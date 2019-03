12-latek pod wpływem narkotyków uciekał autem przed policją

Po pościgu krakowscy policjanci zatrzymali opla corsę. Okazało się, że za kierownicą auta siedział 12-latek, który był pod wpływem narkotyków.

Gdy samochód w końcu się zatrzymał, policjanci podeszli, by dokonać kontroli. Wtedy opel ruszył uderzając w radiowóz i uszkodził go. Kierowcę i tak udało się zatrzymać. Okazało się, że ma 12 lat i był odurzony narkotykami . Razem z nim w samochodzie jechał 16-letni pasażer i 24-latka.

Inny patrol zajął się wyrzucanymi przez okno przedmiotami. Okazało się, że to aluminiowe zawiniątka z suszem roślinnych. Po przebadania okazało się, że jest to marihuana. Do jej posiadania przyznał się 16-latek, który też udostępnił ją kierowcy. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny, a starszemu z chłopaków grozi do 3 lat więzienia.