Rowery i hulajnogi elektryczne, czyli rozwiązanie na uciążliwe korki

Choć początkowo rower lub hulajnoga wydaje się sporym wydatkiem, to pojazd elektryczny można potraktować jako inwestycję. Dlaczego? Zgodnie z wieloma wyliczeniami podróż o długości 100 km samochodem to koszt ok. 55 zł. Na pokonanie takiej trasy autobusem czy tramwajem trzeba wydać ok. 20 zł. Rowerem lub hulajnogą elektryczną? Jedynie 1 zł. Może się zatem okazać, że zakup wysokiej jakości modelu zwróci się w ciągu kilku tygodni. A na pewno przyczyni się do poprawy kondycji i samopoczucia. Zdecydowanie warto stać się ich posiadaczem!