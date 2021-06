Kiedy i jak wymienić świece zapłonowe w motocyklu?

Świece zapłonowe mają za zadanie wytworzenie iskry elektrycznej w komorze spalania, co pomaga zapalić mieszankę paliwowo-powietrzną w silniku. Zapłon mieszanki paliwa i powietrza powoduje wytworzenie w cylindrze moc silnika motocykla. Dzięki temu motocykl może ruszyć. Świece zapłonowe z czasem się zużywają. Na niepokojące sygnały trzeba niezwłocznie zareagować, inaczej nasz motocykl może zgasnąć w trakcie podróży i będziemy musieli pchać motocykl do domu / odholować go do warsztatu. Nikt nie chce tego doświadczyć, zwłaszcza w trakcie sezonu.