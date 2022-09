Volkswagen Financial Services z nową ofertą finansowania aut

– Rosnąca popularność usług i modeli subskrypcyjnych, które pozwalają cieszyć się produktami bez konieczności ich kupowania, coraz śmielej przenosi się do świata motoryzacji. Jako Volkswagen Financial Services, lider nowoczesnej mobilności, w sposób dynamiczny odpowiadamy na zmieniające się trendy i przyzwyczajenia klientów. Stąd też zdecydowaliśmy się wprowadzić produkt Najem. Zawarliśmy w nim wiele funkcji i rozwiązań w jednej stałej, miesięcznej opłacie. Chcemy, aby każdy kierowca mógł bez stresu korzystać z auta, nie martwiąc się ukrytymi kosztami i niespodziewanymi wydatkami – mówi Michał Dyc, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services.