Mapa pod palcem. Nawigacja w dobrej cenie

Interfejs nawigacji jest równie kluczowy dla komfortu jazdy. Nie chodzi tu oczywiście o samą przejrzystość mapy, ale dodatkowe udogodnienia, takie jak chociażby informacja o przepisach ruchu drogowego czy ograniczeniu prędkości. Czasem podczas jazdy w nieznanym terenie możesz nie zauważyć znaku ograniczenia prędkości, a to może poskutkować mandatem. Dodatkowo wiele modeli będzie w stanie wskazać najbliższą stację benzynową, sklep, bank czy atrakcje z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by kierowca zdążył przygotować się do zjazdu.