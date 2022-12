Jak wybrać kask motocyklowy?

W sprzedaży znajduje się wiele rodzajów kasków dla motocyklistów. Istotne będzie dobranie akcesorium do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Dobrze dopasowany kask to podstawa, aby zapewnić sobie wysoki poziom bezpieczeństwa. Sporą popularnością cieszą się kaski otwarte ze względu na ich komfortowe zakładanie i zdejmowanie. Jeśli ktoś jeździ głównie po mieście, nie osiąga dużych prędkości, to model otwarty jest dla niego odpowiedni. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że nie zapewnia on wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Szczękę chroni wyłącznie wizjer. Dla motocyklisty zdecydowanie lepszy będzie kask integralny, który skutecznie zabezpiecza całą głowę. Jest to uniwersalne rozwiązanie, który sprawdzi się także na skuter, chopper itd. Wyróżnia się kaski integralne typowo turystyczne i sportowe.