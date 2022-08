Kupujesz motocykl dla nastolatka? Przeczytaj, jaki model wybrać i co mówią przepisy

Po 16. roku życia można natomiast starać się o uprawnienia kategorii A1. Tak jak w przypadku kat. AM, obowiązuje tu szkolenie oraz egzaminy. Niezbędna będzie też zgoda rodzica albo opiekuna. Czym można jeździć po uzyskaniu prawa jazdy kategorii A1? Są to m.in. motocykle o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg.