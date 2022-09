Truck1: od prawie 20 lat na straży interesów handlowców samochodów ciężarowych

Obecnie na Truck1 znajduje się ponad 200 tys. używanych pojazdów ciężarowych oraz innych ciężkich maszyn. Około 2000 dealerów i producentów z 50 krajów sprzedaje swoje pojazdy i maszyny, a także poszerza swoją grupę klientów. Według statystyk, klienci wysyłają co miesiąc około 15 tys. zapytań e-mail do dealerów i profesjonalnych handlowców wystawiających swoje pojazdy na Truck1. Około 5 tys. telefonów wykonują nabywcy zainteresowani sprzedażą pojazdów umieszczonych na Naszym portalu, co oznacza sprzedaż około 50 tys. pojazdów rocznie przy bezpośrednim udziale Truck1. Co warto zauważyć, od niedawna odwiedzający Truck1 mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcami przez WhatsApp, oszczędzając przy tym czas.