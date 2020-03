WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotopeugeotprzebieg 5 godzin temu Peugeot 308: jak sprawuje się po dwóch latach i 170 tys. km przebiegu? Przebieg przekraczający 170 tys. km w aucie kompaktowym to nic specjalnego. Wyjątkiem jest ten egzemplarz peugeota 308, który przejechał... Rozwiń Cześć jakiś czas temu na kanale Za … Rozwiń Transkrypcja: Cześć jakiś czas temu na kanale Zachar off weryfikował m Peugeota który chwalił się że tak bardzo poprawił jakąś swoich nowych modeli a w szczególności 300 ósemki Że nawet po przebiegu 100000 km w te samochody mają wyglądać jak nowe Jak weryfikowany Zapytałem czy coś litrów ma czystą ósemkę z odpowiednio dużym przebiegiem jeśli oglądaliście tamtej firmy To wiecie że przez tą ósemkę wypadła bardzo dobrze i porównywali śmy te aut Z zupełnie nowym egzemplarzem z parku prasowego ale był w tych firmach pewien haczyk od Nie udało nam się znaleźć auta które by miało aż to tysięcy Trochę już zapomniałam o temacie aż nagle przyszedł ten mail od Piotra napisało już że Komisję jednego z dealerów Peugeota we Wrocławiu 100 i 300 Która ma aż 171000 km przebiegu to myślałem o tak Tego auta Szukaj Który zadzwoniłem do dilera i rzeczywiście samochód jest przebieg również się zgadza ale razem mówią Rzędów niecałych dwóch to 1000 kilometrów można by nazwać magicznym bo ma go większość samochodów sprawa Za daszek zachodniej granicy niezależnie od wieku tutaj akurat przebieg nie jest to dziełem kręcące Bez magii bo ten samochód pochodzi z pewnego źródła i miał tylko jednego właściciela Zainteresowanie zapraszam Moi drodzy już jesteśmy we Wrocławiu a to jest bohater naszego dzisiejszego testu to jest jeszcze parę Drugiego planu jak widać Ale niezłomnie kontynuujemy naszą Co wiemy o tym samochodzie Peugeot 308 wersja SW kombi silnik 1 Diesel 115 koni Pierwsza rejestracja 2014 rok 1a 2014 jest na dobrą sprawę ten samochód Tylko 15 2 lata 171 Kilometrów wniosek jest taki że samochód Więcej jeździł niż stał a więc tym lepiej dla nas wszelkie oznaki z Powinno być już czy dobrze widać Basen Będziemy zwracać uwagę Proszę umówić że obecna generacja 300 ósemki je była testowana w różnych w Spektakl to wynika twarze konstrukcję powłoka lakiernicza jest grubsza amortyzatory twardsze tworzywa bardziej Na zmianę temperatury i zarysowań Ile zaczepy zderzaków mają Samochód lepiej znosił parkingowe owczarki czyli w gruncie rzeczy wszystko jest jakiś sposób udoskonalony i Odporny na trudy życia Co cię Możemy wie Czeka Zanim jednak zaczniemy się wszystkiego czego Postawimy parę słów z panem Krzysztof Który Opiekuję Samochodami używane Panie Krzysztofie pierwsze pytanie Ilu miał właścicieli ten To Posiadało A jakie były Użytkowanie tego samochodu to nie Nie nie nie to nie Wynajem To są Przekazywane do firm Gdzie Użytkują to kierowcy Tego samochodu 100 Są to trasy Tylko Rzeź A jak ten samochód był Zgodnie z Tak samochód ten posiada nasze Książeczka Z polskiego salonu Wpisy Services Potwierdzone Samochód był serwisowany w Czy były jakieś Pozaplanowe Akcje serwis W samochodzie czy według państw Biegu Przebiegu Zgodnie z założeniami Zgodnie z założenia Producent Aczkolwiek Jakikolwiek Serwisowe Przy każdym przy Każda z Soma obok Sprawdzę Czy dany model Nie Także żyli były jakie Zostały To może Ostatnie pytanie Ocenia Do samochodu Szybsze 107 Ideal Tylko że nie noszą Śladów Użytkowania Jednego Rodzajów Zachowuje Poprawny Samochód Poddany DEKRA 100 punktów W tym samochodzie I samochód Gwarant Za to Pozostaje tylko zabrać ten samochód Sprawdzić go według naszych procedur testowych jest Radzimy Nie Wrażenia z ja Ale nie tylko zabierzemy