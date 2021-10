Elektryfikacja motocykli, czy ma to sens?

Elektryczne motocykle oczami pasjonatów

Można zauważyć, że osoby, które pasjonują się motocyklami przywiązują dużą wagę do każdego detalu, który czyni te pojazdy wyjątkowymi. Mowa tutaj o dźwięku silnika i emocjach związanych z szybkością i zwinnością motocykla. Nawet tak prozaiczna kwestia jak doniosły dźwięk wydechu oraz zapach spalin mogą mieć znaczenie. To ludzie dla których zmiana dwukołowca na jakikolwiek pojazd elektryczny odbiera sens czerpania przyjemności z jazdy. Będzie ich niezwykle trudno przekonać do nadchodzącej elektryfikacji.