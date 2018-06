Małe lusterka w niemieckich autach z dawnych lat. Wiemy, jaka była ich rola

Volkswageny, audi, mercedesy, a także skody i seaty z przełomu XX i XXI w. łączy jedna cecha: dziwnie małe lusterko z prawej strony. Nie do końca wiadomo, czemu miało służyć. Aerodynamice? Obniżeniu kosztów? Prawdy trzeba szukać gdzie indziej. Na chodnikach.

Tematem zajął się serwis Jalopnik. Przedstawili swoje dwie teorie, czemu miały służyć zmniejszone lusterka. Pierwsza z nich dotyczy szerokości ulic. Drogi w europejskich miastach są wąskie, nieprzystosowane do samochód, które to ciągle rosną. Stąd w walce o drogocenne centymetry producenci mieli zdecydować się poświęcić prawe lusterko.

Nie tłumaczy to jednak dlaczego ten trend został zaprzestany. Druga teoria jest więc dużo bardziej prawdopodobna. Według niej, małe lusterka mają sprawić, że zaparkowany przy chodniku samochód będzie zajmował mniej miejsca . Dzisiaj, gdy większość aut jest wyposażona w elektrycznie składane lusterka, mało estetyczne rozwiązanie przestało mieć sens.

Oczywiście można się zastanawiać, czy nie był to wyimaginowany problem. Wszak nawet gdyby pieszy czy rowerzysta wpadł na lusterko, to w większości wypadków złożyłoby się na skutek uderzenia. Jednak to tłumaczenie ma największy sens sens.