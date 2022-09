Jak łatwo i niedrogo poprawić bezpieczeństwo jazdy samochodem

Urządzenie składa się z modułu z 2calowym ekranem oraz ruchomym, malowanym na złoto, obiektywem. Montaż jest bardzo prosty - na szybę przyklejamy specjalną folię antystatyczną, na nią uchwyt, a w niego wkładamy kamerkę. Dzięki temu możemy bez problemu zdemontować urządzenie, jeśli chcemy np. wyjąć kartę pamięci, wyczyścić obiektyw itp. Samo urządzenie ładowane jest portem MicroUSB, do tego ma miejsce na kartę MicroSD oraz port do podłączenia modułu GPS. Co ciekawe, 70mai dołożyła do kamery ładowarkę (wkładana w gniazdo zapalniczki) z dwoma portami USB. Dzięki temu możemy jednocześnie podłączyć i kamerę i telefon.