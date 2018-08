10 przykazań przed wyjazdem samochodem na urlop

Zbliża się Twój upragniony urlop? Wspaniale! Nareszcie przerwa w pracy, zmiana otoczenia i codziennego rytmu. Jednak doskonale wiemy, że urlop to także nieco stresu przedwyjazdowego, jak i sporo niezbędnych przygotowań. A jeśli podróżować będziesz autem, chcesz dojechać bezpiecznie na miejsce i mieć z autem tak zwany "święty spokój" to zakres Twoich przygotowań będzie nieco większy.

Chcesz poczuć się dobrze przygotowany do wyjazdu lub sprawdzić czy o wszystkim pomyślałeś? Zapraszamy do lektury naszych 10 przykazań dla wyjeżdzających na urlop samochodem.

1. Rozpocznij przygotowania nieco wcześniej, a najlepiej… już dziś!

Niektórzy lubią przedurlopowy pośpiech i nie przeszkadza im załatwianie wszystkiego na ostatnią chwilę, ale dla bardziej zorganizowanych i lubiących tak zwane ‘dobre przygotowanie’, myślenie o urlopie zaczyna się znacznie wcześniej przed wyjazdem. Bez względu na to, do jakiej grupy należysz, w tym roku zacznij przygotowania do urlopu wcześniej, czyli… już dziś!

Jak zacząć? Po pierwsze, wpisz w twój cyfrowy kalendarz w telefonie termin 10 dni przed wyjazdem. Będzie to Twój checkpoint, na jakim etapie jesteś. Następnie zrób szybką listę co należy załatwić przed wyjazdem w kontekście auta. Nie zastawiaj się za długo, wpisz wszystko co ci przychodzi do głowy i wydaje ci się niezbędne do załatwienia (np.: nowa lodówka turystyczna, uchwyty na picie dla dzieci, żarówki, itp.). Jeśli możesz, wpisz od razu terminy lub sposoby zakupu. Lista zapewne się jeszcze zmieni, ale poczujesz się od razu lepiej zorganizowany.

2. Najpierw zrób własny, czyli "domowy" przegląd samochodu

Przygotowanie samochodu do urlopu zacznij w domu. Nic wcześniej nie szykuj i nie kupuj, dopiero po przejrzeniu auta uzupełnisz Twoją listę spraw samochodowych. Zarezerwuj sobie około godziny, tak abyś nie musiał się spieszyć (weekend?) i posłuż się następującą listą: Czy wiesz gdzie szukać zalecanych wartości ciśnienia w oponach dla Twojego samochodu? Znajdują się one w instrukcji obsługi i najczęściej na wnęce drzwiowej. Przed wyjazdem będziesz musiał dopasować ciśnienie w kołach do zwiększonej masy załadowanego samochodu. Zwiększy to bezpieczeństwo jazdy, obniży zużycie paliwa i zmniejszy zużycie opon.

Przypomnij sobie gdzie znajduje się w Twoim aucie podnośnik i narzędzia do wymiany koła oraz sprawdź ich stan. Zobacz też czy potrafisz się nimi posłużyć i wymienić koło. W ewentualnej stresowej sytuacji na drodze nie będziesz miał do tego głowy. Sprawdź jak dostać się do koła zapasowego, wyjmij je i obejrzyj. Może należy sprawdzić w nim ciśnienie?

Sprawdź obecność w aucie trójkąta ostrzegawczego, apteczki, gaśnicy i kamizelki. Tym razem nie chowaj ich zbyt głęboko – powinny być łatwo dostępne. Zapewne nie będą potrzebne, ale będziesz spokojniejszy. W razie potrzeb uzupełnij braki. Polecamy też nieco szerszą niż standardowa zawartość apteczki samochodowej. Po prostu kup większy zestaw.

Jeśli wyjeżdżasz za granicę sprawdź czy nie jest ci potrzebne dodatkowe wyposażenie. Najlepiej uniknąć niepotrzebnego mandatu.

Sprawdź stan wycieraczek. Przetrzyj ich pióra ściereczką z detergentem i zrób próbę. Jeśli zostawiają smugi lub skrzypią, nie zastanawiaj się i wymień je na lepsze (uzupełnij listę sprawunków). Zalecamy wycieraczki Bosch AeroTwin. Jeśli jeszcze ich nie używałeś, naprawdę zobaczysz różnicę.

Sprawdź czy dobrze działają spryskiwacze, a do listy zakupów samochodowych dopisz płyn do spryskiwaczy. Tym razem kup nieco lepszy i droższy, będzie ładniej pachniał, a przede wszystkim będzie skuteczniejszy.

Zobacz czy masz siatkę bagażową. Jeśli nie, kup ją i zacznij używać. Naprawdę warto. Zapisz jaki rozmiar potrzebujesz. Poprawi ona bezpieczeństwo i zabezpieczy twój bagaż w podróży. Może warto też od razu kupić dodatkowe kieszonki siatkowe lub uchwyty? Na urlopie często mamy w całym aucie mnóstwo drobiazgów, które „przemieszczają się” i ciągle ich szukamy. Może w końcu czas na porządek?

