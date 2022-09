Rosnące ceny samochodów używanych w 2022 roku

Samochody używane mocno drożeją. Ile trzeba wydać na kupno używanego samochodu?

Na wstępie zaznaczmy, że rosną ceny wszystkich samochodów - zarówno nowych, jak i używanych. Różnice w cenie najłatwiej dostrzeżemy jednak, jeśli kupujemy auto z drugiej ręki. W ubiegłym roku przeciętny polski kierowca na rynku wtórnym płacił 19,5 tys. złotych. W tym roku musi natomiast przygotować się wydatek rzędu 24,5 tys. Oznacza to, że mediana cen używanych samochodów rok do roku wzrosła o 25 proc. To dużo więcej niż inflacja obliczana dla całej gospodarki. Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona ok. 15 proc. Warto jednak odnotować, że wraz ze wzrostem cen nieco poprawiła się oferta rynku wtórnego. Mediana przebiegu aut spadła z 200 tys. do 187 tys. kilometrów.