Jaki olej lać do motocykla? Wszystko, co musisz wiedzieć o motocyklowych olejach silnikowych

Olej do motocykla — jakie ma zadania w silniku?

Olej motocyklowy ma do wykonania w silniku szereg ważnych zadań — jeśli jest zużyty lub nieodpowiednio dobrany praca jednostki jest zaburzona, a kierowca może zapomnieć o bezpiecznej, komfortowej i przyjemnej jeździe. Głównym zadaniem oleju silnikowego jest smarowanie. Pomiędzy elementami silnika dochodzi do tarcia — bez odpowiedniego filmu olejowego części zużywają się w zatrważającym tempie, a pracy silnika towarzyszy hałas odbierający całą przyjemność z nawijania kilometrów. Kolejne, równie ważne funkcje, to chłodzenie i czyszczenie. Wysoka temperatura i opiłki metalu nie wpływają dobrze na pracę silnika, dlatego olej motocyklowy musi być w jak najlepszej formie — to kolejny powód, dla którego warto regularnie go wymieniać (czyli co 10 000 kilometrów lub raz na rok). Ostatnim zadaniem oleju jest uszczelnienie jednostki napędowej.