ten samochód do Która sprawdzi jak się zachowuje zawieszenie Tak mają hamulce Ale też na hamownie sprawdzi Ilu ile z tych testów To koniec jeszcze w To jest podmiot Panie Krzysztofie bardzo dziękuję za pomoc i zabieramy samochód za parę godzin wracamy Odjechaliśmy już dostatecznie daleko od dealera więc nikt nam nie będzie patrzył na ręce Zacznijmy od kier Skoro już mówię o rękach to trzymamy ręce najczęściej 70 kg W zasadzie takie rownica wygląda dokładnie jak nowa Jedyne co Możemy do To jeśli patrzymy nie tyle na kierownicę Odbija Świat To widzimy w tych miejscach gdzie do To częściej Skóra jest mniej matowa niż Ty nie powyżej gdzie Spoczywają Nie wiem co nawet Kia Widzę wytwarzając trochę wzrok jest można powiedzieć że ja na kierownicy Ten przebieg w ogóle nie zrobił wrażenia pomijając jeden element to jest ten aluminiowy element na dole Ozdobny który Charakterystyczne Nacia Nie mam pojęcia jak powstały W ogóle mogły Ja się tutaj po Ale Są więc zakładając że W tym miejscu nie uderzał siekiera Nietylkopasta Inny sposób Ten element mógł Twardszy Ponarzekać Idziemy dalej tworzywa na konsoli Popatrzcie to są tworzywa miękkie Tutaj naprawdę Wszystko się ładnie Tłumacz Daszek Zagranie również minut I Pytacie mnie w komentarzach dlaczego To sprawdzam przecież na co dzień tutaj się nie naciska no zgadza się nie naciska się Dzięki temu Tworzywa Przebieg Kilometrów Mamy Książę Nie dobry W dobrym stanie i Podczas ja One nie Skrzypią Możemy znaleźć nie To nic daje to mamy twarde tworzywa i ich wygląd zasadzie Zostawię Wiele do życzenia Jaka w samochodzie Nowy Jak to z Na kamerze Widzi Jeśli przyjrzymy się na przykład Drzwiom to widzimy tu na górze No ten plastik jest dosyć mocno narażony na jakieś Zadrapanie ale tutaj też nic nie widzę Niżej schodzimy To najlepszy mówiąc też Kościół ugina pod palcami mięsem był bardziej Odporny Tutaj również nic możemy zrobić Takie klasyczne test szarpanie Klamka uwaga Kompletnie nie zjadł w nowym samochodzie więc No to też to też to niech każdy mam w samochodzie bo niektóre nowe samochody w tym miejscu akurat się poddają to Wszystko jest w najlepszym porządku Przejdźmy teraz do takich elementów które jednak warto wskazać Może zacznijmy Sufit typu znaleźliśmy kilka Fragmentów gdzie Zostały ślady To było coś okrągłego widać zresztą Uszkodzoną Pisarka Podobnie 2lo Wisiało Więc naokoło widać taką smugę Brudu to widzimy kolejny jakieś okrągły Któryby Podobnie przyklejone To nie chcesz Poddał No i co Od spodu widzimy również Zostaw Ale największe ślady widać Do łokcia Podłokietniki są Można by powiedzieć że dosyć mocno uszkodzone to Długo zastanawialiśmy się co właściwie może być powodem tego typu uszkodzeń widzicie takie białe Przebarwienia Po prawej stronie ale po lewej stronie jeszcze bardziej widoczne Popatrzcie i doszliśmy do wniosku że być może Proszę tego samochodu tak bardzo lubił sportową jazdę Że nasz Obficie po Być może Dlatego po to było Nie wiem nie wiem To jest jakaś teoria W każdym czasie ślady zostały No oczywiście Peugeot Wpływu na to kto i jak ten samochód użytkuje natomiast ma wpływ na Aby tapicerka nie poddawała się tak łatwo w tym przypadku Jak widać Poddała Natomiast nie poddała się na pewno jeszcze chodzi o fotel fotel nie Jakoś tak nazwiemy No wysiedziany Boczki foteli oglądaliśmy z bliska nie są w żaden sposób uszkodzony Tutaj moim Wszystko poszło Jak najbardziej zgodnie z planem to samo ten Misio fotel Również jest najlepszym porządku Idziemy do Znalazł się też Nasze ukochane Fragment Piano Również w wielu firmach w komenda Wasze niezadowolenie Producenci stosują tego Tworzywa No i widać że tutaj jest jedno Takie większe zadrapanie Takich drobniejszych Niemcy kamera to Czy nie Też Oko Widzę