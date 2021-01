16-latek na motocyklu potrącił policjanta. Po kilku dniach sam się zgłosił na komendę

1 stycznia w Tarnowie Opolskim policjanci kontrolowali stan trzeźwości kierowców i prędkość pojazdów. Jeden z funkcjonariuszy chciał zatrzymać motocyklistę do kontroli, ten jednak przyspieszył, a uciekając, nie udało mu się ominąć policjanta i go potrącił . Mimo próby pościgu kierującemu jednośladem udało się uciec. Na szczęście funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń.

Od tego czasu policja próbowała ustalić tożsamość motocyklisty, który wreszcie sam zgłosił się na Komendzie Miejskiej Policji w Opolu. Okazało się, że jest to 16-latek z powiatu strzeleckiego. Przyznał się, że to on nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta podczas ucieczki. Wyraził też skruchę i złożył wyjaśnienia.