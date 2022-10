Nowe ekoobowiązki branży motoryzacyjnej

– To prawdziwa rewolucja w regulacjach związanych z odpowiedzialnością biznesu. Muszą się do niej przygotować wszyscy rynkowi gracze, nie tylko ci najwięksi, ale również mniejsze firmy stanowiące ogniwa łańcucha dostaw. Zaniedbanie tej kwestii może okazać się fatalne w skutkach. Dostarczania informacji domagać się będą partnerzy biznesowi, ale też banki – wyjaśnia Joanna Pieśluk, ESG manager w Inter Cars S.A., która na XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego poprowadzi sesję poświęconą ESG. – Generalnie nie warto czekać z raportowaniem czynników ESG, nawet jeśli firma nie ma takiego obowiązku. Przedsiębiorcy, którzy to zrobią, uzyskają przewagę na rynku, budując pozycję odpowiedzialnego partnera wobec wszystkich interesariuszy – dodaje Joanna Pieśluk.