Więc rzeczywiście jeśli miałbym Takie standardowe tworzywo kontra Piano Black No to G Piano Black jest troszkę bardziej po Uszkodzenie I wreszcie dźwignia zmiany biegów Nie dość że aluminiowa na co narzeka Lite Właściciele Poprzez Przestań Popatrzcie aluminiowa gałka Która jest właśnie w lesie zbyt go W zimie zbyt zimno Odczuł Jest Sztuczne Uszkodzone To dlaczego widzimy to Kropki To raczej nie są ślady po obrączce bo to Zostawiła Wymyśla To są takie kropki jakby Nie wiem Outlet Inny sposób Reagował Można W każdym razie Widzimy Ta gałka No troszkę Wygląda inaczej nie tak Kawał W nowym Samochody I to już chyba ko Jeśli chodzi o zmianę jest stosunku do auta nowego bo tutaj przykłady Wszystko jest Jak Samochodzie zupę Nowym to widzimy jeszcze się jakiś klej wylał ale akurat na to postawiłeś mnie Jakieś wielkiej wagi No bo to Ktoś Coś temu autu zrobił nie je Michał znaczenie out V Także podsumowując Patrząc na samo wnętrze moglibyśmy kupić ten samochód Odrobinie Powiedz mi Handlowego talentu sprzedawcy I nawet przebiegnie się Kilometrów i raczej nie zauważasz żeby Że ten sam Zbliża się Do dwóch stów bo wnętrze Moim zdaniem Bardzo Francuzi obiecali że samochód będzie wyposażony w tak mocny zaczep rygla trzeba zderzaków że będzie Nawet na jakieś micro stłuczki na parkingu tego nie będziemy sprawy A możemy Po przyciskać Poszarpać Zderzak jak Nie urywa Siedzi na swoim miejscu ale jak już tak bliżej się przejrzymy masce To widzimy że Nie miała łatwego życia rzeczywiście ten samochód spędził bardzo dużą część twojego życia Na autostradach i na różnych innych droga Bo Zwróćcie uwagę jak dużo jest opór Właściwie to gdybyśmy mieli to liczyć to pewnie ze 100 by się nazbierało No cóż Mów jeździć po różnych Chełm drogach powiedzmy drugiej kategorii i trochę tych kamyk Zebrał co ciekawe Myszy Wciąż cała Oglądając ten samochód dalej z różnych stron zimny co No widzę że ktoś dbał Bezpieczeństwo kierowcy bo są fajne Nienawidzę zimy Opony Jedziemy dalej To To nic nie Jeśli chodzi o klamkę to To jest bardzo Słaby elementarny Popatrzcie To jest całkiem sporo takich ślad Na wierzchniej warstwie lakieru W środku też jest delikatnie zadrapany nie wiem czy Akurat wykryje Kame Oo właśnie teraz idziemy je Są ślady użytkowania No widać też drobne Uszkodzenia na krawędzi tutaj na drzwiach lat Ucierpiał Nie widać że tutaj samochód nie jest przygotowany jakoś tak sztucznie do sprzedaży I nie są jakieś Drobne uszkodzenie Usuwane dla sztuki i dla podbicia sztuczne Zalecany studzimy ślad suszę funkcję wykrywania słupków niż Możemy zajrzeć też do bagażnika Zawał Nasza natomiast sam bagaż No cóż Widać tu i ówdzie jakieś Cherry Kruk nawet całkiem nieźle się trzyma Bo szczerze mówiąc spodziewałem się to Śladów bardziej wyraźny ktoś nic nie dzieje Natomiast na klapie Od środka w zimie No to widzimy Takie zabrudzenie bardziej nie Uszkodzenie Szczerze Nie wygląda to Wcale źle to jest chyba największa rysa więc to się jakoś bardzo Nie różni Od innych samochodów wizyt Element który Nie wygląda to dobrze patrz Ten fragment Podnośnika tylnej klapy Jakby Zmęczony życiem poza tym Wszystko działa Składamy oparcie Oparcie się składają Więc od tej strony Wszystko okej także no to Jeśli chodzi o lakier jeśli chodzi o ślady po tym Jak ten samochód pokonał 170000 Kilometrów to najwięcej widzimy na masce bo tam jest bardzo wiele odkryć Zaraz wsiadamy i zrobimy rundkę po Wrocławiu i zobaczymy jak się jeździ samochodem po takim przebiegu Nie jest zbyt hałaśliwe zawieszenie i czy wszystkie pozostałe po zespół Działają Po tym jak przyjechaliśmy tym samochodem pierwsze kilometry chcieliśmy za telefon i Zadzwoniliśmy do Pana Krzysia Auto Z pytaniem czy były w nim wykonywane jakieś większe naprawy