2 promile plus ucieczka przed policją. Finał sprawy okazał się sliski

Jazda pod wpływem alkoholu wiąże się z wysokim mandatem oraz odebraniem uprawnień. Ucieczka przed policją karana jest już więzieniem. 54-latkowi udało się połączyć te dwa przestępstwa, lecz nie uciekł za daleko.

Od 1 czerwca 2017 roku kierowców obejmują ostrzejsze przepisy, zwłaszcza w sytuacji ucieczki przed funkcjonariuszami. Prowadzącemu pojazd, który świadomie zmusił policję do pościgu, grozi nawet 5 lat więzienia. Co więcej, jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną obligatoryjnie odebrane na 15 lat. Wcześniej za takie wyczyny groził jedynie mandat, lub w przypadku skierowania sprawy do sądu – grzywna.