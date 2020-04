WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Škoda Superb iV - Misja Przyszłość Pewności nie ma. Możemy tylko przewidywać, spekulować na temat tego, co czeka nas w przyszłości, nawet tej niedalekiej. Jakie samochody będziemy... Rozwiń Jeśli tak jak ja jesteście w gatun … Rozwiń Transkrypcja: Jeśli tak jak ja jesteście w gatunku science fiction to od lat nie możecie się pewnie doczekać aż wszystko to co wyobraźnia podpowiedziała najlepszym jego twórcą stanie się rzeczywistą część z tych rzeczy już mamy na przykład kieszonkowe superkom przez które możemy na żywo przekazywać obraz wideo i rozmawiać z kimś kto znajduje się po drugiej stronie świata to oczywiście najbardziej podstawowa umiejętność to że podobnie jak to że możemy je połączyć z naszymi samochodami Fakt nie mamy jeszcze biologicznych kończyny i skomputeryzowany mamy za to coś innego ofensywę pojazdów wyposażonych w alternatywne napędy ekscytującą bo dotyczącą przyszłości naszej planety walki o czystą wodę i powietrze A w niedalekiej perspektywie zmiany tego jak będziemy kupowali i użytkowa Lee samochody oczywiście nie możemy się nadal doczekać na teleportację Międzygwiezdna Podróżowanie z prędkością światła i tą taką maszynę która materializuje jedzenie ale czy też latające samochody jest tylko jeden szkopuł mamy teraz okres przejściowy a z każdym takim okresem wiążą się pewne niedogodności czyste i wydajne auta elektryczne to rozwiązanie które już dziś oferuje wiele zalet jednak producenci wiedzą że potrzeba też pod nogi pomostowej technologii która pomoże zanim świat w pełni się do aut elektrycznych dostosuję Dlatego póki co szczególnie w Polsce kupienia innym rozwiązaniem są samochody takie jak ten Skoda Superb i Vito właściwie normalny suwak 2019 roku otrzymali w cyklu Jest wygodny przestronny naszpikowany najnowocześniejszą technologię z zakresu bezpieczeństwa i multimediów to co odróżnia go od zwykłego Superba to że dzięki możliwości ładowania akumulatorów codzienna jazda po mieście może odbywać się wyłącznie z zdaniem silnika elektrycznego dlatego Dzięki hybrydowe w napędowi emisja CO2 to mniej niż 40 g na kilometr na jednocześnie ten samochód nadal zapewnia frajdę z jazdy na 218 koni i 400 nm momentu obrotowego No i gdy akumulator się rozładuje że gdy mamy potrzebę przejechania większej ilości kilometrów do gry wchodzi silnik spalinowy Pracując z elektrycznym w trybie hybrydy nigdy nie zostaniemy więc na lodzie rozładowań i bez możliwości i kontynuowania po to wszystko znaczy że już dziś mamy uniwersalną ekologiczną technologię która działa jest wydajna i nie zmusza nas do absolutnie żadnych kompromisów jednym słowem przyszłaś nadejdzie Kiedy nadejdzie i przyniesie to co przyniesie nikt nie wie do końca co może na Gwiezdny może teleportacje ale póki co jest