Sprawdź czy działają: regulacja wysokości zagłówków, regulacja nachylenia i ustawienia foteli, wszelkie uchwyty do fotelików i zapięcia pasów na tylnym siedzeniu oraz inne tego typu elementy służące do rearanżacji przestrzeni auta, a których zazwyczaj nie używasz.

Sprawdź czy działa regulacja położenia lusterek, osłony przeciwsłoneczne, otwieranie szyb i blokady otwarcia drzwi przez dzieci.

Sprawdź czy działa całe oświetlenie, czyli żarówki zewnętrzne i wewnętrzne. Myślałeś o wymianie żarówek na nowocześniejsze? Teraz jest na to dobry moment. Może na jaśniejsze? Może xenony? Bosch produkuje kilka linii produktowych żarówek samochodowych wysokiej jakości i które naprawdę dobrze oświetlają drogę. Zachęcamy do sprawdzenia. Przed urlopem warto poprawić oświetlenie – zapewnia to większe bezpieczeństwo. A jeśli zdecydujesz się na zakup, żarówki wymień już w serwisie. Oczywiście warto mieć też zestaw żarówek na wymianę. Polecamy zestawy zapasowe Bosch. I jeszcze jedno. Czy wszyscy z rodziny wiedzą jak włączać lampki w kabinie? Wieczorem może się to przydać.

Na razie koniec. Ale jeśli w trakcie przeglądu domowego coś cię zaniepokoiło zanotuj to i zapytaj w trakcie przeglądu w warsztacie.

Czy wykonywać samemu przegląd elementów technicznych? Czy sprawdzać poziom płynów? A czy na pewno znasz się na tym wystarczająco dobrze i będziesz wiedział gdzie wszystkiego szukać? Naszym zdaniem najlepiej tą cześć przeglądu powierzyć profesjonalistom, którzy sprawdzą stan samochodu w znacznie szerszym zakresie i są w stanie natychmiast zauważyć również inne nieprawidłowości lub usterki. I tu przechodzimy do punktu trzeciego, czyli przeglądu auta w dobrym warsztacie.

3. Następnie zrób przegląd auta w Bosch Car Service

Po przeglądzie domowym pora na przegląd bardziej techniczny. Zachęcamy do sprawdzenia auta w warsztacie Bosch Car Service. Dlaczego? Przede wszystkim przy przeglądzie przedurlopowym zostaną sprawdzone wszelkie elementy związane z bezpieczeństwem jazdy. Co więcej, warsztaty Bosch Service dysponują pełną dokumentacją techniczną każdego auta oraz posiadają specjalistyczny sprzęt diagnostycznego Bosch, który pozwala na dokładne sprawdzenie Twojego samochodu, zgodnie z zaleceniami producentów. Ale przede wszystkim gwarantujemy, iż w Bosch Car Service po prostu znają się na rzeczy i będą też wiedzieć co najczęściej może szwankować w twoim aucie. Zapłacisz niewiele, zaoszczędzisz czas, a zyskasz pewność, że wszystko działa jak należy.

Na przegląd w Bosch Car Service umów się najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem, tak aby zdążyć skorygować ewentualne usterki lub zdążyć wykonać naprawę (jeśli będzie potrzebna). Zapytaj też od razu o sprawy, które zaniepokoiły cię przy przeglądzie domowym.

Specjaliści z Bosch Car Service będą doskonale wiedzieć co należy sprawdzić, ale chcemy zwrócić Twoją uwagę na co najmniej jeden element, a mianowicie stan klocków i tarcz hamulcowych.

4. Upewnij się co do stanu oraz jakości klocków i tarcz hamulcowych.

Twój samochód na pewno jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa takie jak ABS i ESP, ale pamiętaj, że systemy te zadziałają prawidłowo i z pełną skutecznością tylko wtedy jeśli będziesz miał zainstalowane klocki i tarcze hamulcowe wysokiej jakości. I nie chodzi tu tylko o aktualne zużycie tych komponentów, mówimy tutaj o ich realnej jakości i efektywności działania w sytuacjach awaryjnych. Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie, na tym elemencie nie można oszczędzać. Jeżeli klocki hamulcowe i tarcze wykazują już spore zużycie, nie zastawiaj się i nie kalkuluj – wymień je na nowe. Zalecamy tarcze i klocki hamulcowe Bosch. Dlaczego? Bosch jest twórcą i producentem układów ABS, ESP oraz innych elementów systemów hamowania instalowanych w nowych samochodach, oraz oczywiście klocków i tarcz hamulcowych. Jeśli chodzi o hamowanie, Bosch to marka, której możesz w pełni zaufać.

5. Wykonaj serwis klimatyzacji

Jeśli jeszcze nie zrobiłeś serwisu klimatyzacji po zimie, to przed urlopem jest na to tzw. ostatni dzwonek. Jazda w upał z marnie działającą klimatyzacją, delikatnie mówiąc nie jest zbyt komfortowa. Przy serwisie klimatyzacji niezbędna jest wymiana filtra kabinowego. Jeśli chcesz zadbać o czyste powietrze w aucie, zalecamy wymianę na nowy filtr kabinowy Bosch Filter +, który jest antyalergiczny, antybakteryjny i antysmogowy. Zapewniamy, iż poczujesz, że powietrze w aucie jest naprawdę czyste. Zwiększy to wasz komfort jazdy jak i bezpieczeństwo.