jeśli chodzi o zawieszenie ona staliśmy odpowie NIP ponadstandardowe planowe przeglądy nie Czyli jeśli auto przyjeżdżał on I były tam jakieś wykryte luz No to byłby odpowiedni element Do wymiany Tylko tyle wszystko zgodnie z planem serwisowym No i muszę powiedzieć że to się sprawdza powiedzenie Jak dbasz tak masz Bo jeśli miałbym Odróżnić tę samą Auta które ma Przelicznik To miałbym chyba tylko jeden jedyny pół zaczepienie dlatego że zawieszenie nie jest Głośniejsze zawieszenie Trzyma się drogi Zupełnie tak samo pewnie jak w nowym samochodzie układ Również jest tak samo Pewny i Taki czytelny jak Jest Jeden element który Moim zdaniem zmienił się na gorsze po tym przebiegu to jest ta skrzynia biegów Spadku dwójki Też Troszkę stawia Za duży opór przy wbijaniu I to nie jest jeszcze coś Co należałoby Możesz przyjechać Nie i trzeba ją dopychać na dwie ręce Tylko Każe się skupić na tym wbijaniu przez to że że jednak na rękę Tutaj się przy Nie Samochodzie nowym To jest jedyny Tak naprawdę to Może wyróżniać ten samochód Potem przebiegu od Zupełnie nowego było cała reszta Odpowiednio oczywiście serwisow Traktowane Zachowuje się tak jak nowym autem auto Dlaczego nie wspominałem o silniku bo moje wrażenie że silnik Chcę całkiem żwawy i żeby trudności wystarcza na miasto to jedno ale pomiar To zupełnie co Jedziemy do firmy c-tronic we Wrocławiu która udostępniła nam hamownie do dzisiejszego testu Za chwilę dowiemy się Sobie poradziły te konie te 115 koni czy wszystkie w ciąży to są ja tylko Powiedzieć o pomiarze pod tytułem pomiar spalanie przejechaliśmy po Wrocławiu Kilometrów i średnie spalanie póki co 5 Za mną na hamownie trwa pomiar mocy Korzystając z okazji Podziękować firmy Jet Pomogło nam Nagranie Sralnik oferuje wrocławianom linie diagnostyczną przeglądy cham Geom Podwozie Inną usługę warsztat A także Przede wszystkim Ostrołęka Tak po sprowadzeniu auta na linii diagnostycznej wyszło że auto technicznie jest w porządku i bez problemu Przegląd Natomiast jeśli chodzi Silnik to po pierwsze patrząc na niego widzimy to Spory przed Samochody Tego nie da się ukryć Natomiast po sprawdzę Silnik Okazało się że Przebój Nie Wyszło 114 koni Hamowanie Tego silnika co oznacza że Stół Mamy to Sam Powinien był Kiedy Wyjeżdżał Z fabryki wiadomo te silniki mogą mieć plus minus parę koni Więc można powiedzieć że jeśli chodzi o swoje para Pracy Silnik wciąż jest jak nowy Co potwierdza że Że Francuzi ma diesel Znają się bardzo dobrze znają się też na tym jak radzić sobie z normalnie a nic nie spaliłem dlatego że Po zmierzeniu Poziom Fa W wydychanym powietrzu może by tak posiedzieć Okazało się że Sadzy Pop Nie stwierdza Szczerze mówiąc po tym jak opuściliśmy Kraków Zanim dojechaliśmy do Wrocławia minęło parę godzin tutaj Na spotkaniach nagraniach kolejnych parę godzin i jedyną Stanie jestem Teraz Jedzenie natomiast musimy mieć to Nagranie z głowy Więc podsumowanie Podsumowanie spotkania z tym samochodem zrobiłbym takie zaraz po opublikowaniu Zdjęć tego auta na Facebooku Zachara Zobaczyłem komentarz Co to ma być 170000 km od tego Volkswagen po tym przebiegu to wygląda wciąż jak no A ja mówię no właśnie o to chodziło francuzom Wcześniej samochody były postrzega Jak o autach które po 100 tysiącach przebiegu i już jako nowy nie wyglądają i niech cię Zmian Jakościowy Dobić do najlepszych do poziomu Sprawić że jest samochodem nawet Książ będą wyglądały jak I tu mam Przykład że nawet po 170 tę samą W dużym stopniu Wygląda Jak auto które opuściło niedawno fabrykę znaleźliśmy Oczywiście parę Użytkowania znaleźliśmy Sygnałów że ten przebieg już jest na liczniku ale mimo że Stan tego samochodu jest naprawdę mocno zbliżony do tej Co obiecali A właśnie po to Wyjechaliśmy Do Wrocławia