2020 był rokiem ważnych zmian dla kierowców. W życie zaczął wchodzić wyczekiwany pakiet

W 2020 roku, po latach oczekiwania, kierowcy w końcu dostali zestaw zmian nazywany potocznie "pakietem deregulacyjnym". Nie wszedł on jednak w życie od razu, przepisy będą nowelizowane stopniowo. Na początek - w grudniu - wprowadzono kilka ważnych ułatwień. Pierwszym z nich jest możliwość zostawienia w domu wydanego w Polsce prawa jazdy. Podczas kontroli drogowej policjant sprawdzi uprawnienia kierującego w systemie. Druga dotyczy dowodu rejestracyjnego. Wcześniej, gdy w dokumencie skończyły się miejsca na pieczątki, które potwierdzają pozytywne przejście badania technicznego, należało go wymienić. Teraz nie jest to wymagane, więc kierowca może zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