6. Przygotuj trasę w Twojej nawigacji

Trasę przejazdu wakacyjnego przygotuj w twojej nawigacji co najmniej dzień wcześniej. Oceń realność podanych wartości czasowych. Pamiętaj, że będziecie się zatrzymywać na postoje i ewentualnie na posiłki. Przygotuj też ewentualne trasy alternatywne, korki na wakacyjnych drogach nie należą do rzadkości. Jeśli podróżujecie przez inne Państwa, sprawdź jeszcze dozwolone tam prędkości.

Zobacz na mapach internetowych czy w pobliżu trasy nie ma jakiś atrakcji turystycznych. Może warto skorzystać z nieco dłuższej trasy i odwiedzić po drodze jakiś zamek lub jaskinię? Albo park miniatur lub dinozaurów? Dzień podróży nie musi być przecież nudny, a ciekawa i nieco dłuższa przerwa na pewno się przyda.

7. Posprzątaj auto przed wyjazdem

Wiele osób uważa, że posprzątanym autem jeździ się bardziej komfortowo, a podróż jest mniej męcząca. Poza tym, wasz samochód również zasługuje na nieco wakacyjnej pielęgnacji. Poświęć jeszcze jedną godzinę na solidne odkurzenie i posprzątanie auta jeszcze przed zapakowaniem bagaży lub skorzystaj z usług kosmetyki samochodowej. Nie zapomnij o nowym zapachu na drogę!

8. Wyrusz w drogę o odpowiedniej godzinie

Większość osób najlepszy poziom koncentracji ma rano, pomiędzy 8 a 12 oraz późnym popołudniem od 16 do 19. Koncentracja spada wczesnym popołudniem pomiędzy 14 a 16 oraz po północy. Jeśli to możliwe, zaplanuj podróż uwzględniając twoje najlepsze godziny. Zalecamy wyruszenie w drogę wcześnie rano, a jeśli podróżujecie z waszymi pociechami, weź także pod uwagę kondycję i przyzwyczajenia dzieci.

Jeśli wyruszacie w drogę rano, najlepiej aby samochód był już zapakowany poprzedniego dnia i od razu gotowy do drogi. Wszyscy wiemy, że rano przed wyjazdem wszystko się nieco przeciąga. Przed samym wyruszeniem w drogę sprawdź czy zabraliście: niezbędne dokumenty,

telefon,

lekarstwa,

okulary przeciwsłoneczne kierowcy,

ładowarka do telefonu (z kablem),

odpowiednia ilość wody do picia.

9. Rób przerwy w czasie podróży

Im dłużej jedziesz bez przerwy, tym wolniejsze są twoje reakcje i zwiększa się ryzyko wypadku. Prowadzenie samochodu to dla organizmu praca, która prowadzi do zmęczenia. Kierowca znajduje się też przez cały czas w tej samej pozycji, co nie jest korzystne dla kręgosłupa i mięśni. Odpowiednie przerwy w podróży są po prostu niezbędne.

Dobrą radą jest przerwa co mniej więcej godzinę, szczególnie jeśli podróżujesz z dziećmi (a może jeszcze z psem?). Przerwa to bezpieczne zatrzymanie samochodu (MOPy, parkingi), wyjście z niego i nieco ruchu. Powinna trwać co najmniej 7 minut. Oczywiście może to być połączone z niewielkim posiłkiem. Odradzamy słodycze i tzw. ciężkie jedzenie. Wskazana jest kawa. Twoja koncentracja będzie słabsza pomiędzy godziną 14 a 16. W tym czasie zaplanuj co najmniej 30-minutową przerwę. Nie rezygnuj z przerw nawet jeśli jesteście już blisko. Po trasie będziecie w dobrej formie. Przecież chodzi nam o to aby urlopu nie rozpocząć od odpoczynku po męczącej podróży.

10. Podtrzymuj dobry nastrój dzieci

Dobry nastój w podróży jest bardzo ważny! Marudzenie dzieci będzie wprowadzać niepotrzebny stres już na samym początku urlopu. Podróż na wakacje musi być miła i fajna. Oto nasze rady: Rób regularne przerwy w podróży, aby umożliwić dzieciom ruch i odetchnięcie.

Jeśli to możliwe uwzględnij nawyki dzieci i zaplanuj podróż tak, by zachować ich typowe pory posiłków i spania.

Zapewnij dzieciom rozrywkę podczas podróży poprzez zabawy, mini-konkursy lub wspólne słuchanie audiobooków, piosenek lub opowieści.

Jeśli dzieci są starsze, powinny aktywnie uczestniczyć w podróży na przykład poprzez wspólne rozmowy o mijanych ciekawostkach.

Miej przygotowane osłony na szyby aby ochronić dzieci przed gorącem i ostrym światłem słonecznym.