawową to raczej nie nazwiemy jego lasem bo na pokładzie jest już całkiem dużo przydatnych dodatków cena prezentowanego egzemplarza to 85000 zł i najdroższą do kupioną tutaj opcją są felgi za 1600 Range Rover SVR to moim zdaniem symbol dominacji na drodze zarówno jeśli chodzi o jaki rozmiar tego auta to jak ten samochód brzmi jak wygląda oraz jak jeździ to taka uzależniająca mieszanka w przeciwieństwie do innych uzależnień tutaj zagrożony jest jedynie od portfel potencjalnego na zdrowie Dlatego przed zakupem nie musimy się konsultować z lekarzem lub farmaceutą Moim zdaniem zakup tej wersji To takie pozytywne szaleństwo Ale póki takie auta są na rynku to uważam że trzeba z tego korzystać bo Kto wie czy za 15 lat Dzięki V ósemki nie będą jedynie sztucznym dodatkiem generowanych z głośników w autach elektrycznych