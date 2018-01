Kradzież ma być prosta i szybka. Wystarczy urządzenie za kilkadziesiąt złotych

Nawet przeciętny złodziej może skraść twoje nowe auto w kilkanaście sekund. Zamiast wybijania szyb czy stereotypowego odpalania z "kabla", samochody otwiera się urządzeniem za kilkadziesiąt złotych. Policja nie chce wskazywać jakie modele są szczególnie narażone na kradzież. Tłumaczy to skargami producentów.

Jednak takie specjalistyczne dane obejmujące marki i modele muszą przecież istnieć. "Marek nie podajemy. Producenci wiele razy mieli o to pretensje", "Reakcja na takie zestawienie mogłaby być różna na rynku, więc unikamy tego" – tłumaczą się funkcjonariusze z zespołów prasowych. Kolejne próby kontaktu przynosiły takie same wyniki - "Ze względu na skargi producentów aut nie podajemy dokładnych marek skradzionych pojazdów." Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku kradzieży w placówkach bankowych. Dokładne kwoty nie są ujawniane. Sprzeciw importerów okazuje się więc dla policji wystarczającą motywacją, by nie publikować dokładnych danych.