Trudny sezon, ale finisz udany?

Żużel dał przykład

W Polsce papierkiem lakmusowym były rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy i żużlowej Ekstraligi. Oba sporty do życie wróciły po lockdownie jako pierwsze. Piłka nożna w maju, żużel w czerwcu. Nakreślony plan został zrealizowany w stu procentach, mimo oczywistych trudności. Podobnie było w Europie, gdzie liga za liga, turnieje za turniejami, rozgrywki za rozgrywkami, wracały do w miarę normalnego życia. Fani różnych sportów w końcu mogli śledzić mecze live, sprawdzać wyniki i obstawiać zwycięzców w zakładach bukmacherskich.

Najpierw ściganie w Europie

Wyzwaniem były zwłaszcza rozgrywki, które opierają się na wielkiej logistyce i swoim zasięgiem obejmują wiele państw i kontynentów. Idealnymi przykładami są międzynarodowe turnieje tenisa, prestiżowe wyścigi bolidów, czy motocyklowe mistrzostwa świata. W tym ostatnim przypadku, kalendarz przeszedł olbrzymie zmiany, poprawki i został ciekawie obmyślony. Zdecydowana większość kolejnych cykli mistrzostw świata została zaplanowana w Europie. W Hiszpanii postanowiono zorganizować cztery weekendy ścigania. Choć przeszkód i problemów nie brakowało, jak na razie wszystko toczy się w miarę normalnym rytmem. Sezon motocyklowych wyścigów rangi mistrzowskiej ma zakończyć się pod koniec listopada, a pomimo pogarszającej się sytuacji na świecie, organizatorzy zapewniają, że uda się szczęśliwie dobrnąć do mety. – W tej chwili nic się nie zmieniło. Stan alarmowy w Hiszpanii w zasadzie nie wpływa na naszą sytuację. Pracujemy podczas wyścigu i jeśli rząd wprowadza obostrzenia, które obejmują zakaz poruszania się od godz. 22 do rana, to nie ma to na nas żadnego wpływu – cytowany w mediach był niedawno Carmelo Ezpeleta, szef firmy, która zarządza Motocyklowymi Mistrzostwami Świata.

Sport musi się dostosować

Nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć, jak długo taki stan wyjątkowy potrwa. Dlatego kluczem jest właśnie dobre planowanie, dobra organizacja i przestrzeganie reguł. Dla fanów sport to emocje i rozrywka, ale dla organizatorów i samych zawodników, to zawód i praca, jak każda inna. To sposób na życie i na zarabianie pieniędzy. Nic więc dziwnego, że we wspólnym interesie jest jak najlepsza adaptacja do warunków. Doświadczenie zdobyte w sezonie 2020 powinno więc zaowocować w kolejnym roku i sezonie. Czy będzie on łatwiejszy, czy trudniejszy od tego która się kończy… czas pokaże.