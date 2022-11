Zależy ci na bezpiecznej jeździe i mniejszych wydatkach? Wybieraj tylko dobrej jakości części motocyklowe

Części motocyklowe a bezpieczeństwo na drodze

Zakładamy, że ruszając na długo wyczekiwany wyjazd zagraniczny lub weekendową przejażdżkę wokół komina, zależy ci przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawić. Brak awarii na trasie to kwestia dwóch składowych — odpowiednio przeprowadzonego serwisu i wysokiej jakości części do motocykli. Używając słabej jakości podzespołów, narażasz się w trakcie wyjazdu na nerwowe szukanie warsztatu w okolicy, dodatkowe wydatki związane z koniecznością wykupienia noclegu w miejscu awarii lub zamówienia lawety, a także frustrację znajomych, z którymi ruszyłeś w drogę. Co więcej, montując niskiej jakości części motocyklowe do swojego układu kierowniczego, zawieszenia, hamulców lub napędu, ściągasz na siebie ryzyko poważnej usterki podczas jazdy, która może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze i narażenia bezpieczeństwa — twojego i innych uczestników ruchu drogowego. Wybierając części do motocykli dobrej jakości, dodatkowo od sprawdzonych producentów i ze zweryfikowanego źródła, zwiększasz przyjemność z jazdy i bezpieczeństwo na trasie, a także komfort — fizyczny oraz psychiczny, bo nie musisz zamartwiać się potencjalnymi awariami i usterkami na trasie.