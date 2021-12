Garaż na zimę – co wybrać: garaż blaszany czy wiatę garażową?

Zaletami tego rozwiązania są przede wszystkim niska cena oraz łatwość montażu. Do zamontowania wiaty wystarczą dwie osoby, a sam montaż z reguły trwa jeden dzień. Dzięki temu, wybierając wiatę, nie tylko oszczędzasz na samym rozwiązaniu, ale też kosztach budowy. W porównaniu do garażu jest to konstrukcja otwarta, co oznacza, że auto zaparkujesz szybko i sprawnie. Dodajmy, że wiata garażowa może pomieścić jeden pojazd lub kilka, może też mieć dodatkową część rekreacyjną, np. taras z kominkiem i tym samym zamienić się w przestrzeń do pracy lub wypoczynku. Wiata może być doskonałym miejscem do ustawienia stołu piknikowego, kącika zabaw dla dzieci, a nawet siłowni na świeżym powietrzu (gdy nie będzie pod nią stał samochód).