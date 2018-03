18-latek uciekał przed policją. Powód był błahy, teraz pójdzie siedzieć

Bydgoska drogówka z powodzeniem zakończyła pościg za 18-latkiem, który nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że był trzeźwy. Co więc spowodowało taką decyzję?

Być może nie doszło by do pościgu, gdyby nastolatek włączył światła mijania w Hondzie Civic. Policjanci zauważyli to drobne przewinienie i próbowali go zatrzymać. Ten zamiast nacisnąć pedał hamulca, zdecydował się wcisnąć gaz w podłogę.